Así se transformó a Pepe León en el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre: "Fueron cuatro horas de maquillaje"

El Concurso Oficial de Agrupaciones de Canto del Carnaval de Málaga ha vivido un momentazo en la fase de preliminares, y no solo por el paso de las tablas de la ESAD de la murga Quiero que mi padre se vaya, pero mi padre no quiere, que caló considerablemente entre el público con esos hijos perroflautas del alcalde; sino por la impactante transformación de Pepe León en el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre. Un maquillaje hiperrealista de más de 4 horas que ha sorprendido por su gran parecido con el regidor.

El artífice de esta caracterización ha sido Iván Rojas, un experto del sector con experiencia en producciones internacionales como Black Mirror y Kaos (Netflix), Los Farad (Amazon Prime), We Were the Lucky Ones y Archie. Rojas ha aplicado esa gran experiencia en este proyecto carnavalesco para lograr que León no solo se pareciera al alcalde, sino que mantuviera una expresividad natural en su interpretación. Rojas llevaba más de diez años sin trabajar en el Carnaval de Málaga.

"Pepe me contactó y me explicó la idea que tenía. Yo estoy especializado en la creación de pelucas y prótesis faciales, así que en este caso optamos por prótesis parciales en la frente, la nariz y los pómulos, en lugar de una máscara completa. Esto permite que el movimiento del actor sea más cómodo y real", explica Rojas.

El proceso comenzó con una toma de impresión del rostro de León en escayola, a partir de la cual se modelaron las prótesis con plastilina profesional. "Para conseguir el parecido con Francisco de la Torre, me documenté con fotos y vídeos desde distintos ángulos, analizando la forma de su nariz, labios y estructura facial", detalla el maquillador.

Una vez completado el modelado, se fabricaron los moldes con resinas y escayolas, de los que se extrajeron las prótesis en silicona de alta movilidad, capaces de imitar la elasticidad y textura de la piel humana. "Aplicamos las prótesis por capas sobre Pepe, colocamos una calota para la calva y luego dimos el maquillaje final, con detalles como venas, capilares y poros para un realismo absoluto", añade Rojas.

Su compañera Irene Herrero se encargó de crear la peluca canosa para esconder el pelo real de Pepe y simular el de Paco. El efecto es realmente impresionante.

El resultado ha sido un éxito absoluto en el concurso, no solo por el pase a semifinales que firmaron tras la actuación, sino por la repercusión que ha tenido la imagen de Pepe en la piel de un nuevo Paco. "Estamos muy contentos. El objetivo era que la gente lo viera y dijera que es el alcalde", afirma el especialista.

Iván Rojas, cuya trayectoria se ha centrado en el cine, también fundó la escuela de maquillaje Iván Rojas en Málaga para formar a futuros profesionales en caracterización, maquillaje y peluquería para el mundo audiovisual y escénico. "Hacía tiempo que no trabajaba en teatro, pero este proyecto ha sido un orgullo y esperamos que vengan muchos más", concluye.

Por su parte, Pepe León asegura que ha sido un honor contar con un profesional de estas características en esta nueva murga y que las cuatro horas merecieron la pena. Promete muchas sorpresas para el próximo pase. ¿Cambiará a los hijos? ¿Será un nuevo padre? ¡Quién sabe! Habrá que esperar al martes para solventar esas dudas.