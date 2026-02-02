COACMLG 1ª semifinal | La Comparsa del Valle levanta al Cervantes con una obra sublime: merecen la 3ª función

Las claves nuevo Generado con IA La Comparsa del Valle emociona al Teatro Cervantes en su regreso tras 13 años, con una actuación elogiada como una auténtica obra de arte y gran carga emocional. Los desamparados debutan en la categoría de adultos tras ganar en juveniles, destacando por sus pasodobles que abordan temas sociales y una actuación muy emotiva. Los trapos sorprenden con letras originales sobre Málaga y el bullying, mientras que Los arbadacarba y Los ahumaos ofrecen humor y crítica social en sus cuplés y popurrís. La semifinal del COAC de Málaga reúne actuaciones de gran nivel, con mensajes sociales, interpretaciones aplaudidas y momentos de gran emoción en el Teatro Cervantes.

Un año más, ya estamos en el Teatro Cervantes. Las flores del filo del escenario, a las que asoman los grupos pegando zapatazos en los pasodobles, están vivas, muy vivas, como el patio de butacas, que se ha pasado toda la primera semifinal del Concurso Oficial de Agrupaciones de Canto del Carnaval de Málaga, bailando, animando e incluso saltando, actitud compartida con plateas, palcos, los pisos y hasta el gallinero.

Qué energía más bonita se vive en las semifinales. Agrupaciones suben y bajan las escaleras del Teatro Cervantes para llegar a sus respectivos camerinos. "¡Suerte, compañero!", se escucha repetidamente por los pasillos, porque más allá de lo que determine el miércoles, cuando el jurado dicte su fallo para la final, todos saben que no dejan de ser currantes del día a día que comparten una misma pasión que se llama carnaval.

Menuda primera semifinal se ha vivido este domingo en el Cervantes. Un torbellino de emociones que van de la risa a las lágrimas que se derramaron por mi mejilla al ver al grupazo de mujeres de La Comparsa del Valle. No había visto jamás una actuación tan redonda de principio a fin en mi vida.

Una media hora que se ha pasado volando y que bien podría extenderse un poco más y comercializarse como un musical. Qué nivel de detalle, qué nivel de trabajo. Qué voces. Qué música. Qué letra. Qué interpretación... Y todo ello después de 13 años sin estar juntas, codo con codo. El regalo más grande que este carnaval le ha hecho a Málaga esta edición. Sin duda. Vamos con el análisis de todos los grupos del día.

Los desamparados

'Los desamparados'. Carnaval de Málaga

"Señores, los sueños se cumplen", decía una de las componentes de Los desamparados en mitad de la actuación, con los ojos brillantes y una energía que traspasaba la frontera que se crea entre el telón y el escenario. Los mayores de La murguita han vivido uno de esos días que jamás van a olvidar, pisando el Cervantes compitiendo con los mayores, en adultos, después de conseguir sobre las mismas tablas un primer premio de juveniles hace justo un año.

Este 2026, encarnan a padres de colegio con diferentes personalidades, desde la pija o la hippie pasando por la merdellona de turno. La presentación, cargada de pegotes relacionados con la cotidianidad del día a día, dentro y fuera del aula. En la tanda de pasodobles, escritos con una estructura conformada por mitad cachondeo y mitad seriedad, se centraron, en primer lugar, en la situación del SAS, con el fallo del cribado del cáncer de mama y más concretamente sobre el cuidado la salud mental de los jóvenes. En el segundo, muy al tipo, recuerdan que los profesores, precisamente no tienen que hacer de padres. Buen mensaje especialmente el del segundo.

Cabe recordar que gracias a estos chavales, un muarisco ha estado, en cierta forma, sobre las tablas del Teatro Cervantes. Manu Robles ha sido el autor de los cuplés y de la primera cuarteta del popurrí, sobre la dificultad para aparcar en hora punta cerca de un colegio. En cuanto a los cuplés, el primero va sobre un niño negacionista que propaga un montón de bulos por el aula logrando una convicción absoluta por parte de sus compañeros. "Lo voy a quitar del cole, lo meto en VOX y entra del tirón al Ayuntamiento", cantaron con guasa. El segundo, es de esos de dos rombos, sobre los libros donde se enseña sexualidad y la madre acaba dándose cuenta de que el padre la tiene muy pequeña.

