La Térmica apuesta por la música y la diversidad LGTBI en su nueva temporada de actividades

El cantante marroquí Rashid B, hoy en la presentación de las actividades del segundo trimestre de La Térmica. Samuel Baeza

Las claves nuevo Generado con IA La Térmica presenta una nueva temporada centrada en la música y la diversidad LGTBI, con el apoyo de la Diputación de Málaga. El ciclo RED Friday arrancará el 17 de abril y pretende reforzar su identidad con patrocinadores locales y proyección internacional. El programa busca descentralizar la cultura llevando actividades a municipios como Nerja y Archidona. El artista marroquí Rashid B, que canta en darija, destaca como gran protagonista de la temporada y actuará el 5 de junio.

La Térmica arranca una nueva etapa en su programación con el respaldo de la Diputación de Málaga para dar forma a una agenda que conjuga el talento local con el internacional.

El pilar central volverá a ser el ciclo RED Friday que empezará el próximo 17 de abril, con entradas a la venta desde el lunes. “Esta edición pretende reforzar su identidad gracias a la simbiosis con patrocinadores como Cervezas Victoria o Málaga de Moda”, ha destacado el diputado provincial de Cultura, Manuel López Mestanza.

Si por algo estará marcado este segundo trimestre de actividades en La Térmica es por la intención de expansión fuera de Málaga capital, en especial a municipios como Nerja o Archidona para descentralizar la cultura.

Una de las grandes novedades de producción propia es el ciclo “Una décima de segundo”, un formato en la Sala 005 capitaneado por el periodista Ángel Carmona para generar encuentros íntimos entre el público y artistas de peso, como Jairo Zabala, seguido de Alice Wonder, Zahara y Rodrigo Cuevas.

Este enfoque se complementará con la apuesta por la diversidad LGTBI a través de “Dancing Queer” que se celebrará el 19 de junio con el objetivo de convertir la música en memoria, resistencia y visibilización frente al silencio de figuras clave para el movimiento a lo largo de la historia.

El gran protagonista de esta temporada es, sin duda, Rashid B, un artista marroquí al que nadie conocía pero que ha conquistado corazones de amantes de la música y de la crítica especializada con su primer álbum, El Ghorba. Él será el protagonista en la segunda sesión del RED Friday el 5 de junio.

“Voy a presentar canciones en formato biográfico. Se ha convertido en un fenómeno, pese a que lo grabamos sin ninguna expectativa comercial, con cuatro amigos, para difundirlo por el barrio”, ha detallado Rashid B, y ha reconocido que se encuentra “muy contento” de presentarlo y transmitirlo en directo.

Su propuesta es única porque no canta ni en español ni en inglés ni en francés: lo hace en darija, un dialecto árabe hablado en Marruecos. Eso no es impedimento para que su música llegue desde lo más bajo, el barrio, hasta cualquier rincón del mundo.