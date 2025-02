COACMLG 1ª semifinal | Jóvenes andalucistas y descendientes de pirata brillan en el estreno del Cervantes

Tienen como base el sótano del bar Susi, donde ensayan entre extorsión y extorsión y este año se llaman Los Pimpi blinders. Qué malagueños son todos los repertorios de estos Emeterios y qué pedazo de presentación gastan estos mafiosos malagueños repleta de pegotes locales, como acostumbran.

Los pasodobles fueron a la murga como modalidad, nombrando a Diego el Bollero o Pepe León en su desarrollo, mientras que el segundo, más que bonito, fue todo un dardo hacia la concejala de Urbanismo, Carmen Casero, por unas declaraciones que hizo el pasado mes de octubre, donde decía, cito textualmente: «Hay malagueños que pueden pagar su piso sin hipoteca, no todos son pobres».

"Que sin duda yo prefiero, tener poco dinero a tener poca vergüenza", le sueltan en el remate. El carnaval está para decir cosas y el problema de la vivienda es ahora el tema más importante en Málaga. Muy bien escrito y muy bien tirado. Decía esta murga que han descubierto voces que no conocían que podían hacer gracias al Kara. Y es verdad. ¡Qué bien suenan!

En el primero de los cuplés repasan todas las luces que se ponen en Málaga, que les encantan, hasta que en una rotonda se encuentran una patrulla de policía y se les quita las tonterías. Eso no les gusta tanto. En el segundo, rapapolvo a Luis Bermúdez, presidente de la Fundación, al que llaman guapo, simpático, apañado... Todo tan positivo que se lo tirarían... pero solo les echa para atrás que va con el PP. Una pullita.

El popurrí, como la presentación, marca de la casa. La gente se lo ha pasado pipa con estos Pimpi Blinders. El grupo está muy cambiado respecto a los Hola sin H, casi irreconocibles. Mola mucho el crecimiento.

Los que vienen de Despeñaperros pa'bao.

El bombazo (para mí) del concurso. Lo que hacen los chavales de la murga juvenil de Alberto y Crespi tiene mucho mérito. La idea es acojonante: jovenes de derechas que descubren el andalucismo y van con él hasta el último extremo. El repertorio es aún más bueno. Si las piezas fijas eran geniales ya en preliminares, esta vez han cambiado una cuarteta, todos los sketches, porque las cuarteteras aún cambiando de modalidad no pueden aguantarse; y han introducido un cuplé esta misma mañana. Y aún así lo han hecho espectacular.

Si no la han visto aún, denle una oportunidad a esta murga juvenil y conocerán lo que es defender y vender un repertorio desde que comienza hasta que acaba. El primer pasodoble recuerda la desbandá de todos aquellos malagueños de clase obrera no sin antes dar un paseo por históricos andaluces. El segundo para defender a los infantiles desde lo juveniles. Para ello, han sacado a algunos de sus padres y a sus hermanos pequeñitos y así poder hacer la comparativa. "¡Ahora te toca escuchar y comenzar a aceptar que sin cantera no hay herencia!".

El primero de los cuplés tiene todas las palabrotas que meterán en los repertorios solo cuando tengan más de 18 años y así nadie se escandalice y el segundo pensado esta misma mañana al detectar que no hay un pito en la decoración del Cervantes dedicado a los juveniles. Súper bien pensado.

Esto es un pelotazo. Podrían competir en los adultos y ponérselo muy difícil a agrupaciones consagradas solo con la gracia con la que interpretan el popurrí, cargado de nuevos sketches. Y lo bien que canta el grupo. Manuel, Marta, las niñas cuarteteras... Cuando este grupo crezca va a dar más dolores de cabeza... ¡Grandes!

Los calaveras

Los calaveras.

Tras los juveniles y justo antes del descanso, Los calaveras, la propuesta de David Santiago Velasco, el niño de Ana, que ha convencido más en el Cervantes que en la ESAD, sobre todo a nivel interpretativo. En el Cervantes, el grupo ha estado mucho más medido y compacto. En preliminares los altos se iban demasiado arriba y se hacía algo desagradable. Si bien, subsanados esos problemas, el grupo suena de escándalo en líneas generales.

Los pasodobles firmados por David Santiago suelen llevar un 'amen', con tilde o sin tilde detrás. Es el caso de este pase. El primero ha ido a Jesús Gutiérrez, pregonero de este 2025 en el Carnaval de Málaga. Fue él quien se había hecho cargo de su grupo en los últimos años como autor, y ahora le agradece en cierta forma ese trabajo, ese cariño y lo mucho que lo admira. Él y su grupo, que incluso de lo fuerte que han pisado las tablas para dedicárselo han cortado brevemente el audio del streaming.

El segundo sí que es 100% David Santiago. Uno de esos pasodobles que cuanto más lees más te hace pensar. En él, denuncia el conflicto en Palestina, no sin antes aclarar a quién va el pasodoble: a ese perfil de derechas que acude a la iglesia sin mirar realmente lo que ocurre a su alrededor.

"Te estoy hablando a ti, que te he visto en la iglesia, jugando al que reza, frente a un crucifijo. Masticando un padre nuestro y escupiendo el resto de lo que él nos dijo. Tu lavándote las manos mientras que un tirano apunta su cañón". ¿Y ahora qué?

