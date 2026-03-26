La Térmica presenta la primera retrospectiva de Violeta Lópiz: “Mi camino es el trabajo lento, a veces inseguro”

Las claves nuevo Generado con IA La Térmica acoge la primera retrospectiva de la ilustradora Violeta Lópiz, centrada en mostrar el proceso creativo y no solo el resultado final. La exposición, titulada 'El camino cuenta', destaca bocetos, pruebas, materiales de trabajo y errores como elementos esenciales en la creación artística. Se exhiben ocho de los proyectos editoriales más representativos de Lópiz, incluidos títulos reconocidos por The New York Times como 'The Forest'. La muestra incorpora elementos textiles y construcciones físicas, ampliando el lenguaje de la ilustración y pensada para conectar con públicos de todas las edades.

Bocetos, pruebas fallidas, telas, hilos y hasta calcetines tejidos a mano. Todo aquello que normalmente queda fuera del foco es, en esta ocasión, el verdadero protagonista de la nueva exposición de La Térmica, El camino cuenta. Un conjunto que no enseña solo el resultado final, sino todo lo que ocurre antes, el proceso.

Se trata de la primera retrospectiva de la ilustradora Violeta Lópiz, quien propone un recorrido poco habitual: mirar el error, la duda y la repetición como parte esencial de la creación. La muestra podrá visitarse hasta el 24 de mayo.

“Mi camino es el trabajo, el trabajo lento, a veces inseguro”. Con esa idea como eje, la artista despliega el proceso completo de ocho de sus proyectos editoriales más representativos. Por primera vez, reúne bocetos, materiales de trabajo y pruebas que permiten entender cómo una idea termina convirtiéndose en libro.

Lejos de centrarse únicamente en la obra final, El camino cuenta invita a detenerse en lo invisible. Ese trayecto previo, marcado por decisiones, descartes y tanteos, es el que construye un universo creativo donde nada es inmediato. Aquí, el error no se esconde, se celebra.

Entre los títulos presentes destacan La verdadera historia de la rata que nunca fue presumida o ‘The Forest’, reconocidos por The New York Times en 2021 y 2018. Obras que sirven como puerta de entrada a una forma de ilustrar donde lo intuitivo tiene tanto peso como lo técnico.

La exposición, además, va más allá del papel. Elementos textiles, pequeñas construcciones y piezas físicas aportan volumen y movimiento a la exposición, ampliando el lenguaje habitual de la ilustración y convirtiendo la sala en un espacio casi narrativo.

Una imagen de la exposición.

Desde la Diputación de Málaga, su vicepresidente y responsable de Cultura, Manuel López Mestanza, ha subrayado la importancia de acercar al público estos procesos que normalmente permanecen ocultos. “La ilustración es un lenguaje artístico de primer nivel”, ha señalado durante la presentación.

Pensada también para un público familiar, la muestra conecta con lectores de distintas edades a través del universo del libro ilustrado. No solo se observa, se entiende cómo nacen las historias.

‘El camino cuenta’ formará parte, además, de la programación de Ancá La Térmica, consolidándose como una de las propuestas destacadas dentro de este espacio intergeneracional.

La exposición abre sus puertas este jueves a las 20.00 horas. Y lo hace recordando algo sencillo: que, en el arte, muchas veces lo más importante no es llegar, sino todo lo que ocurre por el camino.