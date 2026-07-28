El Teatro del Soho CaixaBank encara su octava temporada en Málaga: "Hemos levantado el telón 1.580 veces en siete años"

Las claves

Las claves Generado con IA El Teatro del Soho CaixaBank de Málaga afronta su octava temporada con más de 40 espectáculos programados y un fuerte compromiso con la vida cultural local. En siete años, el teatro ha levantado el telón 1.580 veces y ha recibido a 848.797 espectadores, consolidando el proyecto impulsado por Antonio Banderas. La próxima temporada incluye como novedad la figura de una artista residente, Alessandra García, que inaugurará la programación con una producción propia y repetirá con un espectáculo premiado. El teatro planea ampliar su oferta con propuestas más íntimas de pequeño formato y destaca su impacto social y educativo mediante colaboraciones con escuelas, asociaciones y la Universidad de Málaga.

El Teatro del Soho CaixaBank encara un nuevo año reivindicando su papel como un espacio vivo y como parte del "ecosistema cultural" de la ciudad. Contará con más de 40 espectáculos, tal y como ha explicado su directora, Aurora Rosales, en la presentación de la octava temporada del teatro.

La directora ha hecho balance de los siete años de trayectoria del teatro. "Llegamos aquí y nos enseñaron un agujero diciéndonos: 'Aquí va a ir un teatro'. Y hoy nos damos cuenta de que hemos levantado el telón 1.580 veces", ha destacado.

En este tiempo, un total de 848.797 espectadores han pasado por el Teatro del Soho CaixaBank, una cifra que "demuestra la consolidación del proyecto impulsado por Antonio Banderas".

La próxima temporada incorporará varias novedades. Tras sumar el pasado año el Festival Internacional TIP TOE, la programación contará por primera vez con una artista residente: Alessandra García.

La creadora malagueña abrirá la temporada con la producción propia '¿Tú sabes lo que es una posidonia?' y regresará al escenario con 'Mujer en cinta de correr sobre fondo negro', espectáculo reconocido con el Premio Max 2022.

Además, continuará al frente del festival Autóctonxs y participará en distintas actividades paralelas impulsadas por el teatro a lo largo del año.

La directora también ha avanzado que el Soho estudia ampliar su oferta escénica con propuestas más íntimas y alternativas. Entre los planes de futuro figura la posibilidad de programar espectáculos de pequeño formato, con uno o dos intérpretes y textos de gran carga dramática, con el objetivo de seguir ampliando el abanico artístico del proyecto.

"El teatro no es un edificio en el que se abren las puertas y se exhibe una función. Somos un proyecto que, desde el primer momento, Antonio escribió para crear un ecosistema cultural con el resto de las entidades de cultura y formación de Málaga", ha señalado durante la presentación de la programación.

La responsable del espacio ha querido poner en valor el impacto social y educativo del teatro, destacando las numerosas colaboraciones desarrolladas en los últimos años. En este sentido, ha explicado que el Soho ha trabajado con 47 escuelas y asociaciones vinculadas al arte dramático, la música, la mediación, la salud mental o las personas mayores.

Asimismo, ha recordado que solo el espectáculo 'Invisible' reunió a alumnos de 23 institutos diferentes, con la participación de 1.600 estudiantes, además de los coloquios, encuentros y actividades organizadas junto a la Universidad de Málaga y otros agentes culturales de la provincia.