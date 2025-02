¿Quién es Mónica Cervera, la actriz condenada a once meses de prisión por un robo con violencia?

La actriz malagueña Mónica Cervera ha sido condenada esta semana a 11 meses de prisión por un delito de robo con violencia en grado de tentativa y, por otra parte, a un mes de multa con una cuota diaria de seis euros por un delito leve de lesiones. Al parecer, los hechos ocurrieron hace cuatro años y todo comenzó por un simple paquete de cacahuetes que se le antojó.

Aunque la noticia ha provocado mucho revuelo, hay quien no conoce la carrera ede la malagueña Mónica Cervera. Ella es natural de Marbella, donde nació en 1975, aunque se formó artísticamente en Madrid. Allí cursó estudios de danza y luego volvió a Málaga para prepararse en el mundo del arte dramático. Su primer filme se rueda en 1999. Se trataba de un cortometraje de Ramón Salazar llamado Hongos. Así, en el ámbito de la televisión, comenzó en Manos a la obra. También ha hecho películas como Octavias, Piedras, Crimen Ferpecto o 10 centímetros.

También una de sus últimas apariciones en el ámbito artístico fue en el microteatro La mujer que llegaba a las seis, basado en el cuento del histórico escritor Gabriel García Márquez. Solo diez espectadores acudían a cada espectáculo, siendo este un formato muy íntimo.

Sin embargo, la artista es sobre todo conocida por su interpretación de Mariajo, hermana de Amador Rivas, en la mítica serie La que se avecina. Además, en 2004, hay que decir que fue nominada en los premios Goya, precisamente por Crimen ferpecto, dirigida por Álex de la Iglesia. Optó a Mejor Actriz Revelación, pero no se lo llevó.

En 2016, decidió alejarse del mundo de la interpretación y años después optó por dar un cambio de 180 grados a su vida yéndose a vivir a un parque de Marbella y abandonando todo lo que entonces era su vida. En una entrevista otorgada a Semana a principios del 2024, la actriz declaró lo siguiente: “No quiero que me nombren la palabra televisión ni cine. Estuve ahí en su día, pero no quiero volver nunca. Estoy bien como estoy, no quiero hablar de ese pasado”.

Así, optó por vivir en la calle y cuando se conoció su situación, llegó a enfrentarse con la prensa: “Habéis estado quince años sin mí y de repente ahora os preocupáis de mí, ¿de qué? Perdón por las palabras, pero estoy hasta el moño”, dijo.

Su Instagram refleja cómo ha sido su vida en los últimos años. La última publicación que subió fue en el verano de 2024, pero sus posts más recientes se basan en imágenes aleatorias donde se pueden ver vírgenes, a las que pide que no la dejen como está; obras de arte e imágenes de carteles de películas o actores. También hay algunas fotos suyas, rapada, pero sonriente.

El robo

Se le ha condenado a once meses de prisión por la comisión de un delito de robo con violencia en grado de tentativa y, por otra parte, a un mes de multa con una cuota diaria de seis euros por un delito leve de lesiones.

Este ha sido el resultado del juicio rápido que ha tenido lugar contra esta intérprete que ha sido arrestada en Marbella y que fue conducida a la prisión de Alhaurín de la Torre a la espera de este juicio, del que se acaba de informar de la sentencia.

De hecho, según se explica en la sentencia, todo empezó por una bolsa de cacahuetes que la actriz quería comer. El 11 de febrero de 2021, Cervera entró en una tienda de Marbella. Cogió una bolsa de cacahuetes e intentó robarla.

La propietaria del establecimiento, Y.Z, la vio y se lo recriminó. Cervera, según se muestra probado en la sentencia, le dio varios puñetazos y empujones a la dueña del local e intentó huir, aunque no lo consiguió.

El agente de policía nacional que intervino en el acto ha declarado en el juicio que, efectivamente, vieron esa situación por las cámaras de seguridad y que cuando llegaron al local la víctima estaba sangrando por la nariz.