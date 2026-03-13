Del "aquí no había ná" a cinco estrellas Michelin: los chefs que han revolucionado la gastronomía de Jaén

Los chefs destacan la importancia del trabajo colectivo y la diversidad de estilos, así como el reto de mantener la identidad local frente al crecimiento turístico.

Cuatro de los restaurantes premiados se encuentran en el centro de Jaén capital, reflejando una concentración inusual de alta cocina en la ciudad.

El documental "Decían que aquí no había ná", dirigido por Jorge Fernández Mayoral, narra la historia y el impacto de estos cocineros y sus restaurantes.

Jaén ha alcanzado cinco estrellas Michelin gracias a una nueva generación de chefs que han revolucionado la gastronomía local.

En la gala de la Guía Michelin de 2023, Jaén vivió una noche histórica. La provincia consiguió tres nuevas estrellas, sumadas a las dos ya vigentes. En total, cinco chefs subieron al escenario, uno de ellos con un mensaje escrito en una camiseta: "Decían que aquí no había ná". Esta frase es ahora el título de un documental que recorre la historia de estos restaurantes y pone en valor la gastronomía de la provincia.

El filme, dirigido por Jorge Fernández Mayoral, compite en la sección Cinema Cocina del Festival de Málaga 2026. Está producido por La Caña Sisters en colaboración con Visual Comunicación. "Estábamos allí cuando sucedió algo mágico: Jaén recibía tres estrellas en una sola noche. Se cerraba un círculo muy potente. Era algo digno de contar", explica el director.

Sus protagonistas son Pedro Sánchez (Bagá, Jaén), Juan Aceituno (Dama Juana, Jaén), Juan Carlos García (Vandelvira, Baeza), Javier Jurado (Malak, Jaén) y Juanjo Mesa (Radis, Jaén), una generación de cocineros que ha conseguido llegar al olimpo de la Guía Michelin.

Cuatro de estos restaurantes se encuentran además en el centro de Jaén capital, a escasos metros entre sí, una concentración poco habitual en la Guía Michelin.

La famosa frase que da título al documental nació, en realidad, de forma improvisada. El propio Juan Carlos García lo recuerda así: "Fue fruto de la improvisación de ese día. Yo comí con Juanjo y hasta ese momento no teníamos nada preparado. Mi hermano me preguntó qué iba a decir si me llamaban. Entonces pensé: hago una camiseta y solo la saco si nos dan la estrella a todos".

La idea era sencilla: un mensaje que resumiera el orgullo por una tierra muchas veces olvidada. "Era casi un mensaje reivindicativo. En ese momento cerraba muy bien un ciclo de la provincia. Empezó con Pedro, siguió Juan, y luego tuvimos la suerte nosotros de estar ahí y que nos la dieran a los tres", cuentan los chefs, que estos días visitan Málaga para asistir a la presentación del documental.

El resultado fue una de las imágenes más recordadas de aquella gala y el punto de partida del relato audiovisual. Durante el rodaje, las cámaras entraron no solo en las cocinas, sino también en sus entornos más cercanos: equipos de trabajo, amigos y familias.

"Pasamos unos días de grabación que quedarán para el recuerdo. Hicimos mucha amistad con el equipo que vino a grabar", aseguran. La naturalidad del rodaje también dejó escenas familiares que terminaron formando parte del montaje.

Una escena del documental.

Aunque hoy forman parte de una misma generación de chefs con estrella Michelin, muchos de ellos se conocen desde hace años, incluso desde la infancia, como es el caso de Javier Jurado y Juanjo Mesa. "Nuestros amigos comunes presumen de que conocen a dos chefs Michelin", bromea.

Esa relación previa se ha reforzado con el tiempo, especialmente tras el reconocimiento internacional de la gastronomía jiennense. “No teníamos una vinculación tan cercana como ahora, pero sí había relación”, explican.

Desde la productora destacan precisamente ese espíritu colectivo: “Los cinco han asumido de alguna manera la responsabilidad de representar a la provincia, pero detrás hay muchos productores, muchos otros restaurantes y mucha gente que forma parte de esta historia”.

Cuatro de esos restaurantes se encuentran en Jaén capital y a escasa distancia unos de otros, algo poco habitual en la alta cocina. Sin embargo, los propios chefs restan importancia a la competencia.

Juanjo Mesa lo explica con una anécdota familiar: “Mis padres tienen un negocio en Pegalajar, un pueblo de 3.000 habitantes. Cuando se llenaba nuestro local mandábamos gente a otros bares. Un día uno me llamó y me dijo: ‘ya no me mandas más gente’. Y yo le dije: ‘pero si no somos competencia’”, recuerda.

Los cinco chefs.

Para ellos, la clave está en la personalidad de cada restaurante. “La gastronomía está en su mejor momento porque cada uno tiene su identidad. Cada uno mira hacia su propio camino”.

Los chefs coinciden en que el público muestra cada vez más interés por la cocina y por la experiencia gastronómica. “Hay más reconocimiento y más inquietud por parte del público. La gente quiere conocer, quiere comer bien. España tiene una gastronomía maravillosa y muy fuerte”, añaden.

Sobre Málaga, consideran que la ciudad ha vivido una de las evoluciones más notables entre las capitales españolas. “Ha sufrido una transformación muy importante, junto con ciudades como Valencia o Bilbao. El turismo tiene mucho peso y las administraciones deben poner el foco ahí”.

Sin embargo, también advierten de los riesgos de ese crecimiento si no se gestiona adecuadamente. “El turismo no puede borrar la identidad de los lugares. Hay que cuidar la cultura y la forma de comer”.

Una idea en la que también coinciden: el reto está en que el crecimiento turístico conviva con la vida cotidiana de la ciudad. “Que eso se vea reflejado en cafeterías, panaderías, restaurantes o tiendas, y que no aparezcan solo grandes franquicias que borren a los ciudadanos”, resaltan.