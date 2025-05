Guía para no perderte nada en la Gran Procesión de la Virgen de la Esperanza y el Cachorro en Roma

Ha llegado el gran día. Este sábado, la Virgen de la Esperanza de Málaga recorrerá las calles de Roma. El tiempo acompaña y todo está ya preparado para que a las dos de la tarde el cortejo salga desde la piazza Celimontana, justo al lado del Colise. La Archicofradía del Paso y la Esperanza fue una de las cofradías invitadas para formar parte del Jubileo de las Cofradías, al igual que la Cofradía del Santísimo Cristo de la Expiración, El Cachorro, o la del Nazareno de León, a nivel nacional. Luego hay otras que formarán parte de la procesión procedentes de Italia, Portugal y Francia.

Por tanto, la Gran Procesión contará con todo un escaparate de la religiosidad popular de los países mencionados. La salida procesional se divide en dos partes, por un lado la Gran Procesión, que cerrará el cortejo, conformada por el Cachorro y la Virgen de la Esperanza. Así, la pre-procesión, que partirá de Celimontana a las 14.00 horas seguirá el siguiente orden de hermandades:

Real e Venerável Irmandade do Santíssimo Sacramento de Mafra (Portugal); Arciconfraternita Vaticana di Sant’Anna de’ Parafrenieri (Italia); Cofradía del Dulce Nombre de Jesús Nazareno de León (España);

Priorato Ligure delle Confraternite (Italia); Archiconfrérie de la Sanch de Perpignan (Francia);

Confraternita Maria SS. Addolorata di Enna (Italia); Pontificia, Real e Ilustre Hermandad y Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo de la Expiración y Nuestra Madre y Señora del Patrocinio en su Dolor y Gloria de Sevilla (España); Pontificia y Real Archicofradía del Dulce Nombre de Jesús Nazareno del Paso y María Santísima de la Esperanza de Málaga (España).

Recorrido

El recorrido, tras la aprobación de la ampliación por parte de las autoridades eclesiásticas y civiles, queda tal como se anunció el pasado mes de marzo: Piazza Celimontana, via Claudia, piazza del Colosseo, via Celio Vibenna, via di San Gregorio, piazza di Porta Capena, viale Aventino, via del Circo Massimo, via dell’Ara Massima di Ercole, via dei Cerchi, via di San Gregorio, via Celio Vibenna, piazza del Colosseo, via Claudia y Piazza Celimontana.

El público podrá acceder a partir del tramo final de la vía Claudia, junto a la piazza del Colosseo, ya que la zona anterior se restringirá para la organización de los numerosos cortejos. El trazado, de 3,75 kilómetros, está previsto que se verifique en seis horas y media, aproximadamente, lo que significa que la cabeza de la procesión, con la Cruz Patriarcal de la Hermandad Sacramental de Mafra (Portugal) retornará a la piazza Celimontana hacia las 20.30 horas, mientras que la Virgen de la Esperanza llegará a este punto en torno a las diez de la noche.

En la mitad del recorrido se instalará un palco de autoridades; estará situado en la vía del Circo Massimo, a la altura del monumento a Giuseppe Mazzini. A este punto deberá llegar la cabeza hacia las 17.00 horas.

En total, se conformará una comitiva de 1.250 metros de longitud, con un tiempo de paso total de una hora y media, de los que 800 serán ocupados por los cortejos de las dos hermandades andaluzas, que tendrá un tiempo de paso de una hora.

Salida desde un 'tinglao', a la malagueña

La Esperanza saldrá en procesión desde un tinglao, debido a que las dimensiones del trono no permitían que pudiese salir desde ninguna iglesia romana, según explicó en su día la organización. También saldrá desde su interior el Cachorro, que hubiera podido tener problemas con la altura de la cruz en un templo. Este espacio está ubicado en la plaza Celimontana, donde da comienzo la Gran Procesión, y su entrada es un homenaje a la Basílica de San Pedro de El Vaticano, donde han estado ambas imágenes expuestas a veneración durante tres días.

Sus dimensiones son 30 metros de largo, 15 de ancho y 10 metros de alto. La estructura metálica está recubierta para simular la Puerta Santa de San Pedro del Vaticano. Esto se debe a que la puerta de este templo es el símbolo del Jubileo, el motivo por el que la Esperanza y el Cachorro se han trasladado hasta Roma.

Otro cortejo

En paralelo, otras hermandades, cofradías y confraternidades del mundo católico están convocadas con sus estandartes y cruces procesionales en un segundo cortejo que partirá también el mismo sábado 17 de mayo a las 14.00 horas desde Largo Cavalieri di Colombo, junto a las Termas de Caracalla. Estos se dirigirán hasta el interior del Circo Máximo, donde se situarán para recibir a las imágenes del cortejo principal, y lo harán por el siguiente itinerario: viale delle Terma di Caracalla, piazza di Porta Capena, viale Aventino, via del Circo Massimo y via dell’Ara Massima di Ercole.