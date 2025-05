Jesús Burgos, el hombre de trono que se 'jubila' del varal con la Esperanza en Roma: "Es la guinda del pastel"

“Como decía el Guerra, no me voy, me echan”, dice entre risas. El malagueño Jesús Burgos se despide del varal con humor y emoción en una ciudad que jamás habría imaginado: Roma. Este sábado vivirá su última salida procesional como hombre de trono en la Gran Procesión del Jubileo de las Cofradías en la que participa la Virgen de la Esperanza. Si es especial para todos, más lo es para Burgos, que lleva 38 años viviendo los Jueves Santo de una forma muy especial.

Jesús tiene 54 años y, como marca la normativa interna de la Archicofradía de la Esperanza, los hombres de trono de la Archicofradía se jubilan a los 55. “Me hubiera encantado seguir siendo los pies del Nazareno y de la Esperanza, pero hay que dejar paso a nuevas generaciones”, explica con serenidad. Lo dice con el peso del compromiso vivido desde joven y con la emoción de cerrar su etapa en un lugar inigualable: “jubilarme en Roma, con mi Virgen, es un broche de oro”.

Jesús Burgos es el presidente institucional de HM Hospitales en el sur de España, un cargo que ejerce con la misma entrega que ha dedicado a su cofradía. Pero cuando habla de su faceta como hombre de trono, la voz le sale del corazón. “Empecé muy jovencito. Por entonces, las cofradías buscaban hombres de trono en colegios, y como estudiaba en Los Olivos, me estrené llevando la Virgen de la Caridad el Viernes Santo. Luego vino la Virgen del Amparo… hasta que cumplí la mayoría de edad y entré en mi cofradía, la Archicofradía del Paso y la Esperanza”, relata con emoción.

Fue en 1988, un año clave: el de la coronación canónica de la Virgen de la Esperanza. Jesús debutó ese Jueves Santo con el Nazareno del Paso, pero un mes después, gracias al segundo turno compartido entre tronos, pudo llevar también a la Virgen. “Fue muy especial estrenarme en mi cofradía y poder llevar a la Virgen justo en su coronación. Un privilegio que no se olvida”.

Jesús ha llevado a sus titulares en Semana Santa, procesiones extraordinarias y también estuvo bajo el trono en el 25 aniversario de coronación. Acabar su carrera como hombre de trono, después de un recorrido así, en Roma, es un sueño cumplido. “Este rol se acaba para mí, pero lo importante es que he podido vivir muchos momentos históricos. Ahora, Roma es la guinda. Va a ser una experiencia única, un hito para la Semana Santa de Málaga y para la Esperanza, que va a representar a todas las cofradías malagueñas”, concluye.