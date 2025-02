La voraz crítica a Antonio Banderas de 'Los enamoraos': "Esto de los carnavales no es un teatro cualquiera"

La sexta preliminar del Concurso Oficial de Agrupaciones del Carnaval (COAC) de Málaga vivió un momento de esos que ponen bocabajo el patio de butacas durante la actuación de Los enamoraos, una comparsa que ya está clasificada para la Gran Final y que en su primer pasodoble lanzó una crítica voraz al actor Antonio Banderas, que regenta el Teatro del Soho CaixaBank justo en la misma ubicación donde entonces estuviera el Teatro Alameda, donde se celebraban las preliminares del COAC.

Con su letra, el autor, David Fernández, denuncia que donde antes se cantaban coplas, ahora solo hay cabida para "musicales de postín". No piden que Banderas les deje gratis un espacio para cantar, sino que critican sus altos precios que se imponen por sesión en lo que fuera el pequeño templo de las coplas tras el Cervantes. "El Alameda ya no es un sitio pa' la chusma", dicen.

La letra del pasodoble apunta directamente a Banderas, dueño del teatro, acusándolo de erigirse como un “Zorro” empresario que solo defiende su identidad malagueña cuando le resulta conveniente. "A la hora de estrenar, sigue nuestro Carnaval bajo un techo de 'prestao', porque aquí en esta ciudad hasta el arte lo han 'comprao'", comienza la letra del pasodoble, denunciando que el teatro ya no es un espacio accesible para el pueblo y su fiesta de febrero.

El pasodoble también destaca el sacrificio de los carnavaleros, quienes, según la letra, no buscan el beneficio económico sino la defensa de su cultura: "Y nos cuesta hasta el dinero, pero estamos, pesetero... Enamoraos, enamoraos, enamoraos".

Letra

A la hora de estrenar

Sigue nuestro Carnaval

Bajo un techo de "prestao"

Porque aquí en esta ciudad

Puestos a decir verdad

Hasta el arte lo han "comprao"

Lo compró precisamente

Un actor mu buena gente

De películas horteras

Que se da golpes de pecho

De ser muy, muy malagueño

Si conviene a su cartera

El Alameda ya no es sitio "pa" la chusma

Ahora es lugar de musicales de postín

Y si allí quiere cantar el pueblo

Cuatro mil euros nos pide por función

Que el ante todo es un Zorro, un empresario

Que tiene sus honorarios

El "peazo" emprendedor.

Antonio a ver si te enteras

Esto de los carnavales

No es un teatro cualquiera

Estas son nuestras verdades

Los dolores de la gente

Los que tú ni ves, ni sientes

Desde tú ático moral.

Y aunque aquí en el carnaval

Somos tres gatos sin botas

No paramos de luchar

"Pa" salvar a esta ciudad

De los mierdas que la explotan

Y este arte no se cuadra con balances

Esto es sangre, y es costao

Y puede que no lo entiendas

Pues no hay dólares que vendan

A un teatro levantao

Y nos cuesta hasta el dinero

Pero estamos pesetero

"Enamoraos"

"Enamoraos"

"Enamoraos"