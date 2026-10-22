El Museo Carmen Thyssen Málaga redescubre la faceta pictórica de Julio González

La exposición de Julio González en el Museo Carmen Thyssen de Málaga. Ayuntamiento de Málaga

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LO ESENCIAL Las claves El Museo Carmen Thyssen Málaga inaugura la exposición 'Julio González, pintor y dibujante' con motivo del 150º aniversario del nacimiento del artista barcelonés. La muestra reúne 25 obras pictóricas (11 pinturas y 14 dibujos) y la escultura Daphné, todas ellas procedentes de las colecciones del Museo Reina Sofía de Madrid. La exposición explora la faceta más desconocida del creador, abarcando desde sus inicios influidos por el simbolismo francés hasta su etapa noucentista y su papel en las vanguardias. Organizada en la Sala Noble del Palacio de Villalón, la muestra sobre la evolución creativa del pionero de la escultura en hierro estará abierta al público hasta el 17 de enero de 2027.

El Museo Carmen Thyssen Málaga ha inaugurado la exposición Julio González, pintor y dibujante. La muestra rinde homenaje al genial artista barcelonés con motivo del 150º aniversario de su nacimiento, ofreciendo una perspectiva inédita de su trayectoria artística.

Ubicada en la Sala Noble del Palacio de Villalón, la exposición reúne 25 piezas pictóricas —11 pinturas y 14 dibujos— junto a la célebre escultura Daphné. Todas las obras proceden de las colecciones del Museo Reina Sofía de Madrid.

Pionero de la escultura moderna en hierro, Julio González desarrolló de forma paralela una destacada labor en el dibujo y la pintura. Esta producción, menos conocida, resulta clave para comprender la evolución creativa y sus posteriores hallazgos volumétricos.

El recorrido expositivo abarca desde sus inicios influidos por el simbolismo francés hasta su etapa noucentista centrada en el paisaje mediterráneo. A partir de 1928, el dibujo se convirtió en la base conceptual de su revolucionaria obra escultórica.

Un momento de la presentación de la exposición. Ayuntamiento de Málaga

La directora artística del museo, Lourdes Moreno, ha presentado esta muestra que destaca la valiosa contribución del creador a las vanguardias. La exposición estará abierta al público hasta el 17 de enero de 2027.

"Queremos honrar la memoria de un artista único e indispensable para entender las vanguardias del siglo XX. Una figura fundamental en la renovación plástica que, sin embargo, alcanzó tardíamente el reconocimiento y la valoración de la crítica, lejos de colegas como Brancusi o Calder. De hecho, su faceta que a partir de hoy mostramos como pintor y dibujante es prácticamente desconocida, y nos ha estimulado para conformar esta muestra, que sigue la línea del Museo de explorar las vanguardias españolas, y que han tenido precedentes en grandes exposiciones y en otras de autor, que han fijado la mirada en la obra de Rafael Canogar, Luis Feito o Juana Francés, entre otros”, ha señalado Moreno.