COACMLG 5ª preliminar: la versión más cubana de los Leones devora el teatro con Pepe León a la cabeza

Si no fuera por el cansancio, no nos daríamos cuenta de lo rápido que se está pasando la fase preliminar del COAC del Carnaval de Málaga. Este martes se celebraba la quinta y penúltima preliminar y el menú para los asistentes de la noche iba de Granada a Huelva pasando por Tarifa, en una noche muy andaluza: el cuarteto infantil 'Estamos perdidos', la comparsa granadina Los indispensables, la murga de los de la cantera, Los de la acera de enfrente, la comparsa onubense Los desobedientes, la murga de Tarifa La guirigottissima y la murga de los Leones, Los leones en su salsa.

Cuarteto infantil 'Estamos perdidos' - Málaga

Luci López lo ha vuelto hacer y su cuarteto infantil se ha subido de nuevo a las tablas. Esta vez eran objetos que todos perdemos casi a diario como el móvil o las llaves. Propuesta de lo más original, bien defendida, pese a la dificultad de la modalidad del cuarteto. Así, hay que destacar que no llevaban guitarra --esto hace más difícil cantar, te sientes más desprotegido--. Y, por otro lado, no dejan de ser preadolescentes que quizá podrían dejarse llevar por el corte o la vergüenza al salir al escenario, pero nada de ello. Han plantado cara al respetable con una decencia imparable. Siempre son bienvenidas propuestas así que nos digan que no hace falta mirar mucho al futuro puesto que ya tenemos una nueva generación tocando a la puerta. Buenos cuplés, especialmente el primero, plantando cara a la clase política. Felicidades, ¡y a seguir!

Comparsa 'Los indispensables' - Granada

Carnaval inclusivo. Brillante idea la de esta comparsa granadina llevando a una intérprete a las tablas. Qué importante llevar la fiesta a todos aquellos que tienen problemas de audición --ojalá todas las televisiones también añadieran subtítulos para facilitar la inclusión en la fiesta--. He de decir que también ha sido una gozada a nivel artístico ver a Nélida Prieto, así se llama, interpretar de una manera maravillosa el repertorio de sus compañeros, unas abejas que representan a la clase obrera. Y en la línea de su tipo ha ido su repertorio, donde luchan contra los políticos. En uno de los pasodobles reconocen que todos los políticos son iguales y que la clase obrera ya no tiene a alguien que maneje el barco. "Tú, Pedro Sánchez, canalla, cobarde y traidor, si gana esa maldita derecha, que el llanto de cada obrero se clave en tu conciencia", cantaron.

El segundo pasodoble levantó a parte del público femenino. En él contaban la historia de una mujer que había padecido un calvario junto a su pareja, con la que se casó muy joven, y de la que no se separó por no fallar a sus hijos. Cuando muere su marido, esta inicia una nueva vida en la que entra y sale sin importarle lo que digan los demás. Bien desarrollado.

Con una bonita música, estas abejas se marcaron un popurrí de lo más completo: "Siento que mis letras no sean dulces, ya lo sé, pero en carnaval siempre los dientes sacaré". Jugando también con la miel hicieron un precioso estribillo: "Trabajando en mi de la Alhambra hasta esta tierra, que más dan sueldos y horarios. No seré yo quién te deje con la miel entre los labios". Actuación preciosa y muy bien cantada pese al trote que llevan en los últimos días --estuvieron en el Falla el domingo--.

Murga de los de la cantera, historia de nuestro carnaval. Esta agrupación puso a interactuar a los ancianos que admiran las obras de Málaga y los propios obreros, que están de vacaciones porque ha llegado el carnaval. Puesta en escena muy original con miembros de la familia Pastor que arrasaron sobre las tablas.

Pasodobles emotivos, especialmente el dedicado a ellos mismos, a los abuelos. "La historia se comienza a repetir: que ahora peino mis propias canas y me ayudo con un bastón, que soy abuelo cantando nanas y el que se lo perdona tó. Cariño, mientras tú vayas creciendo y yo voy envejeciendo, yo te prometo que te guío desde el cielo", cantaron con emoción.

En cuanto a los cuplés, simpáticos. En uno de ellos aseguran que casualmente en casa siempre tienen de fondo Sálvame, pero que ellos no lo ven. Sin embargo, se saben el salseo de Ortega Cano de pé a pá. "Algo me hace pensar... que el Ortega Cano ya no se encuentra pa' tanto trote, que si dejó las corridas y colgó el capote, ¿qué fuerza va a tener en el estoque?", remataron, haciendo referencia a las declaraciones que Cano hizo sobre que tenía semen de fuerza. Bien tirado. Popurrí divertido, aunque estos viejitos están perdiendo la memoria y alguna que otra letra se les fue... Felicidades por seguir al pie del cañón cada año.

Comparsa 'Los desobedientes' - Huelva

Estos onubenses anunciaron a la prensa antes de salir a actuar que la comparsa iba a dedicar su actuación a los chavales fallecidos en el incendio que se ha producido en un piso de estudiantes de Huelva. Bonito gesto.

Si el año pasado fueron pregoneros, este año han sido unos desobedientes de cuidado. Nadie les manda ni les pone cadenas. Ellos son sus propios jefes, como estos que te comen la cabeza por Instagram en las estafas piramidales.

