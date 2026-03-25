Horarios de las guardias de la Legión al Cristo de Mena en la Semana Santa de Málaga 2026: estos son los días

Las claves nuevo Generado con IA Las guardias de la Legión al Cristo de Mena se celebran en la iglesia de Santo Domingo desde el Sábado de Pasión hasta el Miércoles Santo, con horarios específicos cada día. El Jueves Santo, 2 de abril, destaca el tradicional desembarco de la Legión en el puerto de Málaga a las 10:00 horas, seguido de un recorrido por el centro de la ciudad. A las 12:00 del Jueves Santo se realiza el traslado del Cristo de Mena a su trono procesional, acompañado por el himno nacional y el canto del 'Novio de la Muerte'. La jornada culmina a las 18:55 con la salida procesional de la Congregación, uno de los momentos más emblemáticos de la Semana Santa malagueña.

Las guardias de la Legión constituyen una de las estampas más reconocibles de la Semana Santa de Málaga. Los legionarios, ataviados con su característico uniforme verde y el chapiri, custodian y rinden honores al Cristo de la Buena Muerte y Ánimas en el interior de su capilla, en los días previos a su entronización del Jueves Santo, un momento seguido por miles de personas tanto en la calle como a través de la televisión.

Quienes se acercan cada año a Santo Domingo coinciden en el impacto que provoca la escena. De cerca, la imagen impresiona aún más por la fuerza expresiva de la obra del imaginero Francisco Palma Burgos, capaz de transmitir una intensidad que no deja indiferente.

El crucificado presenta un rostro que encarna la muerte con un realismo sobrecogedor. La boca entreabierta deja ver dientes y lengua, mientras la sangre de la corona de espinas (elaborada cada año por un congregante con ayuda de su familia) recorre las sienes y se funde con los cabellos rizados.

Las extremidades aparecen marcadas y amoratadas, con manos y pies deformados, y unos ojos completamente apagados que refuerzan la sensación de dramatismo. Permanecer unos minutos ante la imagen se convierte, para muchos, en una experiencia difícil de olvidar.

Como cada año, la congregación organiza estas guardias abiertas al público. Si estás pensando en acudir, toma nota: estos son los horarios.

Horarios de las Guardias de Honor

Las guardias se desarrollarán a lo largo de varios días, desde el Sábado de Pasión hasta el Miércoles Santo, en distintos tramos horarios que permiten a malagueños y visitantes acercarse a contemplar este ritual:

Sábado de Pasión, 28 de marzo: de 11:00 a 14:00 horas

de 11:00 a 14:00 horas Domingo de Ramos, 29 de marzo: de 16:00 a 19:00 horas

de 16:00 a 19:00 horas Lunes Santo, 30 de marzo: de 11:00 a 14:00 y de 18:00 a 20:00 horas

de 11:00 a 14:00 y de 18:00 a 20:00 horas Martes Santo, 31 de marzo: de 10:00 a 14:00 horas

de 10:00 a 14:00 horas Miércoles Santo, 1 de abril: de 10:00 a 14:00 horas

Durante estos días, la iglesia de Santo Domingo se convierte en un punto de peregrinación constante, donde se suceden los relevos de guardia y el murmullo del público apenas rompe la solemnidad del momento.

El desembarco del Jueves Santo

El punto álgido en Mena llega el Jueves Santo, 2 de abril, con el tradicional desembarco de La Legión en el puerto de Málaga. A partir de las 10:00 horas, el buque Galicia de la Armada atracará en el Muelle 2, dando inicio a uno de los actos más multitudinarios de la Semana Santa.

Desde allí, los legionarios recorrerán el centro de la ciudad en un itinerario que atraviesa algunos de sus puntos más emblemáticos, desde la Plaza de la Marina hasta la iglesia de Santo Domingo, pasando por calles como Molina Larios, Carretería o el Puente de la Esperanza.

A las 12:00 horas tendrá lugar uno de los momentos más sobrecogedores: el traslado del Cristo de Mena a su trono procesional. La imagen saldrá del templo mientras suena el himno nacional, y será llevada por los gastadores hasta el centro de la plaza, en medio del canto del Novio de la Muerte, convertido ya en una seña de identidad de este acto.

Antes de la entronización, que se realiza mediante un sistema de poleas, los legionarios protagonizan un último desfile hasta la casa hermandad, en un ritual que mezcla tradición, disciplina y emoción a partes iguales.

La culminación: la procesión

La jornada culmina por la tarde, a las 18:55 horas, con la salida procesional de la Congregación. Es entonces cuando todo lo vivido en los días previos encuentra su sentido en la calle, en una de las imágenes más reconocibles de la Semana Santa malagueña, con La Legión acompañando al Cristo de Mena ante miles de personas.