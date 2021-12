González de Lara y Prini reciben los nombramientos de pregonero y cartelista de la Semana Santa

Después de un año sin ceremonia al efecto por razones de la pandemia, la Iglesia de San Julián, sede de la Agrupación de Cofradías de Semana Santa de Málaga, volvió a ser el pasado jueves, 2 de diciembre, lugar de encuentro para celebrar ante los sagrados titulares del Cristo Resucitado y la Virgen Reina de los Cielos el acto de entrega de los nombramientos de autor del cartel y de pregonero de nuestra venidera Semana Mayor, responsabilidades recaídas respectivamente en los cofrades Fernando Prini (ingeniero y diseñador artístico) y en Javier González de Lara (ejecutivo empresarial y abogado).

Ofició como conductor de la ceremonia Francis Parrales, miembro del equipo de Protocolo de la decana institución cofrade, quien tuvo un especial recuerdo hacia dos pregoneros fallecidos este año: Jesús Saborido y el Padre Zurita.

Tras la lectura de los pertinentes oficios que daban fe de dichos nombramientos por parte del secretario general de la Agrupación, Salvador Pozo, se procedió a la entrega de los documentos en cuestión de manos del presidente Pablo Atencia.

Acto seguido, el hermano mayor de la Cofradía del Monte Calvario, Arturo Fernández, fue el responsable de glosar de manera conjunta los perfiles personales y profesionales de los dos protagonistas de la noche.

Nada más iniciar su oratoria, Fernández no tuvo reparos en hacer una previa observación sobre su papel como presentador: ”¿Presentar a los malagueños a Javier González de Lara, que está a diario en la prensa y otros medios, que tiene el pregón en la recámara desde hace 3 años? ¿Presentar a los cofrades a Fernando Prini, diseñador de categoría excepcional con obras que son orgullo de nuestro patrimonio? ¿Es que hay algo que los cofrades -¡buenos son los cofrades! - no sepan de estos dos señores de talento sobresaliente, con su acervo colmado dedones? Si queda algo por saberse, intentaré desvelarlo, aunque mucho lo dudo”.

"De ambos se puede decir que son de los nuestros"

Y así, el hermano mayor del Monte Calvario comenzó a entretejer las respectivas trayectorias profesionales y artísticas de los futuros cartelista y pregonero, denominándolos como “dos hombres duales”, y luego abundar en terrenos humanos y cofrades: “En su madurez, Javier deja en un plano discreto y como latente su actividad cofrade, y desparrama hasta el extremo su actividad pública, de una relevancia social sobresaliente. Javier trabaja mucho con la idea y la palabra. Fernando, lo que mantiene en un plano asimismo discreto es su trabajo en Fujitsu, donde trabaja con números, mientras multiplica su actividad en el diseño, ofreciendo a la posteridad obras siempre de primerísima fila”.

Tras la presentación, Fernando Prini y Javier González de Lara tuvieron a bien, con sendas intervenciones, agradecer a la Agrupación de Cofradías, al presentador y al público presente los honores y afectos recibidos.

Prini expresó: “He de transmitiros cuál fue mi sorpresa y total consternación cuando, hace aún pocas jornadas, me fue comunicada la decisión del presidente. Y es que los que me conocen bien saben que ni por asomo se me habría pasado por la mente que fuera elegido. Ni para este próximo año, ni para ningún otro; mi actividad artística, como sabéis todos, pertenece a otras áreas. Y nuestra ciudad posee una espléndida nómina de artistas que a buen seguro hubieran ejercido un papel magnífico en estos menesteres”.

Por su parte, la intervención de Javier González de Lara también estuvo llena de sensaciones personales, abogando inicialmente a la insólita situación de ser pregonero electo desde la Semana Santa de 2020: “Hace dos años estaba en este mismo lugar. Ahora mismo cierro los ojos y siento una enorme contradicción. Por un lado, parece como si no hubiera pasado el tiempo. Como si se hubiera detenido en aquel 21 de noviembre de 2019... y aquí siguiera, en el mismo lugar, rodeado por todos vosotros, con el mismo pellizco en el estómago, agradecido y emocionado, pero con una tensión que atrapa por la enorme responsabilidad que tengo por delante. Y, por supuesto, con el contador de las ilusiones puesto a cero”.

La presentación del cartel oficial de la Semana Santa de Málaga está prevista para el próximo 10 de enero en el Teatro Echegaray, mientras que el acto del pregón tendrá lugar el 2 de abril en el Teatro Cervantes.

Javier González de Lara es el presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía desde 2014. En el plano cofrade, es hermano del Monte Calvario, además de tener una estrecha relación con la Paloma, la Sangre y el Rocío. Además, en 2019 fue el encargado de pronunciar la exaltación Un clavel para el Rocío.

Por su parte, Fernando Prini es hermano de Pasión, Dolores de San Juan, el Rocío y la Esperanza. Cuenta en su haber de importantes obras patrimoniales para la Semana Santa de Málaga, entre las que destaca el trono del Resucitado, de María Santísima del Amor Doloroso, de la Caridad o de la Redención, entre otros, así como la carreta para la hermandad del Rocío de Málaga.

