Antonio Banderas refuerza su unión con el Teatro del Soho Caixabank: "Busco la excelencia más allá del déficit económico"

Las claves

Las claves Generado con IA Antonio Banderas reafirma su compromiso con el Teatro del Soho Caixabank pese a las pérdidas económicas. El actor destaca que busca la excelencia en las producciones teatrales, priorizando la calidad sobre el beneficio financiero. Banderas enfatiza que el teatro no recibe ayudas públicas y que él asume personalmente los costes de los grandes proyectos. En el último año, el teatro ha recibido casi 200.000 espectadores y Banderas asegura estar plenamente satisfecho con el proyecto.

El actor internacional malagueño y propietario del Teatro del Soho Caixabank Antonio Banderas ha defendido la gestión de este espacio cultural pese a las pérdidas económicas que conlleva y que Banderas ha reconocido en numerosas ocasiones.

En un comunicado en sus redes sociales, Banderas ha asegurado que "el proyecto del Teatro del Soho CaixaBank es un proyecto donde solo me planteo un objetivo: hacer las cosas como creo que se deben hacer y tratar de buscar la excelencia en nuestras producciones, más allá del déficit económico que estos acarreen, y que, gracias a Dios, puedo asumir sin ningún problema. Ese es el pacto con mi pasión por el teatro, por mi ciudad, y conmigo mismo".

En este sentido, el actor malagueño apunta que "si hubiese querido ganar dinero habría sido muy fácil. Pero he preferido hacer producciones grandes, donde he dado trabajo a cientos de personas, y he disfrutado como no lo había hecho en toda mi carrera. La noticia es que voy a seguir haciéndolo. Lo he dicho en ruedas de prensa y en diferentes entrevistas en incontables ocasiones".

Banderas recuerda que el teatro no recibe ningún tipo de ayuda pública "y no lo hará mientras yo esté vivo".

"Me hago cargo de los gastos derivados de acometer proyectos carísimos que difícilmente veréis en empresas que han de presentar una cuenta de resultados. Y aquí me gustaría agradecer la destacada participación de los magníficos patrocinadores que me acompañan en esta aventura", remarca.



El propietario del Teatro del Soho Caixabank subraya que el año pasado tuvieron casi 200.000 espectadores, incluyendo su producción en Madrid, y resalta que no está arruinado. "No, amigos míos, no estoy arruinado, estoy a tope! Y soy amenazantemente feliz!", destaca.