Introducción. Presentación al pueblo

Es una gripe. Será cuestión de días. No nos afectará mucho. Quizás tengamos una Semana Santa muy local sin tanto movimiento turístico. No nos va a pasar lo de China. El objetivo es que el índice de contagios sea 1:1. Qué exagerados todos. Todavía queda tiempo para la Semana Santa.

Primer acto. A su templo

No será mucho tiempo. Un par de semanas quizás, pero nos vamos a quedar sin procesiones. Sevilla ya ha cancelado. A las 8 de la tarde salimos al balcón a escuchar alguna que otra marcha que seguro pondrán los vecinos. Repetición de retransmisiones del año 2019, nos las sabemos de memoria. Haz palomitas. Qué pena. ¿Cómo pueden dejar flores en las rejas si no se puede salir? Bueno, el año que viene la cogemos con más ganas.

Segundo acto. Tercera caída

¡No puede ser, otro año más sin nuestra semana grande! Semana Santa si hay, lo que se no hay (otra vez) son procesiones. ¿Volveremos alguna vez a tener procesiones? Esto no se va a acabar nunca. Esto va a acabar con alguna que otra hermandad. ¿Qué van a hacer sin subvenciones? Deudas. Dudas. Miedo. Veremos a ver por dónde acabamos. Orando al Padre Altares y veneraciones. Huele a incienso, a cera, a vida truncada (aunque con la mascarilla se aprecia menos). Hermanos al menos estamos juntos en nuestro día. ¡Oye pues nunca había venido a esta Iglesia, Qué de gente! ¡Parece que ya se hubiera acabado la COVID! Qué bien suenan las marchas desde todos los rincones del cielo. Hace tiempo casi veraniego, seguro que el año que viene tendremos que estar mirando al cielo, “pa variá”.

Tercer acto. ¡Hosanna!

Silencio que viene el Cautivo. Aplausos sinceros. Magna magnánima. Barcos. Andalucía nos mira. Qué milagro que no haya caído ni una gota, eso es que la Esperanza tenía que salir después de tanto tiempo. Pues parece que no se nos ha olvidado cómo se hacía esto. Despacio. El reloj se ha parado para nosotros. Sabed que vendrá ¿Otra magna? ¿Pero cuántas van ya? Crisis. No crisis. Años dulces. Años sombríos. Nazarenos que faltan. Pérgolas que sobran. Búsqueda de hombros para salir. Al final no había tantas ganas. ¿o sí? Colas para capirotes. Niños y niñas nerviosos. Cultos. Triduos. Tomemos la ciudad. Arrebatemos las calles a aquellos que nos las roban todo el año. Málaga es nuestra.

Desenlace. Christus vincit! Christus regnat! Christus imperat!

Todo ha sido un mal sueño. Ahora sí. Es Domingo de Ramos. Inicio y final. Ritual. Tradición. Sol y risas. Alegría y palmas. Rozaduras con los zapatos nuevos de aquel que se dispone a encontrarse de nuevo con la vida que nos fue arrebatada. No hay dudas. Aplausos de alegría. Silencios emocionados. Altares en movimiento. Gente. Miradas. Lágrimas. ¡Respira niña, que el aire huele a primavera! ¡Respira niña, que por fin es Semana Santa!

