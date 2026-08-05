Así será la programación de la Feria de Málaga 2026: casi 200 espectáculos gratuitos para todos los públicos

Las claves

Las claves Generado con IA La Feria de Málaga 2026 ofrecerá cerca de 200 espectáculos gratuitos de música, flamenco, folclore, actividades infantiles y exhibiciones ecuestres, repartidos entre el Real y el Centro Histórico. Participarán más de mil artistas, entre ellos Antonio Carmona, Diana Navarro, Zenet, Medina Azahara, David de María, Nancys Rubias y Paloma San Basilio, junto a numerosos artistas locales. El flamenco, los verdiales y el folclore malagueño tendrán espacios destacados, con actuaciones diarias en diferentes casetas y escenarios del recinto. Habrá programación especial para público infantil con el 30.º aniversario de la Feria Mágica y actividades familiares en la Plaza de la Merced, además de conciertos diarios en el Auditorio Municipal.

La Feria de Málaga 2026 volverá a convertir la ciudad en un gran escenario al aire libre con una programación que reunirá cerca de 200 espectáculos musicales, flamencos, infantiles, ecuestres y de folclore repartidos entre el Real de Cortijo de Torres y el Centro Histórico.

Todos los conciertos y actuaciones serán de acceso gratuito. La concejala delegada de Servicios Operativos, Playas y Fiestas, Teresa Porras, ha presentado este martes la programación acompañada por varios de los artistas participantes, entre ellos Encarni Navarro, Ana Romma, Hoffman, Tonia Rodríguez e integrantes de Medina Azahara.

Entre los nombres de esta edición destacan Antonio Carmona, Diana Navarro, Zenet, Medina Azahara, David de María, Nancys Rubias y Paloma San Basilio, que compartirán cartel con numerosos artistas malagueños como Encarni Navarro, Tabletom, Hoffman, Tonia Rodríguez o Ana Romma.

La programación contará con la participación de más de un millar de artistas de distintas disciplinas.

Las actuaciones se distribuirán entre el Auditorio Municipal, la Caseta Municipal del Flamenco y la Copla, la Caseta Municipal Infantil, la Caseta de los Verdiales, el escenario de Folclore Popular Malagueño, el Centro de Exhibición Ecuestre, la Explanada de la Juventud y diferentes plazas del Centro Histórico.

El flamenco volverá a ocupar un lugar destacado en la Caseta Municipal del Flamenco y la Copla, donde cada noche actuarán figuras como José de Chaparro, Chato de Málaga, Vanesa Fernández, Manuel de la Curra, Amparo Heredia, Ana Fargas, Alejandro Estrada, Isabel Soto, Rocío Alcalá, Miguel Astorga, Elena Pino 'La Cuqui', Rocío López 'La Boterita', Chelo Soto y Rosa Linero, acompañados por guitarristas, bailaores y artistas de la copla.

Este espacio acogerá además el VII Festival de Baile Flamenco de Escuelas de Málaga y la final del XIX Certamen de Canción Española Ciudad de Málaga.

El flamenco también tendrá protagonismo en el Centro Histórico, concretamente en la Peña Juan Breva, donde actuarán diariamente desde las 15.00 horas artistas como Gema Garcés, Chato de Vélez, Bonela, José Lucena, Alfredo Tejada, Isabel Guerrero o Pepe de Campillos.

Los verdiales volverán a tener una presencia destacada tanto en el Real como en el centro de la ciudad. En la Caseta de Verdiales del Cortijo de Torres actuarán cada noche dos pandas representando los estilos de Montes, Almogía y Comares.

Mientras, en calle Larios, dos pandas ofrecerán actuaciones diarias entre las 13.00 y las 17.00 horas con agrupaciones como San Isidro de Periana, Primera de Benagalbón, Raíces de Almogía o Montes de Guadalmedina.

También en calle Larios se instalará el escenario de Folclore Popular Malagueño, donde actuarán academias de baile y coros entre las 12.00 y las 14.00 horas y de 16.00 a 18.00 horas. Participarán formaciones como Con Málaga por Bandera, Siempre Cañadú, Aire de Renfe, Malacca Fussion o la academia de Susana Santa Paula.

La animación musical se extenderá además a las plazas de la Constitución, Las Flores, Obispo y San Pedro Alcántara durante buena parte de la jornada.

El Centro de Exhibición Ecuestre volverá a ser uno de los grandes atractivos del Real con espectáculos diarios a las 16.00 y a las 22.00 horas, entre ellos "Málaga sueña a caballo", "Entre jábegas y caballos" o "El compás ecuestre de Málaga".

Además, el martes 18 de agosto se celebrará el XXIII Concurso de Indumentaria y Atalaje Ecuestre Memorial Juan Alda, mientras que el tradicional Paseo de Enganches y Caballos recorrerá el recinto ferial cada día entre las 12.00 y las 20.00 horas.

Por su parte, la Explanada de la Juventud volverá a concentrar las sesiones de DJs a partir de las 22.00 horas.

La programación se completa con la feria taurina de la Plaza de Toros de La Malagueta, donde a las 19.00 horas actuarán figuras como Morante de la Puebla, Diego Urdiales, Fortes, Emilio de Justo, Manuel Escribano y Roca Rey.

Entre las citas más destacadas figura la corrida conmemorativa del 150 aniversario del coso malagueño, prevista para el sábado 22 de agosto.

Feria Mágica

El público infantil será otro de los protagonistas de esta edición con la celebración del 30.º aniversario de la Feria Mágica, un proyecto cultural que durante tres décadas ha acercado el teatro, la magia, el circo y los talleres a miles de familias malagueñas.

La programación se desarrollará en dos espacios. La Caseta Municipal Infantil del Real ofrecerá espectáculos cada noche, del 15 al 22 de agosto, con compañías como Vibralto, Esfera Teatro, Mago Luigi, Los Títeres de Miguel Pino, Acuario Teatro, Ángeles de Trapo, La Carpa Teatro e Índigo Teatro.

Por su parte, la Plaza de la Merced acogerá la propuesta "De la Tierra a la Luna. 30 Aniversario", con actividades familiares entre las 12.00 y las 15.30 horas durante toda la feria.

Conciertos en el Auditorio Municipal

Sábado 15 de agosto

21:30 horas: Muestra de Bailes Malagueños y Flamencos.

22:00 horas: Encarni Navarro.

22:00 horas: Diana Navarro.

Domingo 16 de agosto

21:30 horas: Muestra de Bailes Malagueños y Flamencos.

22:00 horas: Ana Romma.

22:00 horas: David de María.

Martes 18 de agosto

21:30 horas: Muestra de Bailes Malagueños y Flamencos.

22:00 horas: Tabletom.

22:00 horas: Medina Azahara.

Miércoles 19 de agosto

21:30 horas: Muestra de Bailes Malagueños y Flamencos.

22:00 horas: Hoffman.

22:00 horas: Nancys Rubias.

Jueves 20 de agosto

21:30 horas: Muestra de Bailes Malagueños y Flamencos.

22:00 horas: Tonia Rodríguez.

22:00 horas: Zenet.

Viernes 21 de agosto

22:30 horas: Antonio Carmona.

Sábado 22 de agosto