COACMLG 2ª semifinal | Los profetas alhaurinos arrasan en semifinales y los predicadores sacan toda su artillería

Segundo round en el templo de las coplas malagueñas en este Concurso Oficial del Carnaval de Málaga. El nivel de las modalidades se sigue apretando conforme van pasando los días y el pase a la final cada vez es más caro. En la jornada de este lunes han sobresalido especialmente la murga ¡Cucha Málaga!, que ya demostró en preliminares que venía a por todas, pero ha sido en semifinales cuando ha sacado absolutamente toda su artillería.

También ha estado impecable la comparsa Nostradamus, con mucha garra en sus pasodobles, con una ejecución excelsa y un repertorio donde, de principio a fin, vuelven a contar a Málaga sus profecías. El otro pilar de la noche ha sido Fuerte y flojo, que se metió al público en el bolsillo mándandoles mensajitos privados y fueguitos en forma de cupletinas callejeras, bien canallas.

Pero ojo, que el nivel ha estado muy alto y hay que analizar una a una las actuaciones. Como en cada sesión, comenzó la noche una agrupación infantil, Los justicieros, ese grupo liderado por Paqui Prieto que, una vez más, reivindicó su espacio en el Carnaval de Málaga a través de un tipo muy guerrillero. Por su parte, Tino Berdugo, con el romancero infantil Hasta el infinito y más pallá, volvió a visitar el COAC del Carnaval de Málaga desde el espacio. Qué dupla de hermanos conforman Marta y Tino Berdugo, nombres que cada vez se consolidan más demostrando que el futuro del carnanval está más fuerte que nunca.

Murga - Fuerte y flojo

Fuerte y flojo.

La murga se llama Fuerte y flojo, pero ellos vienen fuertes, más incluso que un limón. El tipo de merdellón malagueño en un chiringuito de los Álamos tiene más aristas de las que muchos creerían y Godoy y su troupe están tocando todas ellas. No dejan salir al personaje de su cuerpo desde que se sube el telón y hasta que se baja. Incluso en camerinos o en la calle. Mucho arte en este grupo y menos poca vergüenza. La presentación es una gozada por la cantidad de pegotes que tiene.

En cuanto a los pasodobles, factoría Godoy. El primero un palazo a todos aquellos defensores del centro en todo y que al final, casualmente, en las urnas solo votan a la derecha. El segundo, con guasa, repasa vivencias en las playas malagueñas con ironía para llegar a desvelar que todo ello lo canta desde Cádiz, donde pasa el verano.

Tras anunciar que cambiaban la música de los cuplés (porque ya no se llevaba la otra en el TikTok) e incluso la estructura de los bloques de cuplés, esta vez de tres en tres, comenzaron a ejecutarlos y a poner el Cervantes bocabajo. Increíble. Lo mejor de todo es que lo consiguen con cuplés callejeros. Cuando comenzó el COAC, el propio Godoy declaraba que sus intenciones eran hacer germinar esa semilla que sembraron en la calle en este concurso donde normalmente reina el humor más blanco. Pues hasta a Daniel Sancho han cantado.

También se han acordado de Er pichi de cai, que desde que son socios de El Langui ahora su negocio se tambalea. Y también han tenido palabras para Pepe León y sus huevos pegados al culo, ya tan virales que os lo menciono sin contexto alguno. Jugando con su tipo de alcalde en la murga de este año, dicen que lo diferencian del de verdad principalmente por como tienen los huevos. A Paco, dicen, se le nota que los tiene "colgando". En el popurrí, siguen combinando cuartetas con pegotes al tipo que han calado bien en el público. La hora de cantar también les ha ayudado. Redonda actuación y me atrevo a decir que ticket directo para el viernes.

Comparsa - Nostradamus

Nostradamus.

Elegancia, buen gusto, belleza y ahora garra, mucha garra, gracias a los pasodobles. Dede Cortés probablemente haya escrito el mejor pasodoble que se haya visto hasta ahora este COAC, dedicado a todos esos críticos con el movimiento feminista. "Mañana, con tu porte de varón o de hembra “resentía” / Mancharás la guerra mía / Buscando tu mierda de excusa, dirás que no vale “pa na” / Feminismo basura /Y violarán a otra más y volverán a matar, a alguna".

Un palazo para jueces como el que trató el caso de Errejón y la actriz Elisa Mouliáa, para los desgraciados violadores que existen en nuestra ciudad y para aquellos que dudan en si es necesario acompañar a su amiga hasta su portal, así como para aquel que tiene todo el bendito día la palabra feminazi en la boca. Nos están matando. Este mes fue Lina en Málaga; pero el que viene, o mañana mismo, podríamos ser cualquiera de nosotras.

