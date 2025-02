El 'alcalde' Pepe León, cara a cara con Francisco de la Torre: "Nos parecemos una 'jartá'"

Llevaba esperándose la foto todo un concurso. Fue el pasado 12 de febrero, durante la quinta preliminar del Concurso Oficial de Agrupaciones de Canto del Carnaval de Málaga, cuando los carnavaleros vieron por primera vez a Pepe León, el murguista más laureado de la historia del Carnaval de Málaga, encarnando al mismísimo alcalde, Francisco de la Torre, en Quiero que mi padre se vaya, pero mi padre no quiere. Pero no ha sido hasta la Gran Final cuando este alcalde fake se ha encontrado, frente a frente, con el regidor de carne y hueso.

Su espectacular caracterización, a cargo de Iván Rojas, profesional del sector que ha trabajado en grandes proyectos como Black Mirror, o Los Farad, se hizo viral minutos después de que apareciera en escena en preliminares. En aquel pase y posteriormente en el de semifinales, sus niños eran unos 'perroflautas' de izquierdas que querían echar a su padre del poder de una vez por todas. Sin embargo, este viernes, en la Gran Final, este falso De la Torre ha conseguido 'encaminar' a sus criaturas, que han aparecido por arte de magia entrajeados, repeinados y con una pulsera de España en la muñeca.

No tuvieron un turno especialmente tempranero, pero el alcalde de Málaga (el real) aguantó en su asiento hasta que llegó el turno de los Leones, imaginamos que por la tremenda intriga que tendría por ver a su clon. Al abrirse el telón, De la Torre, que iba disfrazado de emperador romano, no pudo aguantarse la risa. Pepe León también llevaba un traje de romano que, por cierto, había sacado a última hora tras ver el look del alcalde. "Todo es de mi madre, la banda es un pantalón rojo doblado y cosido con imperdibles", decía al finalizar la actuación el murguista, que en todo el pase estuvo interactuando con el alcalde, mirando a su palco.

De hecho, llegó a proponerle en un momento de la actuación que si le apetecía sacarse una foto con él, le esperaba en camerinos. Y dicho y hecho. En cuanto se bajó el telón, el alcalde fue en su búsqueda, generándose una auténtica marea de flashes. Sin duda, era la foto de la noche, respetando, por supuesto, a los ganadores. Los dos alcaldes, el de verdad y el de mentira, se fundieron en un abrazo y, al ser preguntado por qué le parecía la caracterización, De la Torre confesó que estaba muy conseguida, "nos parecemos una jartá". "¡Somos mellizos, pero no lo hemos querido decir hasta el momento! ¡Esto es carnaval!", bromeó León entre risas.

De la misma forma, León salió de su papel de regidor murguista para agradecer al alcalde y a todo el Ayuntamiento su apoyo al Carnaval de Málaga, añadiendo que toda la parodia estaba hecha "con todos los respetos del mundo". Así, De la Torre le dijo que el Carnaval de Málaga se hace gracias a los grupos y personas como Pepe León. "¡Enhorabuena!", le dijo con efusividad, mientras bromeaban con sus edades. "Yo tengo 64 años, pero los dos compartimos la misma vitalidad", añadió el murguista.

Hemos vivido EN DIRECTO el momento en el que se encontraron los dos alcaldes en los pasillos del Cervantes durante la GRAN FINAL del #COACMLG, PP León y Francisco de la Torre (@pacodelatorrep ) pic.twitter.com/yCu5278ktE — Carnaval de Málaga (@CarnavalMLG) February 22, 2025

Teresa Porras tampoco se libró de este nuevo regidor, que no dudó en decirle que en cuanto De la Torre se marchara la iba a nombrar como "alcaldesa". Sin duda, como ha dicho el presidente de la Fundación Ciudadana del Carnaval de Málaga, presente en este improvisado encuentro, "esto es carnaval". El gran trabajo realizado con la murga por parte de la familia León les ha hecho ganar un segundo premio en su modalidad.