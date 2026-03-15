José Luis Puche expone en Madrid las primeras obras que ha creado en Nueva York

José Luis Puche en la inauguración de la exposición en Madrid.

Las claves nuevo Generado con IA José Luis Puche presenta en Madrid su nueva colección 'Welcome', creada tras su reciente mudanza a Nueva York. Las obras de esta etapa destacan por el uso del blanco y negro y referencias a la arquitectura y símbolos de Nueva York y Estados Unidos. Puche, artista internacional con exposiciones en ciudades como Dubái o Milán, prepara una próxima muestra en México con una galería neoyorquina. Mantiene una estrecha relación profesional con Antonio Banderas y ha realizado trabajos emblemáticos en Málaga, como el mural del Teatro Soho Caixabank.

La vida da muchas vueltas y eso es un buen caldo de cultivo para una mente inquieta y artística como la del pintor malagueño José Luis Puche. Hasta hace poco vivía en Málaga y tenía su estudio en un amplio local en Alhaurín de la Torre invadido por la luz del sol y magníficas vistas a la montaña. Allí creó buena parte de sus obras.

Hace unos meses decidió dar un giro completo y trasladarse a vivir a Nueva York, pese a Trump. La ciudad que nunca duerme es un estímulo continuado para un artista como Puche que siempre trabaja en la búsqueda de originalidad.

Ha pintado varios cuadros y ha creado una colección a la que ha llamado Welcome, que acaba de inaugurar en Madrid.

Los cuadros de esta etapa norteamericana son principalmente en blanco y negro y Puche destaca la arquitectura y símbolos muy ligados a la imagen de Nueva York y de Estados Unidos en general.

Y todo eso lo combina con una mirada humana, la de alguien que llega a esta ciudad de otra como Málaga y que tiene que empezar completamente de cero.

Un artista internacional

Puche es un artista ya reconocido internacionalmente. Ha hecho exposiciones en Dubái, Bruselas, Milán o Estambul. De hecho, una de las cosas que más le gustaban de su anterior estudio en Málaga es que estaba junto al aeropuerto. Llegaban clientes internacionales, le hacían un encargo o veían sus obras y se volvían a sus países.

El malagueño ha regresado a Nueva York para seguir trabajando y a corto plazo el siguiente paso es una exposición en México en junio con la galería neoyorquina Vicky Alianelli.

Varias de las obras de José Luis Puche en la exposición Welcome.

Otro aspecto que avala su carácter malagueño e internacional es su relación profesional con Antonio Banderas. El actor le dio libertad total para pintar el mural que hay en el Teatro Soho Caixabank y la unión creativa entre ambos continuó, por ejemplo, creando la escenografía del musical Gypsy.

De hecho, pese a su experiencia norteamericana, Puche es de los artistas más malagueños que hay en el sentido de que pintó, por ejemplo, el cartel del Carnaval de Málaga del año pasado o ha hecho varias obras para el Málaga CF, del que es seguidor.