Subida de nivel respecto a preliminares gracias a este pasodoble, pero también al primero que cantaron, que vuelve a tratar el tema del problema de la vivienda, pero con un enfoque más original. "Falta poco tiempo para ver a tus niños y tus nietos buscando tu piso en mi pueblo", dicen, mientras invitan a todos a Alhaurín el Grande, un sitio donde siempre tendrán los brazos abiertos. Otro letrón y vaya música con la que se acompaña, verdaderamente preciosa. Si eché en falta más garra en preliminares, pues aquí una buena dosis.

En los cuplés destaca el segundo, donde hablan de la Escuela del Carnaval y dicen que una de las cosas que enseñan es aprender a trasnochar cuando cantas en preliminares, en relación a los horarios de las últimas sesiones. Verdad absoluta, aunque en esta nos podemos dar con un canto en los dientes. El popurrí es para enmarcarlo de principio a fin, con cuartetas tan bonitas como la que dedican al Carnaval de Málaga. Ver a esa sala de máquinas trabajar en el popurrí es una gozada. Enhorabuena. La profecía ahora es mía y huele a 21 de febrero.

Murga - ¡Cucha, Málaga!

¡Cucha, Málaga!

Si las dos anteriores agrupaciones brillaron, lo vivido con ¡Cucha, Málaga! podría definirse como el gran pelotazo de la noche. La murga gustó en preliminares, aunque la realidad es que no destacó especialmente. Así, la agrupación ha decidido arriesgar a muerte y les ha salido estupendamente. Sabían que tenían que ir con toda la artillería para optar a la final y lo han hecho, además, con un Cervantes que ha recibido el repertorio con muy buen sabor de boca. En preliminares actuaron tardísimo y el grupo ha notado el cambio.

En la tanda de pasodobles, dedicaron el primero a los barrios, templos del olor a pucherito y del abrazo de un vecino. Me ha gustado el enfoque, sobre todo porque critican de esta forma cómo se ha vendido el Centro de Málaga. De hecho, les dicen a los guiris que se queden con su Catedral, que ellos se vuelven a su barrio. Un barrio desde donde cantaron, literalmente, el segundo pasodoble, ya que entró en escena el forillo del año pasado con El último superviviente. Así, interpretaron un pasodoble donde insisten en la idea de que nadie les va a echar de su Málaga natal.

Pero el golazo realmente entra con los cuplés. En el primero, tras repasar los temas más mainstream de este COAC, hablan de que ahora en Twitter la gente cuando se repite algo dice eso de "¡Chupito!". Así que empiezan a beber por todo lo que se ha repetido para rematar que seguro que este cuplé le gusta a Teresa Porras, concejala de Fiestas.

El segundo quizá sea el más arriesgado en lo que va de COAC, utilizando el juego de calamar para ir eliminando predicadores por todas las normas que se les imponen a las murgas. Pues al final solo Guille quedó con el bombo en el escenario. Tras quedarse totalmente solo soltó: "Po' a mi esto no me da miedo, te lo aseguro, porque tengo los huevos pegaos al culo", en relación con los hechos acontecidos con Pepe León y la chirigota de 'El Molina' en las últimas semanas.

Y por si fuera poco, en el popurrí cambian varias cuartetas, incluyendo en una de ellas al rottweiller que usaron los de ¡Hay lupita!, que vino después, pero siendo el cambio más destacado el del pegote del jabalí, camino a empadronarse a Ciudad Jardín. Buenísimo. Pintaza, la verdad, enhorabuena y a ver qué decide el jurado.

En elCuarteto - Por falta de audiencia nos vemos en esta urgencia

Por falta de audiencia, nos vemos en esta urgencia.

Desde Córdoba, el cuarteto Por falta de audiencia nos vemos en esta urgencia. Son los únicos que concursan en estos momentos en la modalidad tras quedar en preliminares el único cuarteto contra el que competían, Drama de honor. Estos concursantes de TV siguen en esa isla donde quedaron atrapados tras quebrar su productora y siguen relatando hazañas que le ocurren.

La competencia siempre es buena y quizá tener otros cuartetos frente a frente les hubiera obligado a apretar más las cuerdas. Vienen justitos. Las cupletinas van a un monaguillo y hay otro de pelo, así como uno dedicado a esos seres que cuidan más a sus perros que casi a sus propios hijos o ellos mismos. Sin más. No estuvieron malotes, pero no destacaron casi ninguno salvo el último, donde dicen que se han liado con que haya dos teatros en Carnaval. Rematan diciendo que al final todos los caminos llevan a Roma y que por poco no están allí viendo la procesión. A la gente les ha gustado, por lo que creo que volverán para resolver si se quedan para siempre, o no, en la isla.