El popurrí está cargado de cuartetas en las que te vas a ver reflejado sí o sí si eres padre. Le pusieron unas ganas descomunales, con pegotes gordos y cuartetas originales como la de la flauta dulce. Pero la más especial y emotiva es la última, en la que estos chavales confiesan al público que ya han ido quemando todas las etapas del Carnaval de Málaga para llegar hasta donde están. Han acabado todos con los ojos vidriosos de la emoción vivida. Lo han pasado en grande cumpliendo un sueño con sus amigos. Su primera participación en adultos y han logrado una semifinal. Conseguirán todo lo que se propongan, estoy convencida. Tienen talento y son trabajadores natos. Felicidades, chicos.

Los trapos

'Los trapos'. Carnaval de Málaga

"Por más roto que yo esté, yo me coso con tus besos", dice la comparsa Los trapos, en su presentación. Qué belleza absoluta transmiten las comparsas que trae El Bosque. Siempre son color, dulzura, amabilidad. Me da la misma sensación que provocaba en mí Ronda, a la que perteneció Horacio. Se agradece mucho entre tanta comparsa de ceño fruncido.

Vaya dos pasodobles trajeron Los trapos. El primero, de lo mejorcito que se ha escuchado en este concurso, comparando a Málaga con Cenicienta. Hablan de que iba a ser la princesa, pero en una sirvienta quedó. Y repasan, bajo esta idea, todos los fracasos de la ciudad. Desde la Expo a la Copa América y un sinfín más de intentos fallidos. Interesantísimo el planteamiento y curioso que tenga que venir un grupo de fuera a poner los puntos sobre las íes a Málaga y decirle que entre tanto progreso que vende, ella también ha sido una fracasada. Que tenga dignidad, porque puede ser la princesa que quiera. Me ha encantado.

Pero es que el segundo, además, ha emocionado a todos. Aborda el bullying, pero desde un enfoque bonito, como si estuvieran hablando con un niño al que explican que si en su clase hay algún muñeco al que hacen daño, como en la suya, hable y lo cuente. Es una letra ideal para que los maestros lo pongan en el aula. De piel de gallina. Y bien cantados los dos.

Con los cuplés también causaron bastantes risas en el público. El primero a la Comic-Con y a las colas que había esos días en el recinto ferial, aunque con un remate de pelo que no me gustó nada, rozando lo tránsfobo. Me sacó del ambiente en el que me introdujo minutos antes la comparsa. El segundo sobre Jorge Javier Vázquez y su operación en el rostro. Dicen que es el hijo del Ken y Carmen de Mairena. El estribillo, precioso, en la línea de este grupo

En el popurrí hubo algunos desajustes en la primera fila en algunos momentos puntuales. Destaco la cuarteta en defensa del obrero en las voces de estos muñecos de trapo. He oído que Horacio descansará el año que viene, si es así, deseamos que vuelvan pronto. Siempre es un honor disfrutar de las obras que trae a Málaga.

Los arbadacarba

Los arbadacabra. Carnaval de Málaga

Y de los trapos, a los brujos de Abradacarba, la murga de Merchán. La presentación es muy enérgica, llena de coreografías y golpes buenos, en línea con lo que han venido trayendo en los últimos años. En los pasodobles cantaron al Málaga C.F. y a aquellos que nos llaman catetos. El primero me pareció algo vacío, venía a reivindicar la importancia de la afición en el éxito del club blanquiazul, pero se me quedó a medio gas y siento que se cantó solo para entrar en el concurso de la copla malaguista organizado por la Fundación y la Asociación de Periodistas Deportivos. El segundo sí estaba mejor construido, en defensa de los andaluces, tierra de talento, donde nació Picasso, Lola Flores o Camarón. Pero también he sentido que ya lo he escuchado otras veces.

