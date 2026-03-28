Horarios y recorridos de los traslados y procesiones de este Sábado de Pasión en Málaga

En imágenes | Así fue la salida procesional de Luz y Mar Alba Rosado

Las claves nuevo Generado con IA El Sábado de Pasión en Málaga incluye procesiones como Luz y Mar, Verdad y Sagrario, Mutilado y Desamparados, con recorridos detallados por diferentes barrios y el centro. Las procesiones cuentan con distintos acompañamientos musicales, como bandas de cornetas y tambores y agrupaciones musicales de localidades cercanas. Se celebran traslados destacados como los de Misericordia, Zamarrilla y Sentencia, cada uno con su propio itinerario y horarios de salida y llegada. La jornada es la antesala al Domingo de Ramos y llena de ambiente las calles malagueñas, tanto en los barrios como en el centro histórico.

El Sábado de Pasión es uno de los días más esperados de la Semana Santa de Málaga. Es la antesala al Domingo de Ramos, con un ambiente muy vivo en las calles de los barrios, pero también en el Centro de Málaga, donde sale la Clemencia (Mutilado) y se celebran varios traslados. Te dejamos todos los detalles para no perderte nada:

Procesiones

Luz y Mar

El cortejo partió a las 16.30 horas y seguirán el siguiente recorrido: Virgen del Camino, Plaza Cortés el Viejo, Hoyo Higuerón, Canchal, Llanonillos, Panerón, Cancho Pérez, Alcareño, Balazón, Avenida de Europa, Calerito, Avenida de Europa, Isaac Peral, Luz, El Ches, Currito de la Cruz, Conejitos de Málaga, Alcalde Joaquín Alonso, Avenida de Europa, Puerto Oncala, Llanonillos, Canchal, Hoyo Higuerón, Cortés el Viejo, Plaza y se encierran.

En el acompañamiento musical figuran la banda de cornetas y tambores de Nuestro Padre Jesús Nazareno de Almogía en la cruz guía, la banda de cornetas y tambores Monte Calvario de Martos tras el Cristo y la banda de música de Nuestro Padre Jesús Nazareno de Almogía tras la Virgen.

Verdad y Sagrario

Verdad y Sagrario saldrá desde la calle Virgen del Rocío a las 17.30 horas y seguirá el siguiente itinerario: Plaza Pío XII, Virgen de las Flores, Cruce Avenida Herrera Oria, Virgen de las Glores, Argéntea, Francisco Paula Pareja Simeón Jiménez Reyna, Cruce Herrera Oria, Pedro Gómez Chaix, Virgen del Rocío, Virgen de la Inmaculada, Virgen de la Paloma, Virgen de la Esperanza, Virgen del Rocío y encierro.

Tras el Cristo sonará la agrupación musical Nazareno de La Roda de Andalucía, mientras que la Virgen irá acompañada por la banda de música Maestro Paco Tenorio de Arriate.

Mutilado

El itinerario es el siguiente, a partir de las 18.00 horas: plaza de San Ignacio de Loyola, Compañía, Salvago, Especería, Cisneros, Fernán González, Calderón de la Barca, San Juan, plaza de Félix Sáenz, Alarcón Luján, Doctor Felipe Sánchez de la Cuesta, Marín García, Larios, Bolsa, Torre de Sandoval, Strachan, Molina Lario, Postigo de los Abades y realizará estación de penitencia en la Catedral. El regreso se hará por Patio de los Naranjos, Císter, San Agustín, Echegaray, Granada, plaza de Uncibay, Méndez Núñez, Comedias, Santa Lucía, Granada, plaza de la Constitución, Especería, Salvago, Compañía y retorno al templo a las 23.30 horas.

El acompañamiento musical correrá a cargo de la banda de cornetas y tambores del Paso y la Esperanza.

Desamparados

Su itinerario es este, a partir de las 18.00 horas: Corregidor Antonio de Bobadilla, Corregidor Francisco de Molina, Corregidor Pedro Zapata, Cristóbal de Villalón, Obsidiana, cruce avenida José Ortega y Gasset, Juan Gros, Carratraca, Alozaina, cruce Alcalde Díaz Zafra, Alozaina, Valle de Abdalajís, Casarabonela, Iznate, Río Arrago, Ciudad de Andújar, Río Duratón, plaza Rio Trabanco, Río Águeda, Alozaina, Periana, Coronel Osuna, Mijas, cruce avenida José Ortega y Gasset, Corregidor Ruiz de Pereda, Río Cabrera, Río Mao, Río Boeza, Corregidor Ruiz de Pereda, Corregidor Paz y Guzmán y parroquia de Santa María Goretti (23.30 horas).

Traslados

Traslado de la Misericordia

Esta tarde, la actividad se traslada a El Perchel con el traslado de la cofradía de la Misericordia, que partirá a las 18.00 horas desde la parroquia de Nuestra Señora del Carmen. El recorrido continuará por Plaza de Toros Vieja, La Serna, Cuartelejo, Angosta del Carmen, Montalbán, Conde Duque de Olivares, Peregrino, Medellín, Cuarteles, avenida de la Aurora, Ancha del Carmen y La Serna, hasta su casa hermandad, con llegada prevista en torno a las 21.00 horas.

El acompañamiento musical correrá a cargo de la Banda de Cornetas y Tambores El Carmen, tras el Cristo, y la Banda de Música Cruz de Humilladero, tras la Virgen.

Traslado de Zamarrilla

La hermandad de Zamarrilla celebrará su tradicional traslado a partir de las 18.30 horas. El recorrido discurre por las calles Martínez Maldonado, avenida de Barcelona, Barrera de la Trinidad, Trinidad, plaza de Montes, Carril y Mármoles, para regresar de nuevo por Martínez Maldonado hasta la casa hermandad. El acompañamiento musical lo realizará la Agrupación Musical San Lorenzo Mártir.

Traslado de la Sentencia

La jornada se cerrará en el Centro con el traslado de la hermandad de la Sentencia, previsto a partir de las 21.00 horas. El recorrido avanzará por Granada, Niño de Guevara, Cañuelo de San Bernardo, Beatas, Cárcer, plaza Jerónimo Cuervo, Ramos Marín y Frailes, hasta su casa hermandad, donde está prevista la llegada en torno a las 23.00 horas.