El pianista Marcos Castilla se subirá a las tablas del Teatro del Soho CaixaBank en una nueva entrega de 'Gershwin in blue'

Las claves

Las claves Generado con IA El pianista malagueño Marcos Castilla regresa a Málaga tras estudiar en Nueva York para participar en el concierto 'Gershwin in blue' en el Teatro del Soho CaixaBank. El evento contará con la Orquesta Larios Pop del Soho bajo la dirección de Arturo Díez Boscovich, interpretando clásicos de Gershwin como 'An American in Paris' y 'Rhapsody in Blue'. El programa, previsto para los días 18 y 19 de julio, incluirá fragmentos de la ópera 'Porgy and Bess', entre ellos el célebre 'Summertime'. Castilla destaca la oportunidad de tocar junto a figuras influyentes como Arturo Díez-Boscovich y Antonio Banderas, calificándolo como un lujo y una gran oportunidad.

Gershwin in blue regresa al Teatro del Soho CaixaBank, al igual que el pianista malagueño Marcos Castilla vuelve a la capital tras un curso entero estudiando en Nueva York. El artista se unirá a la Orquesta Larios Pop del Soho para cerrar la temporada con un concierto en honor al compositor más legendario de la música norteamericana.

Bajo la dirección del maestro Arturo Díez Boscovich, la orquesta interpretará algunos de los clásicos más sonados del compositor como la obertura de An american in Paris o Rhapsody in Blue, una partitura sugerente que nos transportará hacia la ciudad de Nueva York y del jazz.

El programa de los conciertos que se celebrarán los próximos 18 y 19 de julio, incluirá algunos fragmentos de su única ópera Porgy and Bess, una de sus obras más aclamadas, que contiene el famoso número musical Summertime.

Marcos Castilla junto al cartel del concierto. Paula Tejada

En esta ocasión, la orquesta no actuará sola, también se subirá a las tablas del Teatro del Soho, el pianista Marcos Castilla para interpretar junto a ellos Rhapsody in Blue.

De esta manera, el joven regresa de estudiar en la universidad Bard College Conservatory of Music en Nueva York, para interpretar una obra "fue escrita a principios del siglo XX y justo en esa época estamos saliendo del Romanticismo, empezando con el posromanticismo" y que como "se mezclan tantos estilos que creo que es la mezcla perfecta".

Y como estudia música clásica en Nueva York y adora el Jazz, cuando le surgió la oportunidad de regresar al Teatro del Soho a tocar con la orquesta, no lo dudó ni un segundo.

"Tanto el maestro Arturo Díez-Boscovich como Antonio Banderas, son dos grandes figuras en mi vida que me han influido y, bueno, me han enseñado tanto. Poder tocar con ellos aquí con la orquesta Larios Pop del Soho, es una gran oportunidad. Me considero tan afortunado por poder tocar con ellos, rodeado de músicos tan grandes. Es un lujo", concluye.