En cuanto a los cuplés, lo que más puntúa en esta modalidad, dedicaron el primero al autor José Antonio Pito, al que se encuentran en Torremolinos... En referencia a la actuación de su pase de preliminares, donde pudimos verlo encarnando a una drag (cuplé de jojojo en el teatro).El segundo, a que los niños de ahora hablan con palabras muy modernas. "El tema es que es tó masivo, toy puto loco, to malamente, masiva va a ser la torta que va a llevarte como no saques un sobresaliente", rematan. Simpáticos ambos.

El popurrí se hace muy ameno y los puntos fuertes de este grupo, como ha venido siendo siempre, son las parodias de Merchán durante la actuación. Este año los hechizos con el caldero para molestar a la gente son el centro de atención de la murga, que viene muy bien cantada, por cierto. Estuvo muy divertido el momento donde desea una intoxicación en El Tintero o la fumata negra en el Vaticano, en referencia a los grupos de los Malagüitas y los Leones, para quitárselos de enmedio de cara a la final.

La cura

'La Cura'. Carnaval de Málaga

Desde Granada, se coló en semifinales la comparsa La cura, que llevan a la escena unos chamanes muy bien caracterizados de ojos de color rojo intenso. El tipo queda muy potente cuando utilizan luces ultravioletas que remarcan sus maquillajes y el forillo da un efecto precioso. Un buen envoltorio que se me pierde cuando se observan las letras. La presentación es algo repetitiva y se agradece que los pasodobles sean de temáticas originales, aunque la construcción de estos hacían perderse al que los escuchaba.

El primero va dedicado a las personas con movilidad reducida que se ven en una jaula durante los conciertos de música a los que acuden, sin poder disfrutar con sus grupos de amigo. Imagino que el autor debe tener algún caso que le toque de cerca. Resulta difícil darle solución a esta problemática. El segundo, a los hombres que son capaces de matar a sus hijos. Sí que es cierto que escuchándolo da la sensación que todos los hijos nacen del amor, cuando no es del todo así.

En los cuplés, reconocen que Chat GPT ayuda a construirlos, ahorrando horas de trabajo, pero quedan igual de malos. No estuvo malote. El segundo, sobre una vecina que tiene Onlyfans. Cuplé de comparsa a nivel extremo. Buenas voces y ejecución en el popurrí. Salto de calidad de este grupo respecto al pasado año.

Los ahumaos

'Los Ahumaos'. Carnaval de Málaga

La murga de Roquetas, encabezada por Norman Plaza, ya es un clásico de nuestro concurso. En la entradilla de la presentación se acordaron de los Leones, que dijeron en preliminares que les habían robado la toalla, por lo que aparecen desnudos (con sus partes censuradas). Francis León, que estaba presente en una de las plateas con su familia, no dudó en responderles diciendo que les caen tan bien que al final han acabado devolviéndoselas.

Que este grupo es sinónimo de buenas voces y afinación es evidente, pero creo que es la idea de tipo más floja de los últimos años. Han abandonado la gomaespuma para ser usuarios de una sauna que da un poco de grima. El primero de los pasodobles fue una defensa a ultranza de Andalucía y el segundo, contra la Monarquía.

Pero donde brillaron fue en los cuplés, muy a su estilo, destacando el primero, donde remataron diciendo que "llevan a Málaga dentro" después de tumbarse en la playa de Guadalmar para tomar el sol, un tío cayó encima de él... Y pasaron cositas. El segundo es un poco desagradable de inicio, acerca de una chica que sufre exceso de sudoración trabajando en un parque acuático y su jefe decide poner las pistas blandas en su canalillo, que van con cañón de agua incorporado. Dividieron los cuplés en dos partes, como si acabaran siendo cuatro.