Huelva le ha cogido cariño al COAC malagueño, que le acoge siempre con los brazos abiertos, y dedicó sus dos pasodobles a nuestra tierra. En el primero recogen todo el esfuerzo que hicieron el año pasado para venir hasta aquí, las horas de viaje, los repasos a los pasodobles y hasta el momento en el que Vere les dio paso en el escenario. En el segundo, hablan de sus compañeros de Matria, que fueron al Falla el año pasado a mostrar a Andalucía su obra pese a que no podían llevarse repertorios que ya habían sido estrenados con anterioridad en otros concursos.

"Y por más desobediente y canalla que me creo, no llego a la rebeldía que hace un año por febrero con su comparsa de Matria demostraron en el Falla mis valientes compañeros, que pasaron de los premios, de las normas, del concurso, de que los critiquen, deja que esta noche mi copla te brinde por hacer de esta fiesta una fiesta más libre", cantaron.

Esta comparsa siempre suena bien, pero en esta ocasión se les notaba las voces algo cascadas --el lunes cantaron en su tierra y quizá el cansancio hizo efecto--. Cuplés de comparsa, el primero picarón y el segundo, como el grupo anterior, también a Ortega Cano quien, según el grupo, últimamente está perdiendo todo, hasta las cejas. Digno pase de este grupo y puesta en escena y tipo molón. Bien por Huelva... ¡y que vuelvan, que vuelvan! --por eso soy periodista y no murguista, chicos--.

Murga 'La guirigottissima' - Tarifa

Una de las sorpresas de la noche. Alberto Gamero y los suyos vinieron dando caña desde Tarifa con una chirigota que hizo reír, más que por su repertorio, por su interpretación. Estos turistas extranjeros de todas las nacionalidades, desde la rusa hasta la italiana pasando por un americano e incluso un vasco, hicieron las delicias del público.

Se está poniendo la cosa fea en murgas, una modalidad que empezó flojita, pero que está activándose desde hace unos días, y ojo, con muy buenas actuaciones de grupos de fuera de la provincia como este, Rute o Roquetas. En el caso de La guirigottissima, la mejor parte del repertorio fue el popurrí, donde fueron presentando a cada uno de los personajes jugando con el país de donde procedían.

En cuanto a los cuplés, ambos fueron cupletazos. En el primero hablan sobre Amazon, que últimamente está muy cambiada y llegan a hacer repartos hasta en lanchas que trasladan, casualmente, muy rápido los paquetes a una furgoneta. En el segundo, su mujer le pide poner en su miembro dulces como la nocilla, lacasitos o nata. "Y de juntarle tanto ahi azúcar tengo en la picha diabetes", remataron.

Lo que quizá llegó a afear la actuación fue el segundo pasodoble, donde estos murguistas hicieron gala del 'Not all men', explicándoles a las mujeres que no todos son violadores o maltratadores y que no lleven a lo radical el feminismo. Creo, desde mi punto de vista, que no era la manera más adecuada de tratar este tema y que el pasodoble ha sido un patinazo. Cuestión de opiniones, puesto que señores, cada cual lleva el repertorio que le viene en gana y con la ideología que quiera como la libertad de expresión indica. En los tiempos que corren, hay que recordar que el carnaval sin libertad de expresión no es carnaval.

Más allá de ello, esta gente se ha comido el escenario con una gracia especial. Gracias, Tarifa, por venir siempre a vernos.

Murga 'Los leones en su salsa' - Málaga

Se sabía que los Leones llegaban porque las Leonas rugían desde el patio de butacas. El nombre de la agrupación este año, Los leones en su salsa, hacía pensar a muchos que estos pudiesen ir de salsas o de cocineros. Sin embargo, con Pepe León por medio nunca hay nada escrito y ha sorprendido junto a toda su familia en su faceta más bailonga y desde La Habana.

Estos cubanos alegres y con flow han firmado una actuación redonda de principio a fin. Lo más destacable, lo bien cantados que vienen este año y la barbaridad de música que traen, especialmente en el pasodoble, donde podemos ver cómo van haciendo giros pasando del típico ritmo carnavalesco al de la salsa en cuestión de segundos.

Ha calado la propuesta de los Leones, siempre defensores de la murga-espectáculo, un estilo muy malagueño. Más allá de la música, actitud y puesta en escena, también hubo buenas letras. Especialmente original fue el segundo pasodoble, que tocó un tema que no se había tratado antes, la necesidad de que los equipos de fútbol de barrio sigan existiendo. "Vivan los barrios con todos sus equipos de gente humilde en las gradas con menos dinero que en Qatar... Pero bueno qué más da, si esas cosas con dinero no se pagan", cantaron, mientras que sacaban camisetas de equipaciones de barrio. Buena reivindicación.

En los cuplés destacó el segundo, de pelo, donde van comparando partes del cuerpo con barrios de Málaga: "Aquí tenemos el bulto y si hace frío será la corta [se señalaron sus partes] Señalo a tu cuñado y es el barrio de Las Chapas y Campanillas que está aquí dentro no se me escapa... Pero el barrio que me gusta es señalando a mi novia... no sabes lo que me gusta su Rinconcito de la Victoria".

Popurrí súper alegre y con muchísimo movimiento donde vimos al propio Pepe bailar con una cubana. Simplemente los Leones, queridos. Si tengo que quedarme con algo en concreto es que no hemos podido quitar la mirada del escenario en todo el repertorio. Atrapan y eso siempre es bueno. Felicidades, familia.

