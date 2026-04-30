FreakCon celebra su décimo aniversario con más de 60 invitados internacionales y novedades

Las claves

Las claves Generado con IA FreakCon 2026 celebra su décimo aniversario en el Palacio de Congresos de Torremolinos del 22 al 24 de mayo. El evento contará con más de 60 invitados internacionales, incluyendo al actor Giancarlo Esposito, conocido por Breaking Bad y The Boys. El programa reúne a ilustradores, autores de cómic, artistas digitales y profesionales del entretenimiento contemporáneo. Destacan propuestas musicales y el estreno del K-Pop Fest, con conciertos y talleres dedicados a la cultura coreana y a los fans de grupos como BTS o BLACKPINK.

Lo que empezó como un encuentro para aficionados al cómic, el anime o los videojuegos se ha convertido, una década después, en una de las grandes citas. FreakCon 2026 celebra su décimo aniversario reforzando precisamente esa idea: ya no es solo un evento para fans, sino un punto de encuentro entre industria, creadores y público.

Del 22 al 24 de mayo, el Palacio de Congresos de Torremolinos volverá a llenarse de ilustradores, actores de doblaje, artistas digitales y nombres propios del entretenimiento contemporáneo.

Más de 60 invitados configuran un cartel que mezcla trayectorias consolidadas con nuevas voces que están emergiendo en el ecosistema creativo.

Uno de los grandes reclamos de esta edición será la presencia del actor Giancarlo Esposito, reconocido por el gran público por sus papeles en series como Breaking Bad o The Boys, además de su participación en el universo de Star Wars.

Su visita simboliza también el salto de escala del evento, cada vez más conectado con la industria audiovisual internacional.

Pero más allá de los nombres mediáticos, FreakCon sigue construyéndose sobre una base creativa diversa. Autores de cómic como Salva Espín o Pasqual Ferry, artistas como Natacha Bustos o profesionales del ámbito digital como Carolina Jiménez forman parte de un programa que busca representar toda la cadena de valor de la creación contemporánea.

El evento también insiste en su carácter híbrido. El espectáculo en directo gana peso con propuestas musicales como Hey Listen!, Ponysquad o Atomic Pixel Party, en una apuesta clara por conectar con un público que consume cultura de forma transversal, sin compartimentos estancos.

El viernes 22 se estrenará el K-Pop Fest, una jornada dedicada íntegramente a la cultura coreana, con conciertos, talleres y espacios para comunidades de fans de grupos como BTS o BLACKPINK.

Más allá del fenómeno musical, la iniciativa apunta a algo más amplio: la consolidación del K-pop como puerta de entrada a nuevas formas de consumo cultural entre los más jóvenes.