Tu oportunidad para formar parte de la orquesta sinfónica Larios Pop del Soho: hacen audiciones este verano

Las claves

Las claves Generado con IA La orquesta sinfónica Larios Pop del Teatro del Soho Caixabank abre audiciones este verano para la temporada 2026/27. Buscan especialistas en instrumentos de cuerda como violín, viola, violonchelo y contrabajo en diversas posiciones. Las inscripciones estarán abiertas del 31 de julio al 6 de septiembre y las pruebas se realizarán los días 28, 29 y 30 de septiembre. Los candidatos deben tener más de 16 años y estudios de Grado Medio o Superior en la especialidad correspondiente.

Si eres músico y te gustaría ser parte de la orquesta sinfónica Larios Pop, perteneciente al Teatro del Soho Caixabank de Antonio Banderas, para la temporada 2026/27 ahora tienes una oportunidad.

La orquesta va a realizar este verano audiciones para contratar a varios especialistas de instrumentos de cuerda.

En concreto buscan violín tutti, ayuda de concertino, solista de segundos violines, ayuda de segundos violines, viola tutti, solista de viola, ayuda de solista de viola, violonchelo tutti, ayuda de solista de violonchelo, contrabajo tutti, solista de contrabajo y ayuda de contrabajo.

Las personas que estén interesadas pueden inscribirse desde este 31 de julio hasta el 6 de septiembre.

Las pruebas se harán los días 28, 29 y 30 de septiembre en el teatro y se confirmarán previamente los horarios a los candidatos.

Para apuntarse hay que rellenar este formulario y adjuntar el currículum.

Los requisitos son tener más de 16 años y, lógicamente, haber realizado estudios de Grado Medio o Superior en la especialidad.

Desde el Teatro señalan que "la selección de los candidatos será estrictamente por currículum y a partir del material que se indica en las bases de la convocatoria".

La prueba presencial será la interpretación de una obra de repertorio indicado en cada especialidad y de una lectura de un pasaje orquestal. Aquí puede conseguir más información.