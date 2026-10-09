Gran cita para los seguidores del jazz en Málaga: crean un ciclo de conciertos los domingos

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LO ESENCIAL Las claves La Asociación AMAJAZZ y el centro cultural La Nave de Málaga crean un ciclo de conciertos de jazz que se celebrará todos los domingos de la temporada. El concierto inaugural será el domingo 11 de octubre con la Amajazz Big Band y rendirá homenaje al compositor Mike Gibbs junto a célebres invitados. La programación de octubre continuará con las actuaciones de un trío liderado por Juanlu García el día 18 y el cuarteto de Ana Cisneros el día 25. Las entradas tienen precios reducidos de entre 3 y 10 euros para fomentar el asociacionismo, con recomendación de reservar plaza previamente por correo.

Si le gusta el jazz está de suerte. La Asociación AMAJAZZ y el centro cultural La Nave han creado La Nave del Jazz, un ciclo que se celebrará de forma estable cada domingo durante toda la temporada cultural.

El estreno será este domingo 11 de octubre a las 19:00 con la presentación oficial de la Amajazz Big Band. La cita rendirá homenaje al compositor Mike Gibbs, socio honorífico de la asociación, por su 89º cumpleaños.

El concierto inaugural contará con célebres invitados del panorama jazzístico actual. Entre los músicos confirmados destacan nombres imprescindibles como Julián Sánchez, Daniel Torres, Ramón Cardo, Jose Carra, Enrique Oliver y Bori Albero.

La programación continuará el domingo 18 de octubre a las 19:00 con una propuesta en formato trío. La velada estará protagonizada por los intérpretes Juanlu García, Dimitri Skidanov y Sergio Díaz.

El domingo 25 de octubre tomará el relevo el cuarteto liderado por Ana Cisneros. La formación se completará sobre el escenario con las actuaciones de los músicos Milton Rodríguez, Markus Schneider y Juanma Nieto.

El proyecto busca crear un punto de encuentro accesible para la ciudadanía. Además, persigue revalorizar el talento de los músicos residentes y asegurar una oferta cultural permanente durante los próximos meses en Málaga.

Las entradas se adquirirán en taquilla a precios reducidos para fomentar el asociacionismo: 3 euros para socios de AMAJAZZ, 5 euros para socios de La Nave y 10 euros para el público general.

Debido a las limitaciones de aforo del recinto, la organización recomienda reservar las localidades con antelación. Las peticiones pueden realizarse enviando un correo electrónico a la dirección amajazzmalaga@gmail.com.