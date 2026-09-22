El cartel del Carnaval de Málaga 2027, a cargo de Curri Romero, uno de los suyos: "Va a ser muy divertido"

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Las claves Generado con IA Francisco Romero Reina, 'Curri', será el autor del cartel del Carnaval de Málaga 2027, tras más de dos décadas vinculado a la fiesta. La Fundación Ciudadana del Carnaval de Málaga ha apostado por un carnavalero con gran trayectoria tanto en el canto como en el diseño y la creatividad. El cartel, realizado en pintura digital y con influencias del cómic, será presentado el 22 de octubre en la Fábrica de Cervezas Victoria. La elección representa un reconocimiento al talento interno del carnaval malagueño y busca conectar aún más con la comunidad carnavalesca local.

El Carnaval de Málaga 2027 ya tiene autor para su cartel oficial: uno de los suyos. Francisco Romero Reina, más conocido en el ámbito carnavalesco como "Curri" (Málaga, 1984), será el encargado de crear la imagen que representará la próxima edición de la fiesta. La Fundación Ciudadana del Carnaval de Málaga apuesta así por un carnavalero vinculado durante más de dos décadas a cantar en las agrupaciones, pero también ayudar en el diseño de las puestas en escena.

La decisión, han explicado desde la Fundación, fue una de las primeras adoptadas por el nuevo Patronato tras las elecciones del pasado mes de mayo y contó con el respaldo unánime de sus miembros.

"Curri" es muy querido en el ámbito carnavalesco. Ha pasado por grupos históricos de la fiesta por ser una de las voces más especiales que tiene la fiesta malagueña, pero es que además, tras él hay un increíble artista creativo.

La faceta creativa ha acompañado a "Curri" durante buena parte de su trayectoria carnavalera. A lo largo de los años ha participado en el diseño de tipos, personajes y puestas en escena, además de pintar telones y realizar portadas de libretos y discos.

Reconoce que cuando recibió el encargo vivió un sueño cumplido que durante años había estado en su cabeza. "Cuando me llamó Virginia para proponerme este reto no me lo podía creer. Lo primero que sentí fue una alegría inmensa porque es algo con lo que siempre he fantaseado", ha afirmado.

El autor ha explicado que ha afrontado la designación desde una doble perspectiva: la ilusión y la responsabilidad. "Soy un carnavalero al que le gusta pintar, un carnavalero que de vez en cuando canta y de vez en cuando pinta. Dar vida al cartel del Carnaval de Málaga es todo un sueño para mí", ha señalado.

Ese vínculo personal con la fiesta le ha llevado a asumir el reto con el deseo de "poner lo mejor" de sí mismo y crear una obra "a la altura de lo que el carnavalero y Málaga se merecen".

El proceso de convertir una idea en una imagen es una de las partes de la creación que más le apasionan. "Cuando el autor te explica lo que tiene en la cabeza y tú tienes que darle forma" es, para él, uno de los momentos más especiales del trabajo creativo, según ha descrito. Ahora ha afrontado ese proceso desde otra perspectiva: dando forma a la imagen que identificará a toda una edición del Carnaval de Málaga.

¿Cuándo se descubrirá la obra? Tomen lápiz y papel: se hará público el próximo 22 de octubre, justo en un mes, en la Fábrica de Cervezas Victoria, en un acto en el que también se presentará al pregonero del Carnaval de Málaga 2027 y que incluirá diferentes actuaciones en forma de sorpresa.

"Creo que es una oportunidad única que te da la vida y, encima, si eres carnavalero, qué te voy a contar. Después de todo lo bueno que me ha regalado esta fiesta, amigos y familia, cuando parecía que ya lo había vivido todo me llega esto. Para mí es un regalo, un regalo que me llevo para el resto de mi vida", ha declarado.

Sobre el contenido del cartel, el autor prefiere mantener la incógnita hasta su presentación, aunque ha adelantado algunas claves. Gran aficionado al mundo del cómic, reconoce que esa pasión tan suya ha estado muy presente durante el proceso creativo. "Es un cartel muy divertido", ha dicho.

