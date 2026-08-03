Los actores de 'Los Serrano' se reúnen en Málaga 23 años después: participarán en la Comic Con 2026

Las claves

Las claves Generado con IA El reparto de 'Los Serrano' se reunirá en Málaga en la Comic-Con 2026, 23 años después del estreno de la serie. Siete actores principales, entre ellos Antonio Resines, Antonio Molero, Verónica Sánchez y Fran Perea, han confirmado su presencia en el evento. La serie, emitida desde 2003 y con 147 episodios, fue un fenómeno que marcó a toda una generación de espectadores en España. Los actores han continuado con exitosas carreras en televisión, cine y música tras el final de la serie.

Más de veinte años después de que se convirtiera en un fenómeno de masas, el reparto de Los Serrano volverá a compartir escenario. La Comic-Con de Málaga ha confirmado para su edición de 2026 la presencia de siete rostros que marcaron a toda una generación de espectadores.

La ficción, que se emitió a partir de 2003 y llegó a sumar 147 episodios, combinaba comedia, conflictos familiares y un retrato costumbrista que caló hondo en millones de hogares.

El cartel confirmado para San Diego Comic Con Málaga, que se celebrará del 1 al 4 de octubre en Fycma, incluye a Antonio Resines, que dio vida al patriarca Diego Serrano y que desde entonces ha seguido construyendo una carrera sólida en cine y televisión, con títulos como Celda 211 o Sentimos las molestias.

A su lado estará Antonio Molero, recordado por encarnar a Fiti, uno de los personajes con más gancho de la serie gracias a su humor. Tras el final de Los Serrano, Molero ha seguido trabajando en proyectos como Águila Roja o Médico de familia.

También acudirá Verónica Sánchez, que puso rostro a Eva Capdevila y que ha construido después una carrera muy activa, con papeles en El embarcadero, Sky Rojo o Ángela, consolidándose como una de las actrices más reconocidas de su generación.

El malagueño Fran Perea, que interpretó a Marcos, regresa además a su ciudad natal para este encuentro. Perea ha repartido su carrera entre la interpretación, con series recientes como Luna, El misterio de Calenda o El Vecino, y la música, faceta en la que acumula ya seis discos como productor.

Completan la lista Natalia Sánchez, Teté en la serie, con papeles posteriores en producciones como Los herederos de la tierra o Sueños de libertad; Víctor Elías, que dio vida a Guille y que en los últimos años se ha volcado en la producción musical trabajando con artistas como Pablo López o Ana Guerra; y Jorge Jurado, el pequeño Curro de la ficción, que ha continuado su carrera televisiva en series como Centro médico.