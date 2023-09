Las elecciones para elegir al presidente de la Agrupación de Cofradías serán el 2 de octubre

La Agrupación de Cofradías se prepara para enfilar una nueva etapa. El mandato de Pablo Atencia, al frente de la institución desde el año 2015, está llegando a su fin. San Julián celebrará elecciones para elegir a su nuevo presidente el próximo 2 de octubre... y hay dos personas que optan al cargo: José Carlos Garín y María del Carmen Ledesma.

Precisamente, junto a la convocatoria de los comicios, también se ha iniciado el plazo de presentación de candidaturas, por lo que ambos aspirantes tendrán hasta el 12 de septiembre para recoger los avales requeridos.

Tal y como adelantó EL ESPAÑOL de Málaga, el que parece partir en ventaja es el ex hermano mayor de la salud y vicepresidente primero de la Agrupación, José Carlos Garín.

En conversación con este periódico, confirmó el pasado 11 de agosto que contaba con 21 avales, lo que supondría la mayoría absoluta en el caso de que esas hermandades se mantuvieran fieles ante las urnas (tienen derecho a voto 41, aunque previsiblemente el Rescate no participará ya que está intervenida por el Obispado).

“Ya he conseguido un número suficiente, pero sigo buscando y recabando apoyos para que mi candidatura cuente con más respaldo”, afirmó entonces.

Por su parte, la ex hermana mayor del Amor y vicepresidente de la Agrupación, la también candidata María del Carmen Ledesma, incidió en que hay 19 cofradías que le han “apalabrado” su voto, aunque no comenzará con la recogida de firmas hasta que empiece el periodo de elecciones, es decir, hoy viernes: “Tengo su palabra. Los números también me salen; hay corporaciones pendientes de decantarse por uno u otro y seguramente lo hagan en septiembre. La cosa va a estar muy ajustada”, subrayó.

Se emitirá un voto por Cofradía agrupada y será potestad de cada hermano mayor determinar a quien compete la decisión para la emisión de dicho voto, pudiendo elegir que sea entre los representantes de la Hermandad en la Agrupación (representante nato y los delegados) o entre cualquiera de los órganos colegiados de la Hermandad.

En la Junta de Gobierno de elecciones será elegido presidente aquel candidato que obtenga mayoría simple de los votos válidos emitidos. Si se produjera empate, resultará elegido el candidato a presidente que acumule un mayor número de años o fracción como representante o delegado en la Agrupación.

Caso de persistir el empate será elegido el candidato de mayor edad. Del resultado de la elección se dará cuenta inmediata al obispo, para su ratificación.

Sigue los temas que te interesan