El trono de la Esperanza casi listo para la Gran Procesión en Roma: la Virgen y el Cachorro de Sevilla llegarán este martes

Ya no queda nada para que la Esperanza procesione por las calles de Roma. En cuestión de cuatro días Málaga estará presente como nunca antes en la capital italiana. Hasta entonces, los hermanos de la cofradía que se trasladaron con el trono, ultiman el montaje para dejarlo todo a punto.

“Con la candelería ya fundida, realizamos los últimos preparativos en el interior del tinglao”. Así lo muestra la Archicofradía a través de una publicación en sus redes sociales que va acompañada de varias imágenes en las que se observa toda la candelería preparada y el manto colocado a la espera de que la Virgen llegue al ‘tinglao’ en unos días, tras estar 14, 15 y 16 de mayo en la Basílica de San Pedro.

María Santísima de la Esperanza de Málaga partió hacia Roma el pasado domingo, junto al Santísimo Cristo de la Expiración de la Hermandad del Cachorro de Sevilla. Su llegada está prevista para este martes y ambos se dirigirán al Vaticano, donde permanecerán los próximos días.

La procesión del próximo sábado contará con un cortejo formado por 2.000 personas entre los 600 cirios que acompañarán a las imágenes, las cuadrillas y portadores, con dos relevos completos, 90 para el Cachorro y 270 portadores para la Virgen; y las bandas de música.

Durante el recorrido el Cachorro irá acompañado por lo sones de la Banda de Música de la Puebla del Río y la Banda de Música de la Oliva de Salteras, que se unen de forma especial para esta ocasión y la Esperanza de Málaga lo hará por la Banda de Música de la propia Archicofradía del Paso y la Esperanza.

La Esperanza y el Cachorro estarán unas seis horas y media en las calles de Roma. Después del nombramiento del nuevo Papa León XIV y tras la ratificación por parte del Ayuntamiento de Roma y del Dicasterio para la Evangelización, las procesiones del Jubileo de las Cofradías se adelantarán en tres horas, comenzando a las 14.00 horas de la tarde, en el caso de la primera parte y, aproximadamente, 30 minutos después la Gran Procesión que presidirán el Santísimo Cristo de la Expiración y María Santísima de la Esperanza.

En cuanto al recorrido, no hay variación alguna respecto al aprobado en marzo por parte de las autoridades eclesiásticas y civiles: Piazza Celimontana, via Claudia, piazza del Colosseo, via Celio Vibenna, via di San Gregorio, piazza di Porta Capena, viale Aventino, via del Circo Massimo, via dell'Ara Massima di Ercole, via dei Cerchi, via di San Gregorio, via Celio Vibenna, piazza del Colosseo, via Claudia y Piazza Celimontana.

Con casi 4 kilómetros de recorrido, se estima que la Cruz Patriarcal de la Hermandad Sacramental de Mafra (Portugal) regrese a la piazza Celimontana sobre las 20.30 horas, mientras que la Virgen de la Esperanza llegará a este punto en torno a las 22.00 horas.