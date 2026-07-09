Brisa Festival roza el lleno a dos semanas de abrir sus puertas: tres jornadas y más de 40 artistas

Las claves

Las claves Generado con IA Brisa Festival celebrará su edición del 23 al 25 de julio en el Dique de Levante del Puerto de Málaga, con capacidad para 15.000 personas diarias. Más del 80% del aforo ya está vendido y el festival contará con más de 40 artistas, entre ellos Love of Lesbian, Amaia, M-Clan y La M.O.D.A. El evento mantiene su carácter solidario a beneficio de Cruz Roja y apuesta por la accesibilidad con iniciativas de Fundación 'la Caixa' y Music for All. La programación incluye conciertos en barrios de Málaga y jornadas profesionales, consolidando al festival como referente musical y social del verano.

Brisa Festival entra en su recta final con el 80% del aforo ya vendido y encara la última oportunidad para hacerse con los abonos generales de una de las citas musicales del verano en Málaga.

El festival se celebrará del 23 al 25 de julio en el Dique de Levante del Puerto de Málaga, un recinto con capacidad para 15.000 personas diarias que volverá a combinar una potente programación musical con su carácter solidario a beneficio de Cruz Roja.

Durante tres jornadas, el enclave portuario reunirá a algunos de los nombres más destacados del panorama nacional junto a artistas emergentes y bandas locales.

Además, el evento mantiene su compromiso con la accesibilidad y la inclusión gracias a las iniciativas desarrolladas junto a la Fundación "la Caixa" y la Fundación Music for All.

La programación arrancará el jueves 23 de julio con una de las actuaciones más esperadas de esta edición: el último concierto de Love of Lesbian en Málaga.

La jornada inaugural también contará con las actuaciones de David Otero, Barry B, Hot Chip DJ Set, Monte Ventura, Pilu, Pequeño Mal y Something about Tsunamis.

El viernes 24 de julio será el turno de Amaia, Siloé, León Benavente y Soleá Morente, que compartirán cartel con Samuraï, Merino, Sarria, Maenoba, Vis Viva, Wasabi Cru, Sara Rais, Scandinavia y Corazón Inverso, en una jornada marcada por la diversidad de estilos.

El cierre llegará el sábado 25 de julio con una programación encabezada por M-Clan, La M.O.D.A., OBK y Pignoise.

También actuarán Ángel Stanich, Sienna, RBT, The Ripples, Javypablo, Anadie, La Trinidad, Idaira Siles, Guarino, Nina Raku y Bravo Bravo, poniendo el broche final a una edición que volverá a situar a Málaga como uno de los principales destinos musicales del verano.

Antes de las tres grandes noches en el Dique de Levante, Brisa Festival habrá desarrollado parte de su programación paralela con conciertos en distintos barrios de la ciudad y las jornadas profesionales de Brisa Studio, consolidando un modelo que trasciende el formato tradicional de festival para extender la música a diferentes espacios y públicos.

Las entradas por días y los últimos abonos generales continúan a la venta a través de la página web oficial del festival.