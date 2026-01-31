12 murgas y 12 comparsas pasan a las semifinales del COAC del Carnaval de Málaga 2026
El próximo domingo, 1 de febrero, a las 20.00 horas, comenzará esta segunda fase del concurso, que se alargará hasta el miércoles 4, cuando se celebrará la noche de los cuchillos largos.
Las agrupaciones clasificadas han sido anunciadas tras la fase de preliminares celebrada en el Teatro de la Escuela Superior de Arte Dramático de Málaga.
Las categorías de coro, comparsa juvenil y cuarteto quedan desiertas al no contar con agrupaciones clasificadas para semifinales.
Las preliminares del Concurso Oficial de Agrupaciones de Canto del Carnaval de Málaga han llegado a su fin este viernes, cuando se ha celebrado la denominada primera noche de los cuchillos largos en el Teatro de la Escuela Superior de Arte Dramático de Málaga (ESAD).
A las 00.30 horas aparecía sobre el escenario del teatro el jurado para dar el fallo que anuncia las agrupaciones que podrán disfrutar de un nuevo pase en el Cervantes. Cabe recordar que en esta fase del concurso se ha valorado con 'apto' y 'no apto', con lo cual no habrá puntuaciones que arrastren. Los semifinalistas tendrán que jugarse el pase a la final con una misma carta. Estos son los siguientes:
Murgas
Los desamparados
Los arbacadabra
Los ahumaos
Mira si tenemos fe, que lo intentamos otra vez
Los periféricos
Peña carnavaleira, neymar que por bien no venga
Los máquina
Los psico-zi
Los del prendimiento
Lolailolailola, los que siguen en el mundial
Los Kentucky Family Country
Menuda Noche
Comparsas
Los trapos
La cura
La comparsa del Valle
Los apóstoles
Dumbo
El desvelo
La tierra canta
El asesino de comparsistas
El nacimiento de la tragedia
Los rebeldes
Los estraperlistas
Con esta comparsa me conformo
Coro
La categoría queda desierta tras no clasificarse El camino
Comparsa juvenil
La categoría queda desierta tras no clasificarse La garra
Cuarteto
La categoría queda desierta tras no clasificarse el cuarteto Los vizitantes.