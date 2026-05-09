'Mis ojos, mi mar', la nueva exposición del artista Manu Garrido llega al Museo del Automóvil y la Moda de Málaga

Presentación de la exposición 'Mis ojos, mi mar'. Museo Automóvil y de la Moda

Las claves

Las claves Generado con IA La exposición 'Mis ojos, mi mar' de Manu Garrido se presenta en el Museo del Automóvil y la Moda de Málaga hasta el 30 de junio. La muestra reúne obras donde el mar es el eje conceptual, explorado a través de pintura, composición y color. Manu Garrido, artista autodidacta vinculado a la vela, retomó su carrera artística en 2018, consolidando un estilo propio basado en el entorno marítimo. La exposición está incluida en el recorrido habitual del museo y puede visitarse con la entrada general, sin coste adicional.

La exposición temporal Mis ojos, mi mar del artista malagueño Manu Garrido llega al Museo del Automóvil y de la Moda de Málaga. Esta propuesta expositiva, que se inauguró el pasado jueves, podrá visitarse hasta el próximo 30 de junio.

La muestra reúne una selección de obras en las que el artista continúa desarrollando su lenguaje visual característico, estrechamente vinculado al mar como eje conceptual y emocional de su producción. A través de pintura, composición y exploración cromática, Garrido construye un universo plástico donde el mar se entiende no solo como paisaje, sino como experiencia vital, memoria y territorio simbólico.

La obra del artista se inscribe en una trayectoria marcada por la relación constante entre arte y navegación. Formado de manera autodidacta desde su infancia y vinculado durante décadas al mundo de la vela y la competición deportiva, Garrido retomó su práctica artística en 2018 tras una larga etapa dedicada a otras actividades profesionales, consolidando desde entonces un estilo reconocible basado en el color y la interpretación personal del entorno marítimo.

Mis ojos, mi mar profundiza en esa mirada íntima hacia el entorno marino, donde la percepción del agua, la luz y el movimiento se transforman en un lenguaje pictórico propio. El conjunto de la exposición refuerza así una línea de trabajo en la que el artista explora el mar como materia emocional y como elemento central de su identidad creativa.

La exposición se integra en el recorrido habitual del museo y puede visitarse con la entrada general, sin coste adicional.