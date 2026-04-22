Plaza Mayor celebra el Día del Libro con Fernando Bonete

Las claves

Las claves Generado con IA Fernando Bonete, escritor y divulgador literario, protagonizará una jornada cultural en Plaza Mayor el sábado 25 de abril desde las 17:00 horas. El evento permitirá la interacción directa entre los asistentes y el autor, quien ofrecerá recomendaciones literarias personalizadas. La actividad es de acceso libre hasta completar aforo y busca consolidar hábitos lectores, especialmente entre las nuevas generaciones. El encuentro incluirá la tradicional firma de ejemplares y se enmarca en el aumento del índice de lectura en Andalucía.

El escritor y divulgador literario Fernando Bonete, conocido en redes como @en_bookle, protagonizará una jornada cultural en el centro comercial Plaza Mayor.

La cita tendrá lugar el próximo sábado 25 de abril a partir de las 17:00 horas. Esta iniciativa busca conectar con las nuevas generaciones a través de un formato dinámico y abierto.

Los asistentes podrán interactuar directamente con el autor, planteando sus intereses para recibir sugerencias literarias a medida durante el evento.

La actividad, de acceso libre hasta completar aforo, coincide con la reciente subida del índice de lectura en Andalucía, que alcanzó el 62,6%. El complejo busca así consolidar hábitos lectores mediante experiencias cercanas y atractivas para todo el público.

"Con iniciativas como esta, queremos seguir creando espacios de encuentro que conecten con la comunidad y, en este caso, fomentar la lectura de una forma cercana, dinámica y adaptada a los nuevos públicos", afirma el gerente del centro comercial, Rafael Perea Luque.

El directivo añade que "contar con Fernando Bonete nos permite acercar la literatura a las nuevas generaciones desde un lenguaje actual y participativo, en línea con nuestra forma de entender la cultura.". El encuentro incluirá también la tradicional firma de ejemplares.