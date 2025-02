COACMLG The last dance | A la Gran Final del COAC del Carnaval de Málaga se va a decir cosas (y se dijeron)

Se acabó el concurso, pero como diría el pregonero, don Jesús Gutiérrez, aún queda mucho para oír eso de "Ya se divisa la playa, la gente de pronto estalla sabiendo que acaba y que el fuego la magia no apaga. Las caras se desmaquillan y los disfraces se guardan y desnudo aguarda el disfraz de la vieja rutina".

Este sábado, en apenas unas horas comienza el carnaval en la calle. Salgan, pónganse dos coloretes o su mejor disfraz, que hay que contarle al mundo que estamos en carnaval. En cualquier esquina escuchará un grupo. Si no se siente atraído por esta fiesta, dele al menos una oportunidad. Párese y atienda a eso que casi una veintena de chavales llevan preparando durante prácticamente medio año y que han defendido, la mayoría de ellos, pues existen las callejeras, sobre las tablas de la ESAD y el Cervantes.

El Concurso Oficial de Agrupaciones de Canto del Carnaval de Málaga sigue subiendo el nivel y un año más se ha demostrado en su Gran Final que el carnaval sigue siendo la fiesta de la libertad aunque algunos traten de pisotearla. Decenas de coplas se cantan señalando con el dedo al alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, así como a concejales o incluso oposición. Decenas de coplas denuncian la problemática de nuestra ciudad. Al final eso es el carnaval: decir cosas. Y de eso va a ir esta humilde crónica. Los premios ya los tienen aquí. El jurado ya ha deliberado, por lo que mi opinión ya vale de poco. Vayamos al mensaje.

Los enamoraos.

La comparsa de Los enamoraos requiminó a Paco la tranquila y lujosa jubilación que le espera, mientras hay malagueñas que no saben qué será de ellas mañana. Kellys que a sus más de 60 años cada día limpian los restos que dejan guiris en hoteles. Trabajadoras que se han partido el pecho para dar de comer a una ciudad que ahora se está viendo vendida a cuarenta forasteros, en palabras de David Fernández, un autor atropellado, de esos que sacan las vergüenzas a los que sea necesario por defender a su pueblo. De hecho, en el primer pasodoble denuncia la situación de los jóvenes, que no pueden emanciparse ni aunque trabajen, siendo el hogar de los padres su única forma de vida.

Los majareta de la bicicleta.

La comparsa Los majareta de la bicicleta recordaron a los gobernantes la mala gestión de la DANA con un pasodoble que agobiaría al menos claustrofóbico, narrándolo casi desde el interior de un coche y con el agua al cuello. "Ya sólo hay barro y desconsuelo, sólo hay incredulidad, porque no llegan las ayudas, gobernantes, ¿dónde están? Partimos desde la base de una desgracia, qué esperan para venir, para dar la cara, qué más da que sea la izquierda o la derecha, el Rey o la autonomía sí vieron cómo Valencia poco a poco se moría", cantaron.

Los calavera.

La comparsa Los calaveras, que ha supuesto la vuelta de David Santiago, nos hizo viajar a una casa malagueña, un hogar familiar que baña las olas del mar y donde se rezó a la Virgen del Carmen, de manos de su dueña, que pide a su familia que la cuiden mucho en su ausencia. "Lucha para que mañana no venga un “vendío”, y un alcalde de mierda te eche de la tierra donde te han “parío”", cantó el grupo, en un nuevo palo al alcalde. También cantaron en otro pasodoble al carnaval, ese que al fin está, en palabras de Santiago, en un lugar seguro gracias a estar en manos de los carnavaleros. Hay que recordar que el 7 de julio se realizaron las primeras elecciones de la Fundación.

Nostradamus.

La comparsa Nostradamus denunció la situación del Servicio Andaluz de Salud con una lanza punzante en forma de pasodoble o profecía hacia Juanma Moreno. Dicen haber visto el final del SAS y así se lo hacen saber: "He visto al final, hospitales que están reventaos, sanitarios que están desbordaos, asistencia que ni primaria, privatizada con tu salud, que yo vi morir en lista de espera". También lucha por el Carnaval de Málaga en otra letra, defendiéndolo de todos aquellos que tratan de echarlo por tierra sin pararse a conocerlo de cerca.

La desbandá.

