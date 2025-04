El colegio donde estudió Antonio Banderas sale en procesión cada Viernes de Dolores: "Es nuestra 30ª salida"

Cuando Antonio Banderas estudiaba en sus clases, la Escuela de Cofrades de El Divino Pastor aún no había nacido, pero este colegio malagueño siempre ha tenido inquietudes relacionadas con la Semana Santa y la religiosidad popular. Y para muestra, la razón por la que hace más de treinta años nacieron sus sagrados titulares.

Una profesora del colegio en ese momento, Faly Vallejo, decidió realizar unas imágenes de plastilina para incrustar el germen cofrade en el ambiente poco a poco. Durante los primeros años, los alumnos solo recorrían los pasillos portando a las imágenes, de una esquina a la otra. "Unió la Plástica y la Religión con un trozo de plastilina. Así nacieron los dos primeros tronos. El Cristo, de plastilina, y la Virgen con una muñeca... Y con cuatro agujas de punto y un trozo de encaje se hizo el palio", recordaba el pasado año durante los ensayos de la procesión la profesora Pilar Élices, una de las figuras claves de la organización junto a otros profesores como Francis Lorente o Lourdes Rengel.

Aquella idea de Vallejo solo fue el inicio de una brillante escuela de cofrades que este año volverá a sacar a la calle este Viernes de Dolores a un cortejo conformado por más de cuatrocientos niños, recorriendo la barriada de El Torcal con sus titulares, que ya son de madera: el Santísimo Cristo del Colegio y María Madre del Divino Pastor.

Los alumnos y alumnas de cuarto de la ESO son los encargados de llevarlos. Por su parte, los más pequeños se encargan de encarnar a legionarios, nazarenos y mantillas, así como marineros e incluso romanos. Por no hablar de la banda de música del colegio, que cada año da un paso de gigante, encabezada por el profesor (y músico) Juanma Peso. Este año han montado una nueva marcha dedicado al Señor de la Agonía por la que se sienten muy orgullosos.

Siguiendo con los estrenos, la procesión estrena este año el faldón bordado del trono de la Virgen y también cientos de pulseras con los colores de ambas secciones, verdes y celestes, que se han repartido entre los alumnos que forman parte de la Escuela Cofrade de El Divino Pastor, pero también entre los profesores.

Una pequeña legionaria lo da todo. Alba Rosado

Este miércoles, además, celebraron el pregón con el que arranca este colegio los actos cofrades y que siempre ofrece un alumno, normalmente, de cuarto de la ESO, este año, la encargada ha sido Nerit Lorente. Así, el cartel anunciador también lo realiza año tras años algún alumno o alumna. En esta ocasión: Carmen López Benítez, de 5ºA de Primaria.

El recorrido de la procesión, que saldrá a las 11 de la mañana este Viernes de Dolores, es el siguiente: Salida desde C/ Angelillo de Triana hacia C/ Gaucín, C/ Cayetano de Cabra, C/ Antonio Chacón, Avd. Manuel Torres, C/ Niño de Gloria, C/ Cayetano de Cabra, C/Gaucín y C/ Angelillo de Triana (Colegio El Divino Pastor)

La procesión ha salido a las 11.00 horas de este Viernes de Dolores desde calle Gaucín. Alba Rosado Málaga

Un rato antes, sobre las 10.15 horas, se celebrará el Desembarco de la Legión, todo un espectáculo que no deben perderse justo en la escalera de acceso al colegio. Hacen maniobras y cantan como los adultos. Como dice el lema del colegio, sin duda, "aquí todo es diferente".