En el popurrí no lograron tantas risas como en los cuplés. Utilizaron muchos recursos para lograr golpes, aunque dio la sensación de que no entraban muchas de ellas. Gracias por hacer de Málaga vuestra tierra de adopción. Volved siempre que queráis.

La comparsa del valle

La Comparsa del Valle. Carnaval de Málaga

Y la joya por excelencia fue la comparsa de Fátima, que tras 13 años ha vuelto al Carnaval de Málaga, y de qué manera. Aquellas niñas que regalaban sus coplas por carnaval han vuelto, muchas de ellas siendo madres y habiendo superado momentos muy difíciles en sus vidas. Encarnan a una compañía de teatro itinerante que existe en la realidad, así lo ha confirmado el propio Dede Cortés, autor de la comparsa, a EL ESPAÑOL de Málaga.

Más que una comparsa, debería hablarse de un musical o una obra de arte. Porque más allá de las piezas fijas y las variables, hay una interpretación, una teatralización, una serie de coreografías, que sumadas al cuidado forillo y vestuario y maquillaje hacen un conjunto de lo más profesional. Yo compraría entradas para ver una obra extendida bajo esta idea.

María Gazáres, actriz de profesión, estaba actuando con su compañía de teatro a las siete de la tarde en Sevilla y ha llegado a Málaga casi para subirse con su comparsa. Y aún así ha dado el callo de una manera abrumadora. Qué buen gusto, qué forma de interpretar y de vender el pescao' y lo que haga falta. Espectacular. Por no hablar, siguiendo con las anécdotas, de María Isabel, otra componente de la segunda fila del grupo que el pasado 21 de enero fue madre de una criatura. Que ha ensayado con una barriga descomunal, con el cansancio que da un embarazo... Y ha defendido con uñas y dientes el repertorio con sus compañeras menos de dos semanas después de un parto. La mujer es simplemente maravillosa.

Tras una breve pero efectiva presentación donde anuncian que la compañía ya está en el pueblo, interpretaron el primero de los pasodobles, ese que Dede Cortéss jamás hubiera querido escribir y que más pronto le salió, por desgracia. El pasado 24 de enero tuvieron que cantar en preliminares y ese mismo día, pero por la mañana, moría asesinada una vecina de Alhaurín el Grande, de donde es natural la comparsa. Habían matado a su vecina a puñaladas. La conocían.

Tuvieron que hacer el papel de sus vidas, con un crespón negro colgando de la pared. Un crespón que este domingo se ha teñido de morado para cantar contra la violencia machista y a los jueces y leyes, porque a Victoria el sistema le había fallado, ya que su ex estaba condenado, pero no había entrado en prisión. De haberlo hecho, Victoria seguiría viva y esos tres hijos no hubieran perdido a su madre.

La ovación fue inmensa. Pero es que la carga emocional del segundo tampoco es leve, donde el autor repasa diferentes obras literarias, las más icónicas de nuestra historia, para lanzar un piropo a Málaga. Letras que solo una persona como Dede Cortés puede permitirse. Juega en otra liga. Pero es que por si todo esto fuera poco, los cuplés fueron de lo más bueno de la noche. En el primero, sobre la suciedad en las calles de Málaga con un buen leñazo para Teresa Porras y el último sobre la suspensión del servicio de coches de caballos, que jubilados ya estos animales, acaban viendo Juan y Medio.

Fátima, alma máter del grupo, ha disfrutado en grande junto a Luna, María Isabel, María y un sinfín de compañeras y compañeros (ojo a Juani o Curro). Es una comparsa con la que creo que todas las carnavaleras, aun sin saber cantar, nos hemos imaginado formando parte de ella. Dan ganas de cumplir sueños, de subir y abrazarlas a todas. De formar parte de eso tan bonito que logran hacer sobre las tablas y que me ha provocado lágrimas al bajar el telón. Felicidades inmensas. A falta de ver al resto de compañeros, todo lo que no sea una final resulta verdaderamente inconcebible. Qué bonitas semifinales se nos están quedando.