El Carnaval de Málaga saca músculo: 550.000 personas han acudido a más de 80 actividades pese a la lluvia

El Carnaval de Málaga está más vivo que nunca. Pese a la lluvia en su recta final, más de 550.000 personas disfrutaron de más de ochenta actos celebrados entre el 6 de febrero, con la celebración de la Conferencia Inaugural, y el 1 de marzo, cuando se enterró el Boquerón, en la ciudad dentro de la nueva etapa que ha encarado la Fundación Ciudadana del Carnaval de Málaga el último año, con Luis Bermúdez y su equipo a la cabeza, tras ser elegidos en las primeras elecciones de su historia, el pasado 7 de julio.

Luis Bermúdez, presidente de la FCCM ha querido resaltar que la fuerza de la celebración de la fiesta no mengua, al contrario, va a más. “Hemos visto a Málaga volcada por su Carnaval. Unida y con un ambiente sano por vivir un Carnaval casi inolvidable. Las imágenes de calles repletas de aficionados y visitantes... están ahí. Solo no pudimos controlar la lluvia, pero la fiesta gana fuerza, crece y la apuesta es seguir impulsando la marca Carnaval de Málaga, que no solo ya está consolidada, sino que se ha convertido en un pilar más de la economía de la ciudad”. En vistas a la próxima edición en 2026, añade que "se debe seguir trabajando para hacerlo aún más grande".

Gracias a la reducción del protocolo en un 50% en el Concurso Oficial de Agrupaciones de Canto (COAC) y como una de las principales novedades para este Carnaval de Málaga 2025, un total de 170 localidades más estuvieron disponibles para el público en general. Hubo lleno en todas las fases definitorias del concurso. Es importante resaltar también el crecimiento de participación, la presencia de todas las provincias andaluzas y el regreso de la modalidad de coro al COAC.

Más de 45.000 personas disfrutaron de la iniciativa Carnaval en tu distrito, una nueva forma de llegar a los barrios de la capital a través de la fiesta gracias a lo que entonces fueron 'las previas'. Una cifra muy llamativa sabiendo que la lluvia hizo acto de presencia y se cancelaron eventos en Carretera de Cádiz o Puerto de la Torre. Más allá de las coplas, los visitantes pudieron disfrutar de manera gratuita, degustaciones gastronómicas.

El otro punto fuerte en la calle se vivió en la Batalla de las Flores. Unas 52.000 personas se congregaron entre la plaza de la Constitución y la calle Larios para disfrutar de esta tradición. Entre este evento y el Desfile de Carnaval, que por cierto, este año cambió de ubicación hasta el Paseo del Parque, generando unas muy buenas impresiones, se lanzaron 1.850 kilos de papelillos. En esta ocasión y debido a la lluvia, no hubo lanzamiento de flores despetaladas.

Impacto digital

Antes del comienzo del COAC, el Patronato optimizó la página web, algo que se venía pidiendo desde hace años, y planteó una importante estrategia en redes. El trabajo ha funcionado, ya que han logrado más de 1.700.000 visualizaciones en Instagram. En Facebook lograron casi 950.000 visualizaciones y en X, más de 850.000 impresiones.

De la misma forma, en su canal de YouTube, más de 75.000 usuarios únicos han visto la retransmisión del COAC a través de su canal y hay que destacar que hay más de 210.000 visualizaciones de los vídeos de los grupos que han participado en el certamen.