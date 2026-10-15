Ni ópera ni musical: así es 'Vivaldianno', la experiencia inmersiva que reinventa al maestro Vivaldi en el Soho

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LO ESENCIAL Las claves El Teatro del Soho CaixaBank de M!laga acoge por primera vez en Espa!a 'Vivaldianno', del 15 al 18 de octubre, con entradas desde 25 euros. El espect!culo multimedia fusiona la m!sica cl!sica de Vivaldi con arreglos de rock, proyecciones en 3D, efectos de luz y danza contempor!nea. Creado por el m!sico checo Michal Dvo!!k, cuenta con 13 m!sicos en directo, 5 bailarines y la voz del actor Carlos Hip!lito como narrador en espa!ol. Tras triunfar en m!s de 20 a!os de trayectoria por Europa, Asia y Latinoam!rica, la compa!!a busca iniciar en M!laga su primera gira por toda Espa!a.

Las cuatro estaciones de Vivaldi con la potencia de un concierto de rock, danza contemporánea y animaciones en 3D que parecen lanzarse hacia la butaca. Así es Vivaldianno, un espectáculo multimedia creado por el músico checo Michal Dvořák que ya ha girado por Europa, Asia y Latinoamérica y que llega por primera vez a España de la mano del Teatro del Soho CaixaBank de Málaga, del 15 al 18 de octubre.

La compañía ha ofrecido este jueves un pase gráfico para la prensa con tres piezas del montaje, que lleva en esta versión el título de El resplandor de Venecia. La brillantez de los intérpretes basta para entender la intención de un show pensado para que Vivaldi llegue también a quienes no suelen pisar un concierto de orquesta.

Sonaron 'Fiesta Batucada’, ‘Strings on Fire’ y ‘Bengal Fire’, tres temas que nacen de ‘Las cuatro estaciones’. Dvořák explicó después que con los arreglos y los visuales le han dado a esa música “una nueva cara para dar aún más energía”.

El autor, miembro del grupo de rock checo Lucie, atendió a los medios con ayuda de un intérprete. Advirtió de entrada que Vivaldianno “no es ni un concierto, ni un musical, ni una ópera”. Lo definió como “un espectáculo multimedia en el cual se encuentra, por supuesto, la música de Vivaldi, pero con la energía del rock y con las técnicas más avanzadas de los proyectos multimedia”.

Sobre el escenario hay 13 músicos en directo y 5 bailarines, con proyecciones en 3D, animaciones, efectos de luz y láser que recrean la vida, la obra y el universo del compositor barroco. La danza tiene un peso propio dentro del montaje.

Dvořák insistió en ese punto y aseguró que el baile “no es solo acompañamiento de la música, sino que se mezcla todo para ser un lenguaje global de este proyecto”. Junto a la música y las artes visuales, añadió, forma “una obra artística completa”.

La idea de partida, según contó, es “demostrar que la música que fue escrita hace más de 300 años puede estar aún viva y emocionar a la gente como la música actual”. Para conseguirlo, la compañía acelera algunos pasajes o los carga de energía, siempre sobre la base de las partituras originales.

Dvořák lo resumió así ante los periodistas. “Nosotros no queremos cambiar la música de Vivaldi, de hecho respetamos las partituras; lo que queremos es mostrar a estos oyentes nuevos una forma nueva de oír Vivaldi y de vivir su música”, afirmó.

El espectáculo también cuenta la historia del propio Antonio Vivaldi, a quien el autor describió como “un hombre lleno de talentos, muy apasionado y con giros en su vida muy dramáticos”.

De ahí el título de esta versión, que en el circuito internacional se llama ‘Shining Venice’ y traslada al espectador a la Venecia del siglo XVIII. El libreto lleva la firma de Tomáš Belko, una de las figuras destacadas del teatro y la literatura checa actual.

El narrador tiene en español la voz de Carlos Hipólito, quien fuera narrador de ‘Cuéntame cómo pasó’ y Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes en 2020.

En la versión en inglés, esa voz la puso Pierce Brosnan. El proyecto ha contado además con la chelista estadounidense Tina Guo, habitual en los conciertos de Hans Zimmer.

Entre los solistas de la compañía figuran Martina Bačová, primer violín de la Sinfonietta Checa y de los Solistas de Cámara de Praga, Marco Čaňo y Julia Starczewska. En la presentación también estuvo Vlado Ulrich, especialista en instrumentos étnicos, sobre todo flautas, compositor y productor musical, que acompaña al proyecto desde hace años.

Dvořák lleva más de 30 años como compositor, con el rock y la música de cine como terrenos principales. Se definió además como amante de las artes escénicas y de las nuevas tecnologías, y como escultor aficionado. “Con este proyecto Vivaldianno he logrado reunir todas mis pasiones”, reconoció.

Vivaldianno tiene ya unos 20 años de vida. El gran salto llegó en 2014 con un concierto en el O2 Arena de Praga, el mayor recinto de la República Checa, y desde entonces la compañía no ha parado de girar.

Ha actuado en el Sejong Center de Seúl ante 4.000 personas, en el Apollo de Londres con el aforo completo, en Buenos Aires, en Santiago de Chile y 3 veces en Ciudad de México, además de en Zacatecas y otras ciudades mexicanas. En Europa ha pasado por Bucarest, Milán o Estambul, y también por un gran teatro junto al castillo de Neuschwanstein, el que según recordó Dvořák aparece en el logo de Disney.

Antes de la pandemia tenían previstas varias funciones en Las Vegas, y ahora han retomado las conversaciones para volver a América. Primero toca Málaga. El autor elogió la acústica y la técnica del Soho y se detuvo en el trato recibido. “La gente es muy agradable, es muy buena gente todo el personal, y esa es una característica muy importante de este teatro”, dijo.

La compañía confía en que estas funciones sean el arranque de algo mayor. “Esperamos que esta oportunidad nos permita comenzar un tour por toda España”, señaló Dvořák.

Las entradas, desde 25 euros, están a la venta en la web del Teatro del Soho, en taquilla y en los puntos de venta de El Corte Inglés.