Pasión Vega llega al Teatro del Soho de Málaga para rendir homenaje al director Pedro Almodóvar

Las claves

Las claves Generado con IA Pasión Vega presenta el espectáculo 'Pasión Almodóvar' en el Teatro del Soho CaixaBank de Málaga los días 25, 26 y 27 de junio. El concierto es un homenaje musical al cine de Pedro Almodóvar, con canciones emblemáticas de sus películas como 'Un año de amor', 'Volver' o 'Cucurrucucú Paloma'. La artista estará acompañada por el pianista y compositor Moisés P. Sánchez, encargado también de los arreglos musicales, junto al Moisés P. Sánchez Quartet. La dirección del espectáculo corre a cargo de Joan Antón Rechi y las entradas ya están disponibles en la web del teatro, taquilla y puntos de venta de El Corte Inglés.

Pasión Vega llega al Teatro del Soho Caixabank de Málaga con Pasión Almodóvar, una recopilación de las canciones más emblemáticas de las películas de Pedro Almodóvar.

La artista se subirá al escenario con uno de los pianistas y compositores más reconocidos del panorama musical actual; Moisés P. Sánchez, quien también ha estado a cargo de los arreglos musicales.

Un año de amor, Volver, Cucurrucucú Paloma, A tu vera o Ne me quitte pas… son solo algunas de las canciones que podremos disfrutar en esta original propuesta los días 25, 26 y 27 de junio en el Teatro del Soho CaixaBank.

Un espectáculo dirigido por Joan Antón Rechi. Pasión Vega, una de las voces más brillantes de nuestro país, rinde un emocionante homenaje al universo del director Pedro Almodóvar, reinterpretando junto a Moisés P. Sánchez Quartet, una colección de canciones eternas que no nos dejarán indiferentes.

Pasión Almodóvar en la voz de Pasión Vega. "Una artista única que no grita el drama, lo acaricia", según explican en un comunicado en el que añaden que "cada canción suena a despedida lenta, a amor que dolió, pero valió la pena. Boleros, coplas y por supuesto clásicos iberoamericanos reinterpretados desde la libertad, que no envejecen porque siguen diciendo verdad".

Entradas a la venta en la web del teatro, en taquilla y en todos los puntos de venta de El Corte Inglés.