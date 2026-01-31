12 murgas y 12 comparsas pasan a las semifinales del COAC del Carnaval de Málaga 2026

Las claves nuevo Generado con IA 12 murgas y 12 comparsas han sido seleccionadas para las semifinales del COAC del Carnaval de Málaga 2026. Las agrupaciones clasificadas han sido anunciadas tras la fase de preliminares celebrada en el Teatro de la Escuela Superior de Arte Dramático de Málaga. Las categorías de coro, comparsa juvenil y cuarteto quedan desiertas al no contar con agrupaciones clasificadas para semifinales.

Las preliminares del Concurso Oficial de Agrupaciones de Canto del Carnaval de Málaga han llegado a su fin este viernes, cuando se ha celebrado la denominada primera noche de los cuchillos largos en el Teatro de la Escuela Superior de Arte Dramático de Málaga (ESAD).

A las 00.30 horas aparecía sobre el escenario del teatro el jurado para dar el fallo que anuncia las agrupaciones que podrán disfrutar de un nuevo pase en el Cervantes. Cabe recordar que en esta fase del concurso se ha valorado con 'apto' y 'no apto', con lo cual no habrá puntuaciones que arrastren. Los semifinalistas tendrán que jugarse el pase a la final con una misma carta. Estos son los siguientes:

Murgas

Los desamparados

Los arbacadabra

Los ahumaos

Mira si tenemos fe, que lo intentamos otra vez

Los periféricos

Peña carnavaleira, neymar que por bien no venga

Los máquina

Los psico-zi

Los del prendimiento

Lolailolailola, los que siguen en el mundial

Los Kentucky Family Country

Menuda Noche

Comparsas

Los trapos

La cura

La comparsa del Valle

Los apóstoles

Dumbo

El desvelo

La tierra canta

El asesino de comparsistas

El nacimiento de la tragedia

Los rebeldes

Los estraperlistas

Con esta comparsa me conformo

Coro

La categoría queda desierta tras no clasificarse El camino

Comparsa juvenil

La categoría queda desierta tras no clasificarse La garra

Cuarteto

La categoría queda desierta tras no clasificarse el cuarteto Los vizitantes.