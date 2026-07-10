Sting, Alejandro Sanz y Juan Luis Guerra encabezan un verano de grandes conciertos en la provincia de Málaga

Las claves

Las claves Generado con IA Sting, Alejandro Sanz y Juan Luis Guerra lideran el cartel de conciertos en Málaga este verano. El recinto Starlite de Marbella acoge a figuras internacionales como Jean-Michel Jarre, Rick Astley, Diana Krall y John Legend. El calendario incluye artistas nacionales como Hombres G, Antonio Orozco, Lola Índigo, Miguel Ríos, Love of Lesbian y Malú. La música andaluza y el flamenco tendrán presencia destacada con Vanesa Martín, Chambao, Niña Pastori, Pastora Soler y María Peláe.

La provincia de Málaga se prepara para uno de sus veranos musicales más intensos.

De la cantera de Nagüeles al litoral de Fuengirola, pasando por el corazón de la capital y la Axarquía, los grandes recintos han levantado carteles que mezclan leyendas internacionales, los nombres más sólidos del pop y el rock nacional y una nutrida representación del flamenco y la música andaluza. El calendario se lleva desplegando prácticamente sin tregua desde principios de junio hasta bien entrado septiembre.

El capítulo internacional es el que marca el tono. Sting, antigua voz de The Police y una de las grandes figuras del pop-rock de las últimas cuatro décadas, recala en Marenostrum Fuengirola el 13 de julio.

Esa misma noche, en Marbella, el francés Jean-Michel Jarre lleva a Starlite su universo de sintetizadores y música electrónica pionera. E

El recinto marbellí concentra buena parte del cartel foráneo: el británico Rick Astley y su pop ochentero el 10 de julio, el jazz elegante de la canadiense Diana Krall el 21, el funk imperecedero de Kool & The Gang el 23 y el bluesman italiano Zucchero el 28. Ya en agosto, los Gipsy Kings y su rumba catalana suenan el 9, y Nile Rodgers & Chic, arquitectos del sonido disco, cierran el grueso internacional el 26.

El soul y la voz como bandera tienen también su espacio. El estadounidense John Legend, premiado dentro y fuera de la música, actúa en Starlite el 20 de julio, mientras el trío italiano Il Volo lleva su pop operístico al 101 Music Festival de la capital el 19.

La música latina aporta uno de los reclamos del verano con el dominicano Juan Luis Guerra y su orquesta 4.40, que despliega su bachata y su merengue en Starlite el 15 de julio.

En esa misma línea, la urbana internacional asoma con los puertorriqueños Mora el 17 y Yandel el 18, y con el colombiano Manuel Turizo el 30, antes de que la mexicana Gloria Trevi tome el escenario el 24 de agosto.

El pop y el rock nacionales sostienen otra de las grandes patas del verano. Alejandro Sanz, uno de los artistas españoles de mayor proyección internacional, agotó las entradas hace semanas para su cita en Marenostrum el 24 de julio, cuando cierra su gira.

Hombres G, icono del pop de los ochenta, actúa en el mismo recinto el 1 de agosto, seguido de Antonio Orozco el 15. Un día será la noche de Lola Índigo, icono de la juventud de hoy.

Starlite suma a la veterana garra rockera de Miguel Ríos el 25 de julio y al indie de Love of Lesbian el 29 de agosto, además de la potencia vocal de Malú el 10. La capital, a través del 101 Music Festival, completa el bloque con el rock de Loquillo el 18 de julio y la diva Mónica Naranjo el 31.

La música andaluza y el flamenco aportan el acento de casa, con un protagonismo malagueño que sobresale en el cartel. Vanesa Martín, una de las voces más queridas de la provincia, actúa en Starlite el 14 de agosto, y el grupo Chambao lleva su flamenco chill al Auditorio de Rincón de la Victoria el 18 de julio dentro de su gira de 23 aniversario.

La gaditana Niña Pastori (21 de agosto) y la sevillana Pastora Soler (22 de agosto) refuerzan ese pulso flamenco en el recinto marbellí, mientras la cantautora María Peláe pasa por Rincón de la Victoria el 17 de julio.

La nota más cultural la pone el Teatro del Soho CaixaBank, que cierra su temporada los días 18 y 19 de julio con "Gershwin in Blue – Larios Pop del Soho", bajo la dirección artística de Antonio Banderas y la dirección musical de Arturo Díez Boscovich.

La orquesta interpretará algunas de las obras más célebres de George Gershwin, entre ellas "Rhapsody in Blue", acompañada por el joven pianista malagueño Marcos Castilla. Las funciones comienzan a las 19.00 horas y las entradas parten de los 25 euros.