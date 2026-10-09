El MEET acoge el estreno mundial de 'Noticings', del fotógrafo Patrick Sansone

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LO ESENCIAL Las claves El espacio MEET acoge el estreno mundial de 'Noticings', una exposición de fotografía analógica del músico y fotógrafo Patrick Sansone. Las obras, tomadas entre 2019 y 2024 en el sur de EE. UU., retratan la decadencia del sueño americano y la belleza de lo cotidiano tras la pandemia. La muestra, comisariada por Juanjo M. Fuentes, incluye imágenes en formato de 35 mm y medio formato pertenecientes a su segundo libro e inéditas. El trabajo de Sansone dialoga con referentes de la fotografía como William Eggleston o William Christenberry.

El espacio expositivo MEET ha presentado el estreno mundial de 'Noticings', una muestra del fotógrafo y músico estadounidense Patrick Sansone. La exposición, comisariada por Juanjo M. Fuentes, reúne obras analógicas creadas entre los años 2019 y 2024.

Las imágenes capturan carteles desgastados, escaparates cerrados y solares vacíos en pequeñas localidades de Estados Unidos. Estas fotografías reflejan la lenta decadencia del sueño americano a través de una mirada intemporal tras el impacto de la pandemia.

La presentación oficial ha contado con la presencia del propio Sansone, así como de Luis Lafuente, director de la Agencia Pública para la gestión de la Casa Natal de Pablo Ruiz Picasso y otros equipamientos museísticos y culturales, y Juan Carlos Barroso, responsable territorial en Andalucía, Ceuta y Melilla de la Fundación "la Caixa".

Un momento de la presentación. Ayuntamiento de Málaga

'Noticings' incluye trabajos del segundo libro monográfico de Sansone y obras posteriores inéditas. El autor empleó película de 35 mm y medio formato, evolucionando respecto a su anterior volumen autoeditado '100 Polaroids'.

El músico, integrante de bandas como Wilco y The Autumn Defense, desarrolló estas obras viajando por el sur estadounidense. Su enfoque reflexivo busca capturar la percepción y la belleza inadvertida en paisajes cotidianos.

La obra entabla un diálogo con la tradición fotográfica de artistas como William Eggleston o William Christenberry.