Los cuplés van dedicados a la señora Ayuso, a la que manda a paseo por su labor en Madrid, mientras que en el segundo hablan sobre un hombre que decide separarse y opta por ir a Mercadona con una piña a las siete para ligar, mientras que su mujer va recuperando su vida. Al final, lleva un año comiendo piña y no se ha comido una rosca. Bien tirado.

Insisto en que la voz de Curri Romero hay que ponerla en un altar. Otro nivel.

Aquí mando yo

Aquí mando yo.

Desde que vi a esta murga en preliminares pensé que no terminaba de entender el conjunto dela obra. Es un calzonazos, con una mujer fuera, él manda en su casa, pero después dice que ella es lo mejor de su vida, que le ha dado sus hijos... Pero los pasodobles de hoy ya me han terminado de descuadrar un poco más.

Uno va a la violencia que ejercen madres sobre sus exparejas cuando hay un divorcio por medio, utilizándo al hijo. El segundo hacía mención a los que le llamaron machistas --yo en redes no vi nada--. Sin embargo, creo que acaban empeorando el pasodoble al decir que los reggaetoneros son machistas y todos los escuchamos como si no pasara nada.

¿Que uno lo haga significa que esté bien? Me genera mucha duda todo, más en el tipo que encarnan y algunos de los cuplés que llevan. La coherencia del conjunto es algo que valoro mucho en una agrupación y aquí no la encuentro.

Optan por cuatro cupletinas a Pepe León, a Errejón... No calan demasiado. Este grupo tuvo bastantes problemas para salir este año, pero finalmente han logrado llegar hasta las semifinales con este ¡Aquí mando yo! El jurado dirá si siguen mandando o llega la Chari ya a casa.

Gigantes

Gigantes.

La comparsa de Churriana dejó un buen sabor de boca en preliminares y no ha defraudado en su pase de semifinales con un repertorio crítico de principio a fin con Málaga como protagonista. Estos quijotes del siglo XXI se reivindican contra la pérdida de identidad o el problema de la vivienda, entre otras muchas problemáticas.

En el primer pasodoble, estos caballeros andantes capitaneados por Félix Godoy escriben una carta de despedida a Málaga, que ahora pertenece a los foráneos; esa Málaga donde dejan todos los recuerdos de su vida, como su primer beso. En el segundo, imaginan en un sueño una Málaga ideal hasta que se despiertan y se dan cuenta de que en carnaval un aplauso no sirve de nada si luego en la calle el mensaje no cala. Qué bueno lo que quiere transmitir y qué bueno es pegando hachazos como verdades Félix a la autoría.

El primero de los cuplés fue a cómo La Voz se va llenando poco a poco de carnavaleros como Ginés, Marina, Curro Ruiz... Dicen que a este ritmo, el próximo es el Cloto, un carnavalero que forma parte de Los de la cantera. Uno de esos carnavaleros de siempre. Guasa. El segundo a que estamos vendiendo tanto Málaga que ya mismo el inglés será el idioma oficial de calle Larios. Aunque prefieren acordarse del alcalde de otra forma, que se les entiende más clarito. El popurrí, reivindicativo a muerte, como acostumbran. Vaya música de Pino. La dupla que hacen es intachable. El grupo suena increíble.

Los traicioneros

Los traicioneros.

Desde Albox, la murga de Los traicioneros, unos Judas con músicas muy pegadizas, pero con letras muy flojitas en pasodobles y cuplés. Sin duda, sus puntos fuertes son el popurrí y la presentación, con muchos pegotes al tipo que hacen reír al público.

Los pasodobles es que tengo que reconocer que no terminé de comprenderlos. Entiendo que ambos van al postureo, el primero al de las redes sociales y el segundo en el ámbito deportivo, entre runners y ciclistas. En el primero entiendo mejor el tiro, pero el segundo no termino de cazarlo.

En los cuplés, se acuerdan de Albert Rivera, un personaje un poco alejando del panorama actual... Y de Mario Vaquerizo y su caída. Todo un poco old. Es cierto que lo salva todo lo bien que lo canta el grupo, pero entre esas letras y las horas a las que les tocó cantar, poco les ayudó. Me da que no se esperaban el pase y les ha pillado en guardia baja. Se ven cositas en el grupo que hacen ver que si siguen trabajando pueden llegar lejos en los próximos años.

Bendita tú eres

Bendita tú eres.

Y acabó la jornada con la comparsa granadina Bendita tú eres, la mayor perjudicada por los largos tiempos de espera entre actuación y actuación. Cantaron con casi todo el teatro vacío, lo cual es una pena, pero al ser lunes al día siguiente, pese al ambientazo que se vivió en las primeras horas, este se disipó poco a poco.

Los pasodobles fueron a un caso de una enferma de cáncer que toca la campana y empieza una nueva vida (ojo, que la campana se toca al finalizar el tratamiento), pero bueno, el pasodoble es bonito. Más reivindicativo fue el primero hacia políticos como Chaves, Griñán o Susana Díaz y Moreno, personajes que desde su punto de vista se olvidan de Andalucía con Moncloa en primera línea.

Trataron de meter un cuplé al Unicaja, pero medio grupo mascó. No lo llevaban bien. Una pena porque la idea no era mala. El popurrí, algo denso, aunque muy bien interpretado pese a las horas de la madrugada que eran.

Gracias por leernos un día más y por estar ahí.