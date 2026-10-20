El Festival de Málaga regresa para celebrar su 30 edición con un cartel homenaje a Lola Flores y Carlos Saura

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LO ESENCIAL Las claves El Festival de Málaga celebrará su 30ª edición del 26 de febrero al 7 de marzo de 2027. El cartel anunciador homenajea a Lola Flores y Carlos Saura, fusionando cine, artes plásticas y flamenco con la mirada del artista Javier Calleja. La imagen incluye la tipografía manuscrita de Saura y recupera el 'acento boquerón' en la palabra Málaga creado por Calleja. La presentación contó con la presencia de representantes institucionales y familiares como Lolita Flores y Anna Saura.

El Festival de Málaga vuelve una vez más y esta vez lo hace a lo grande. Del 26 de febrero al 7 de marzo de 2027 celebrará su 30 edición y lo hace con un cartel que simboliza el encuentro entre el cine, las artes plásticas y el flamenco a través de dos figuras icónicas como son Lola Flores y Carlos Saura.

La imagen establece un diálogo entre sus universos artísticos y conecta el legado de Saura y la fuerza expresiva de Lola Flores con la mirada contemporánea del artista Javier Calleja en una propuesta que refleja la capacidad de la cultura para trascender disciplinas y generaciones; y que adquiere un significado especial en una edición que celebra tres décadas de historia del Festival.

Así lo han anunciado este martes en una rueda de prensa en la que ha estado el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre; la concejala de Cultura y Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Málaga, Mariana Pineda; y el director del Festival de Málaga y gerente de Málaga Procultura, Juan Antonio Vigar.

Además, han participado figuras que han participado en la elaboración de este cartel, como Anna Saura, hija del director Carlos Saura; Lolita Flores, como representante de la familia Flores; y Javier Calleja y Alicia Gutiérrez Mármol, artífices de esta colaboración artística que ha dado lugar a la imagen de esta edición del certamen.

Según ha explicado Juan Antonio Vigar, la organización ha optado por este cartel porque representa de manera especialmente significativa el espíritu con el que el Festival de Málaga afronta su 30 edición. A su parecer va "desde el diálogo entre las distintas disciplinas y lenguajes creativos y el reconocimiento a quienes han contribuido a construir nuestro imaginario cultural, pero siempre mirando hacia el futuro".

La obra reúne a tres figuras de "enorme personalidad y proyección", Carlos Saura, Lola Flores y Javier Calleja, cuyas trayectorias, desde lenguajes y generaciones diferentes, comparten una misma capacidad para explorar los límites de la creación y proyectar la cultura española más allá de sus fronteras, ha explicado.

"Cumplir 30 ediciones es una oportunidad para mirar atrás y reconocer el camino recorrido, pero también para seguir abriendo espacios de encuentro y explorar un futuro que cada vez es más presente. Este cartel reúne memoria, creación contemporánea e identidad en una imagen que nos permite celebrar nuestro patrimonio cultural desde una mirada viva y actual", ha dicho.

Y lo hace, ha apuntado, "con una obra que ya forma parte de la historia del festival, lo que refuerza ese sentido de continuidad y de construcción colectiva que queremos que acompañe a esta edición tan especial", ha detallado el director del certamen.

El cartel toma como base una edición limitada y terminada a mano por Carlos Saura de su obra Lola Flores, Sevillanas 1992. Esta edición fue fruto de una colaboración entre Mármol&Fa, firma de ediciones de arte y gestión cultural liderada por Alicia Gutiérrez Mármol, que contó con el asesoramiento del artista internacional Javier Calleja; y la hija del cineasta, Anna Saura.

En la pasada edición, ambas mujeres quisieron regalar al Festival de Málaga esta pieza con motivo del estreno del documental Carlos Saura. Ese niño de la fotografía, dirigido por la misma Anna Saura.

La obra forma parte de una edición que salió originalmente en 2021, compuesta por un total de 85 piezas --70 reproducciones seriadas y 15 'fotosaurios'--, realizadas a partir del retrato que Saura tomó a Lola Flores durante el rodaje de su película Sevillanas. Con esta obra, el cineasta rindió homenaje a una de las figuras más icónicas del flamenco, cuya personalidad y libertad artística marcaron profundamente su imaginario creativo.

La pieza donada forma parte de la serie de 15 'fotosaurios' intervenidos por Saura, en los que el artista, fallecido dos años después del lanzamiento de esta edición con 91 años, combinó fotografía y pintura.

Anna Saura destaca el significado especial de esta obra dentro de la trayectoria de su padre y señala que "esta edición de Lola Flores aúna todo lo que a mi padre le apasionaba: el cine, la fotografía, la pintura y la música". Además, ha dicho, "fue la primera vez que pintó en un tamaño más grande que el A3, marcando lo que sería una nueva etapa en su creación artística. Parte de este proceso aparece plasmado en Carlos Saura. Ese niño de la fotografía, documental que se estrenó en 2025 en el Festival de Málaga".

Alicia Gutiérrez Mármol, licenciada en Historia del Arte por la Universidad de Málaga, cuenta con una amplia trayectoria cultural en la ciudad. Tras haber compaginado durante ocho años la dirección de Calleja Studio, con otros proyectos artísticos como Routart, donde nació esta colaboración; actualmente lidera su proyecto más personal, Mármol&Fa, dedicado a la edición de grandes artistas contemporáneos.

Para ella, que esta pieza pasara a formar parte primero del patrimonio artístico y cultural del festival hasta convertirse en la imagen del certamen para 2027 es "toda una alegría" y siente que es fruto del "respeto profundo" hacia la figura y el legado de Saura y hacia la labor "incansable" de Anna por mantener viva la memoria de su padre.

La tipografía protagonista del cartel reproduce la letra manuscrita de Carlos Saura, incorporando su trazo personal a la identidad visual de esta edición. Una decisión que se convierte en un gesto de reconocimiento y respeto hacia la figura del cineasta.

Han destacado que "el carácter espontáneo, expresivo y orgánico de su escritura dialoga con la fuerza gestual de la ilustración central", en la que una bailaora de flamenco cobra vida a través de pinceladas "enérgicas" y una paleta dominada por los azules, negros y blancos.

Así, la letra de Carlos Saura se integra en el cartel "no solo como un recurso tipográfico, sino como una forma de preservar su huella creativa y rendir homenaje a una mirada artística que supo explorar, desde el cine y otras disciplinas, la riqueza visual y emocional del flamenco".

El cartel recupera también el "acento boquerón", un rasgo gráfico singular que el artista malagueño Javier Calleja introdujo en la palabra Málaga con motivo del 20 aniversario del festival. Diez ediciones después, vuelve a incorporarse para reivindicar "el vínculo con la ciudad y su manera propia de nombrarse".

En el acto también han estado presentes representantes de las instituciones y empresas patrocinadoras del certamen, como el delegado territorial de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte de la Junta de Andalucía en Málaga, Carlos García; la delegada territorial de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local, Belén Rubio; el diputado de Cultura, Manuel López Mestanza; la productora de Atresmedia Cine Rosa Pérez; el gerente territorial Centro-Sur de la Fundación "la Caixa", Juan Carlos Barroso; y la directora comercial de CaixaBank en Málaga, Córdoba, Almería, Ceuta y Melilla, Carmen González Novo.

Además, han estado la responsable de Artes Escénicas de Fundación Unicaja, Gema Domínguez; la responsable de Comunicación y Relaciones Externas de Cervezas Victoria, Genoveva Ferragut; y la responsable de Patrocinio de Repsol, Ana Bella García.