La comparsa La desbandá solo en su tipo ya critican todos los problemas que azotan a la ciudad y que están provocando esa desbandá malagueña en el siglo XXI, pero en la letra de su primer pasodoble habla de todo lo que Málaga tiene y que nada tiene que envidiar a otros lugares con un objetivo claro, rematar con lo siguiente: "Y a ver si explicaito así te enteras, que aquí hay más que alcohol y juerga. Málaga es más que una ramera de tumbona y borrachera, es más que un circo pa’ que engorden cuatro mierdas sus carteras y es más que una pasarela". Una crítica voraz a lo hortera de las despedidas de soltera o esos guiris borrachos de allá por acá en pleno Centro de Málaga.

Los tradicionales.

La murga Los tradicionales viene de Rute, pero cantó, enfundada en un personaje italiano y pizzero, en defensa de los camareros que son explotados por déspotas hosteleros. Así, aún viniendo de fuera, pero lo que demuestra que ellos se sienten malagueños en febrero, a la pérdida de identidad del centro a partir de sus restaurantes. Del adiós del Café Central a la cantidad de franquicias que abarrotan todas las esquinas debido al turismo de masas y la gentrificación.

Tu cara me suena.

La murga Tu cara me suena, desde Estepona y San Pedro, pidió más ayudas a la atención temprana. "No hay más margen presidente, o refinancias o esto se acaba

Como no importa personas, te hablo de votos, a ver si tragas. No trata de caridades

ni leyes que sean chapuces que son derecho son los derechos de miles de tus andaluces", cantaron.

Quiero que mi padre se vaya, pero mi padre no quiere.

La murga Quiero que mi padre se vaya, pero mi padre no quiere jugó mucho más con el humor que con la crítica, pero en el segundo pasodoble abogaron por la defensa de la cantera, esos niños y niñas que serán el futuro y que incluso son el presente de las bases de nuestro carnaval. "Entre todos la tenemos que cuidar, tenemos que conseguir que se queden por aquí hasta que sean grandes. Eso es lo importante que luego siempres estan pa to dale mas tiempo y déjalos que canten", cantaron.

Fuerte y flojo.

La murga Fuerte y flojo, de Godoy y Pino, también lanzó incluso los pasodobles con mucho humor y sátira. Pero, ojo, que desde un cuplé también se puede dar leñazos. Entre los quince que cantaron se pueden ver algunos como:

-Un cloud, un shadow, un cut… si no te enteras eres corti

así se pide ahora en el Centro one cup of coffee

(los muertos el Starbucks, bro)

- Málaga es muy moderna, Málaga es que funciona

pero su restaurante más antiguo es el McDonald’s

(pues ya mismo es otro Casa Lola, bro)

Cucha Málaga.

La murga Cucha Málaga también utilizó las tablas para acordarse del alcalde, al que compararon con el mismísimo demonio. "Que se te ven los colmillos

cuando vacías los bolsillos de quien aquí te ha votao. Pero aquí viene Málaga a decir que tu reino se ha acabao. Vas predicando que el malagueño, para ti siempre fue lo primero. Pero en el teatro entero hay quinientos con más huevos pa recuperar su tierra. Que yo a ti ya no te veo predicar con el ejemplo mi maldito satanás", cantaron.

Pero que en un cuplé también tienen para De la Torre:

-Me he apuntao este año en el Club Mediterráneo, mi primer día en la piscina que nadando yo soy un ruina. Estaba agarrao al borde miro pal lao veo al de la torre, un borde agarrao a otro borde. Yo siempre caigo a su lado hasta el punto que ya es como mi hermano, si no me crees ha venido a verme está allí sentado Si vieras al tío nadando, es buenísimo el alcalde. De hecho estoy pensando sinceramente eso es lo mejor que mi Paco hace: nada.

Los de Despeñaperros pa'bao.

La murga juvenil Los de despeñaperros pa'bao, conformada por adolescentes, también tuvo un poquito de crítica en esta Gran Final. Solo el concepto de la agrupación ya es una crítica a la derecha. Pero es que en el popurrí hay palos al alcalde, a Juanma Moreno e incluso al rey emérito. "Y defendemos el andalucismo, esta es nuestra idiosincrasia (Eso qué palabra e) quédate con tu patria, fachorro, que yo prefiero mi matria", dicen en la presentación.

Si eres carnavalero y has llegado hasta aquí, gracias por tu labor utilizando el carnaval con cultura y altavoz del pueblo. Si no lo eres, insisto, si le han gustado estos mensajes, váyase a la calle este fin de semana y dele la oportunidad. No se arrepentirá. A mí me cambió la vida. Igual se la cambia a usted. Feliz carnaval.