Las novedades de la Comic Con Málaga 2026: el actor Karl Urban, Disney y cheque regalo para los fans

Las claves

Las claves Generado con IA Karl Urban, protagonista de 'The Boys' y 'El Señor de los Anillos', estará en la Comic Con Málaga 2026 los días 1 y 2 de octubre para participar en paneles, firmas y encuentros. El evento contará con más de 50 invitados especiales, incluyendo figuras del cine, televisión, cómic, manga, videojuegos y juegos de rol como Dave Jones (creador de GTA) y Jeremy Crawford (Dungeons & Dragons). Disney participará en la convención con novedades sobre sus principales franquicias y la organización regalará 20 euros por entrada para canjear en el festival. Los asistentes dispondrán de una nueva app y portal oficial para gestionar su perfil, reservar actividades y acceder a información práctica del evento.

La San Diego Comic-Con Málaga 2026 sigue ampliando su cartel de invitados de primer nivel, en el festival que se celebrará en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga del 1 al 4 de octubre. La organización ha confirmado la presencia del actor Karl Urban, uno de los rostros más populares del cine y la televisión gracias a títulos como The Boys, El Señor de los Anillos, Star Trek o Dredd.

Así lo ha anunciado el director general de la Comic Con Málaga, Fernando Piquer, que ha asegurado que el cartel no está aún cerrado y que incorporará nuevas figuras internacionales en los próximos meses previos al evento.

Urban estará en el evento los días 1 y 2 de octubre, participando en paneles, sesiones de firmas y encuentros con los aficionados, y se suma a los ya anunciados Sean Astin y Elijah Wood, protagonistas de El Señor de los Anillos.

Durante el Panel Cero también se ha anunciado una nueva tanda de 25 invitados especiales con las fechas en las que formarán parte de SDCC Málaga 2026: son 7 dibujantes de cómic, 3 mangakas, 2 figuras clave del mundo de los videojuegos y los juegos de rol y 12 talentos de la industria del cine y la televisión. Estos veinticinco nuevos nombres se suman a los más de 30 nombres de alcance internacional anunciados a lo largo de la primavera, componiendo ya un cartel de más de 50 invitados especiales. Las novedades, por vertical, son:

Destacados cine y TV: Cinco de los protagonistas de la inolvidable saga Starship Troopers (Casper Van Dien, Denise Richards, Dina Meyer, Michael Ironside y Jake Busey), Natasha Liu Bordizzo (El gran showman), Dan Fogler (The Walking Dead), Denise Gough (Star Wars: Andor y Andor), Christopher Lambert (Los Inmortales), Kevin Sussman (Big Bang Theory), Karl Urban (The Boys, El Señor de los Anillos) y Deborah Ann Woll (Daredevil).

Destacado videojuegos y juegos de rol: El padre fundador de videojuegos que han marcado un antes y un después en la historia asistirá a San Diego Comic-Con Málaga durante los cuatro días. Se trata de Dave Jones, creador del clásico Lemmings y de la aclamada Grand Theft Auto (GTA). También visitará San Diego Comic-Con Málaga del 1 al 4 de octubre Jeremy Crawford, diseñador de juegos de rol icónicos como Dragones y Mazmorras.

Destacado manga: El director y guionista Whin’ichiro Watanabe (Cowboy Bebop, Samuray Champloo) asistirá el sábado 3 y domingo 4. También Yoshihiro Ueda, director de Dragon Ball, y Akira Yamaoka, el compositor musical de Silent Hill, visitarán la convención el jueves 1 y viernes 2 de octubre.

Destacados cómic: Carmen Carnero (Capitán América), Chris Condon (Ultimate Wolverine), Jorge Jiménez (Batman), Pepe Larraz (La Dinastía de X), Álvaro Martínez Bueno (Justice League Dark), Michael Golden (Doctor Strange), Michael Walsh (Comeback). Todos ellos pasarán por el Artists’ Alley; en concreto, Larraz y Carnero asistirán de viernes a domingo, y Condon, Martínez Bueno, Golden y Walsh visitarán la convención todos los días.

Estos últimos anuncios de la vertical del cómic se suman a los recientemente comunicados, Stefano Caselli (The Ultimate Black Panther), Juanjo Guarnido (Blacksad), Philip Kennedy Johnson (Las Crónicas de Fellspyre), Rick Leonardi (The Uncanny X-Men), Laia López (Royalty Witches), David Messina (Catwoman), Pat Mills (La Guerra de Charley) y Dan Mora (La Liga de la Justicia).

También estarán presentes Michael Rooker y Sean Gunn, del universo Guardianes de la Galaxia; Iñaki Godoy y Emily Rudd, protagonistas del live action de One Piece; el cineasta Kevin Smith; el dibujante John Romita Jr.; el actor Jason Lee; Richard Dean Anderson; Kristian Nairn; John DiMaggio; Mira Sorvino; el mangaka Yoichi Takahashi o el diseñador de juegos Reiner Knizia, entre otros.

Otro de los grandes atractivos de esta edición será la presencia de Disney, que acudirá con sus principales franquicias, una colaboración de la que próximamente se anunciarán novedades, según ha confirmado Piquer.

Entre las novedades, 20 euros de regalo por entrada para los fans que ya tienen su ticket, que podrán canjear en los diferentes espacios del festival (foodtrucks, fotos y firmas con famosos, etc), sumado a la creación de un nuevo portal y una aplicación oficial que permitirá a los asistentes llegar al evento con toda la planificación realizada de antemano para reservas de foros y sesiones de firmas.

A través de esta plataforma, los visitantes podrán gestionar su perfil, consultar la programación, organizar su agenda y acceder a toda la información práctica relacionada con la convención. La aplicación también permitirá identificarse mediante un código digital y ofrecerá una experiencia más ágil que la del año pasado.