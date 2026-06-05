Manu Heredia, de emprender en la habitación de su casa a convertirse en millonario: "El esfuerzo multiplica el talento"

Las claves

Las claves Generado con IA Manu Heredia pasó de ser un mal estudiante a fundar BeSoccer, una plataforma de análisis de datos futbolísticos que vendió por entre 50 y 100 millones de euros. Su éxito se basa en la combinación de esfuerzo, pasión y talento, y considera que el esfuerzo multiplica las capacidades innatas. Tras la venta de BeSoccer, Heredia ha invertido en bolsa utilizando inteligencia artificial, logrando grandes rentabilidades y gestionando sus inversiones con agentes automatizados. Ha superado obstáculos personales, como la pérdida de su madre y un diagnóstico de cáncer, manteniendo siempre una visión positiva y enfocada en nuevos retos.

No hay palabra que defina mejor a Manu Heredia: pasión. La imprime a todo lo que hace y la transmite con solo abrir la boca y contar con detalle y naturalidad su trabajo diario y su capacidad innata de fabricar dinero trabajando solo para él. Heredia no es solo una de las cabezas más brillantes en el sector empresarial, también se erige como una de las más inquietas. Esta amalgama de cualidades le ha permitido ascender a las atalayas de las finanzas y ser un dios de la tecnología, la inversión y la IA.

“Durante mi etapa, hubo momentos en los que la gente achacó mis éxitos al talento, pero el talento y la experiencia son solo una parte, el esfuerzo lo multiplica todo”, reconoció este jueves en el Ágora UTAMED de Málaga. Por delante se le han presentado muros, pero, más que obstáculos, los ha surfeado para coger aún más impulso. “Cada vez que me ha pasado algo en la vida lo he tomado como un reto”, declaró.

Heredia era un mal estudiante. No le motivaba estudiar. Le aburría. Repitió dos veces el mismo curso y eso le marcó en su vida. Después de repetir, se sacó Bachillerato, llegó a la universidad y en la primera semana ya tenía claro que aquello no era lo suyo. Estudió un ciclo formativo en el Safa Icet, en El Palo. Allí desarrolló su talento y empezó a diseñar software para empresas. Le hizo uno a una empresa de electrodomésticos, luego se fue a Irlanda a aprender inglés mientras recogía vasos en una discoteca; pero volvió a perderse, regresó y empezó a trabajar en una empresa de informática.

Una lesión jugando al fútbol lo trastocó todo. Se rompió las rodillas (rotura de tríada) y, durante el tiempo que estuvo de baja, no paró quieto. Decidió entretenerse fabricando un modelo colaborativo para comentar los resultados de su equipo. Lo que nació como página de resultados, BeSoccer, luego se convirtió en el análisis de datos de futbolistas.

“Si te levantas durante dos o tres semanas consecutivas y no tienes ganas de ir a trabajar, plantéatelo. Veo la vida como un arbolito que va creciendo y las primeras ramas determinan mucho hacia dónde vas. Conforme creces, te enfocas más hacia una dirección”. Esa lesión fue en 2006. Dos años después, la empresa fue creciendo con una nueva app, hasta que en 2014 irrumpieron los smartphones y, tiempo después, empezaron a lloverle ofertas de adquisición. Se trataba de millones de euros. Heredia se lo pensó, pero no terminó de convencerle.

“Cuando me hablaron de 15 millones de dólares, empecé a planteármelo; pero me fui a Estados Unidos con la visa de turista para acabar en San Francisco y, pasado ese tiempo, me tuve que plantear si quedarme con los 15 millones o con mi proyecto. Decidí hacer grande mi trabajo; no me apasionaba el dinero”.

No llegó a materializar el proyecto de BeSoccer hasta su regreso a España en 2015. Al no disponer inicialmente de una sección de noticias, se propuso convertir la plataforma en un referente similar al diario Marca, con el fin de consultar la actualidad futbolística sin depender de este medio.

Pero la vida volvió a darle otro vuelco: el fallecimiento de su faro moral, su madre, a causa de un cáncer. “Sentía que estaba en una burbuja y que se acababa de romper. Cuando le pregunté si debía formar una familia, me respondió que mi familia eran mis empleados”, recordó visiblemente emocionado, y añadió: “Mi madre entre líneas me dijo que me sintiera reconfortado con lo que iba a hacer después”.

La venta de BeSoccer tuvo mucho que ver con un viaje de tres meses por Asia junto a su mejor amigo. Aunque no especificó la cantidad exacta, se vendió por entre 50 y 100 millones. Fue entonces cuando la salud le dio otro golpe. “En noviembre de 2025 estaba de viaje y empecé a sentirme mal, como un dolor en el cuerpo. Tenía pavor a las analíticas, me salieron bultos por todo el cuerpo y el padre de un amigo, Roberto Mongil, me abrió los ojos: había que tratarlo”.

Tras el diagnóstico del cáncer, empezó un tratamiento de inmunoterapia intravenosa para poner el sistema inmune a trabajar. “Cuando me dijeron que podía ser cáncer linfático, me dio mucho miedo. Estaba en un buen momento y, de repente, esto. Me mataba la incertidumbre”.

De BeSoccer a la inversión con IA

En aquel viaje a Asia, se creó una cuenta en Revolut y empezó a hacer trading. Iba leyendo libros y preparándose para la venta de la empresa. Al vender, tuvo que poner a trabajar el dinero y encontrar algo que le motivase.

Empezó a formarse en la Bolsa y siguió aprendiendo. “Tengo una relación sana con el dinero. Me da igual perder un millón que ganarlo. En 2025 hice cuatro millones; en este año, puede que acabe con doce”. Ahora tiene algoritmos y una base de datos que pone a trabajar las veinticuatro horas.

Cuenta con agentes de IA que tienen acceso a un correo, a ChatGPT y funcionan como trabajadores. Diego Heredia, uno de los avatares, es el director general. “Es mejor darle contexto a la IA, mandarle notas de voz para que analice mejor lo que le pides. Me gusta más ChatGPT”.

Pronto empezó a conseguir rentabilidades abismales gracias a un sistema con todas las bases de datos financieros. Se aprovechó de los aranceles de Trump y de la guerra de Irán con solo leer los tuits del presidente estadounidense.

En diez o quince años, a este ritmo, espera ser multimillonario. Cuando ese momento llegue, seguirá creyendo en su talento y todo lo asumirá con la misma pasión que el primer día.