La obra ha sido realizada completamente a mano mediante pintura digital, una técnica que le ha permitido trabajar con mayor libertad durante el dibujo, los bocetos y la mezcla de colores. "Independientemente de que guste el cartel o no, le he puesto todo el cariño y respeto del mundo. Me lo he pasado pipa dibujándolo durante todo el proceso", ha añadido.

Curri ya había venido colaborando con la Fundación en una sección en redes sociales dedicada a las Leyendas del Carnaval de Málaga retratando su historia, un formato que gustó mucho a los seguidores carnavaleros con el que se homenajeó el legado de tantas familias que han dado su amor a la fiesta.

Una elección vinculada al Carnaval

La presidenta de la Fundación Ciudadana del Carnaval de Málaga, Virginia Pérez, ha destacado que la elección de "Curri" ha respondido al deseo del Patronato de abrir una nueva línea después de varios años en los que el cartel había sido confiado a artistas de reconocido prestigio. El último carnavalero de pro que hizo un cartel para la fiesta fue Luis Rilke, de la murga de Torremolinos, que también tiró por el color, la alegría y la diversión en su diseño.

"Queríamos darle una vuelta, en los últimos años habíamos contado con artistas muy reconocidos y habíamos quedado muy satisfechos con el resultado, pero queríamos poner en valor que una persona muy reconocida dentro del mundo del Carnaval tuviera esta oportunidad", ha explicado. Así, ha añadido que la propuesta contó con unanimidad entre los miembros del Patronato.

La presidenta ha recordado también la reacción del autor cuando recibió la llamada. "Se quedó sin palabras, como si no se lo creyera. Me dijo que era un sueño que siempre había tenido y que durante años había imaginado un montón de ideas", ha relatado.

Desde la Fundación se valora especialmente que la imagen de 2027 nazca esta vez de alguien que conoce la fiesta desde dentro, tanto sobre las tablas como detrás de ellas. Su experiencia, su cercanía y la forma en la que ha vivido el Carnaval durante tantos años han sido algunos de los aspectos tenidos en cuenta para confiarle la creación de la nueva imagen.

Más de dos décadas

Nacido en Málaga en 1984, hijo de padres trinitarios y criado en Palma-Palmilla, Francisco Romero Reina lleva prácticamente toda su vida ligado al dibujo, la música y, especialmente, al Carnaval. Su participación en agrupaciones comenzó en 2003 y se ha prolongado hasta 2025.

Se trata de una afición que comparte además con buena parte de su familia. Hermanos, primos, su cuñado y su suegro han formado parte de agrupaciones, al igual que su pareja, a quien conoció precisamente en el Carnaval. Sus dos hijos participan actualmente en agrupaciones infantiles.

Durante todos estos años, "Curri" ha compaginado su presencia sobre las tablas con una importante implicación en la vertiente visual de las agrupaciones, participando en la creación de tipos, decorados, forillos, telones y diferentes elementos de las puestas en escena.

El dibujo forma parte de su vida desde pequeño. Además de realizar trabajos por encargo y dedicarse también al tatuaje, ha elaborado murales, decoraciones y diferentes proyectos artísticos. A ello suma su trayectoria musical como vocalista de diferentes grupos y orquestas, entre ellos "Quebranto", formación con la que llegó a actuar incluso en Alemania.

El próximo 22 de octubre afrontará uno de los momentos más especiales de su trayectoria carnavalera: descubrir ante Málaga la imagen con la que llevaba años soñando.

Próximas citas carnavaleras

A modo de recordatorio: la presentación del cartel será además el punto de partida de dos jornadas consecutivas de Carnaval en Málaga. El jueves 22 de octubre, la Fábrica de Cervezas Victoria acogerá la presentación oficial del cartel del Carnaval de Málaga 2027 y del pregonero de la próxima edición. La cita contará además con diferentes actuaciones y se proyectará el vídeo oficial de la nueva edición.

Solo un día después, el viernes 23 de octubre, la actividad se trasladará a la Casa del Carnaval, donde se dará a conocer a la persona encargada de ofrecer el pregón infantil del Carnaval de Málaga 2027, en un acto que también contará con diferentes sorpresas.

La asistencia a ambos actos será mediante invitación y estará limitada al aforo disponible. La Fundación Ciudadana del Carnaval de Málaga anunciará próximamente, a través de sus canales oficiales, el plazo y el procedimiento para poder hacerse con las invitaciones.