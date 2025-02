Este es el orden de actuación en la Gran Final del COAC del Carnaval de Málaga

Ya hay finalistas del COAC del Carnaval de Málaga y ya se conoce también el orden de la Gran Final, programada para el próximo 21 de febrero, viernes. La gran novedad de este año es que el sorteo se ha retransmitido y se ha realizado justo después de que el jurado anunciara su fallo.

Así, serán cinco murgas, cinco comparsas y una murga juvenil las agrupaciones que participen en esa gran final, que comenzará a partir de las 20.00 horas en el Teatro Cervantes de Málaga. El orden es el siguiente:

Comparsa - Los Majaretas de la Bicicleta

Murga - Tu Cara Me Suena

Murga Juvenil - Los de Despeñaperros Pa 'Bao

Comparsa - Los Calaveras

Murga - Los Tradicionales

Comparsa - Los Enamoraos

Descanso

Murga - ¡Cucha Málaga!

Comparsa - Nostradamus

Murga - Quiero Que Mi Padre Se Vaya, Pero Mi Padre No Quiere

Comparsa - La Desbandá

Murga - Fuerte y Flojo

EL CORTE

No consiguen el pase a la Gran Final las siguientes agrupaciones:

Albarracín, la aldea escondida 414,40

Los escapistas 414,00

Gigantes 395,60

Los Carnavalarios 395,10

La sublevada 392,90

Bendita tú eres 352,70

Los Fracasados 347,35

No consiguieron el pase a las semifinales las siguientes agrupaciones:



Las perras 167,70* (Retirada del concurso)

Los del sambenito 164,80

El manicomio 160,80

La pandilla 143,90

Se acabó la fiesta 137,50

El soplo del abuelito 122,10

Los enfermos 121,50

All in Los Fulleros 121,10

La mar salá 97,90

CUARTETOS

No consiguieron el pase a la Gran Final, la siguiente agrupación:

Por falta de audiencia, nos vemos en esta urgencia 330,30

No consiguieron el pase a las semifinales las siguientes agrupaciones:

Drama de Honor 69,00



MURGAS

No consiguen el pase a la Gran Final las siguientes agrupaciones:

Que bien me siento 389,70

Las ovejitas negras 374,85

Los Pimpi Blinders 361,50

Mi casa es la suya 341,45

¡Hay Lupita! 330,30

Los Traicioneros 329,85

Aquí no pinto ná 325,55

Viva la Virgen del Karma 325,15

¡¡Aquí mando yo!! 262,80

No consiguieron el pase a las semifinales las siguientes agrupaciones:

Los recluta madre 139,50

Lo cortés no quita lo cobarde 133,00

Los del multiverso 129,65

Un domingo cualquiera 126,35

Los Alegrías 121, 65

Nunca es tarde si la finca es buena 117,25

Curro el Veleta 117,20

Otro aplauso a los sanitarios 98,35

Este año cambio de camello 80,45



COMPARSA JUVENIL

No consiguieron el pase a la Gran Final la siguiente agrupación:

Las naiperas 272,20

MURGA JUVENIL

No consiguieron el pase a las semifinales las siguientes agrupaciones:

No nos moverán 155

COROS

No consiguieron el pase a las semifinales las siguientes agrupaciones:

El gran show 79,20