Murga - Tu cara me suena

Tu cara me suena.

Desde Estepona y San Pedro, buen rollito con estos sospechosos de Tu cara me suena. Idea original, fresca y sencilla de estos murguistas que en su día fueron patitos o influmamis. Qué soniquete tiene este grupo y qué afinación gastan...

Si en preliminares ya destaqué la originalidad de este grupo en pasodobles, pues bien traído también este primero de semifinales, donde hablan de la ansiedad y la ayuda psicológica. Además, juegan con el tipo: "Si la ansiedad puede con tu mente, tranquilo que eres inocente".

En el segundo critican que haya niños pequeños que escuchen reguetón con tranquilidad diciendo barbaridades y luego sus padres se escandalicen si escuchan algún chistecito de pelo en alguna pieza de un repertorio. Además, mandan un mensaje alegando lo bonito que es escuchar carnaval conforme vas creciendo. Enfoque muy original que nada tiene que ver con el que se escuchó ayer sobre las tablas del Cervantes.

Respecto a los cuplés, coincidieron con Godoy y sus canis con lo de los huevos del alcalde de Málaga, colgados en lugar de ir pegados al culo. Un rollo, ya es mala suerte. El segundo es hacia el futbolista terraplanista y rematan con Mario Vaquerizo. Caló menos.

El popurrí, marca de la casa, con coreografías y cuartetas cortísimas. Procesao como jugador de fútbol portugués es un uno. Bien defendido el repertorio que culminan con un homenaje a Juanjo, uno de los suyos, fallecido hace un año en un accidente de tráfico. Algunos vuelven a acabar emocionados.

Comparsa - Los majaretas de la bicicleta

Los majaretas de la bicicleta.

La penúltima actuación de la noche nos hizo montarnos en bicicleta para recorrer el mundo y darle menos vueltas a la cabeza. La comparsa de Marbella suena de muerte y ya en la presentación te logra llevar al interior del corazón de estos ciclistas comparsistas. El nombre de la agrupación viene de una chirigota que salió en el año 1984 en Marbella, la primera del actual autor, Miguel Vera.

En los pasodobles hablan de cómo una madre se convierte en abuela y cambia su personalidad completamente con sus nietos. Detallan muy bien esa transición. De regañinas por no recoger, a dar un poquito de dulce a escondidas, etc. Precioso. El segundo es un claro "Cuando las barbas de tu vecino veas cortar, pon las tuyas a remojar". Desde Marbella, avisan a la ciudadanía que su tierra ya está vendida. "Levanta y echa cojones, antes de que ya sea tarde y Málaga te la roben", dicen con rotundidad.

Tras un cuplé algo verde, hablan en el segundo de como La Rosaleda acogió el Marbella-Atlético de Madrid. Creen que si les prestara el Cervantes la cosa cambiaría: “Qué bonito sería cantar en el Cervantes. Es la única manera de que Marbella en Málaga gane”. Tirito. Con el Carromato de Max se quedaron a las puertas, con un segundo puesto.

La música de popurrí es una delicia. Positiva, alegre, transmite tranquilidad... Creo que define muy bien lo que quiere transmitir la comparsa como conjunto. Enhorabuena por el trabajazo, especialmente a Nono Quiñones a la dirección y por sus punteos. Un genio virtuoso de la guitarra.

Murga - ¡Hay lupita!

¡Hay lupita!

La revelación del concurso. No se ven en la final, son conscientes, pero se lo han pasado en grande esta noche. Murga show, a tope de lolosedismo, utilizando muchos recursos para llegar al espectador, como varios perros que forman una patrulla canina. Roza el límite del surrealismo, pero en el fondo te mola. Murgas así son siempre necesarias.

Lástima que me rompa esa sensación lo serio de la temática de los pasodobles. Especialmente el segundo sobre la demencia. Si llegan a traer algo totalmente aleatorio, más gracia haría al público. Respecto a los cuplés, ambos hablan de lo mismo, un accidente usando pegamento y otro con unas grapas, pero rematan en el segundo con la presencia de José Luis Puche, quien dicen que les vio en la puerta del ambulatorio con los dedos en posición de gafas y tomó inspiración para hacer el cartel del Carnaval de Málaga.

El popurrí también está cargado de 'chalaúras' malagueñas. Varios pegotes hacen reír al público a carcajadas. El Burgo ha demostrado que pueden estar orgullosos de sus carnavales vuelvan o no el viernes.

La cosa se aprieta para ambas modalidades y eso siempre es buena noticia. La final está ya a la vuelta de la esquina.