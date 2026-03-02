El tesoro oculto que se ha encontrado bajo el suelo del Museo Carmen Thyssen en Málaga sale a la luz

Las claves nuevo Generado con IA Se ha descubierto un complejo suburbano romano bajo el Museo Carmen Thyssen de Málaga, de uso residencial e industrial, excavado en 700 metros cuadrados. El enclave muestra una ocupación continua desde antes del siglo I hasta el periodo bizantino, con una domus, factoría de salazones y una taberna para la venta de conservas. Destaca el Ninfeo de los peces, una fuente monumental decorada con mosaicos y pinturas únicas en Málaga, símbolo de prestigio social. Entre los hallazgos hay mosaicos, cerámicas, monedas y restos de una necrópolis, que ilustran la vida y evolución del lugar a lo largo de los siglos.

Bajo los pies de los visitantes del Museo Carmen Thyssen Málaga hay un tesoro que, tras muchos siglos escondido, vuelve a ver la luz y que se podrá visitar desde este próximo martes, 3 de marzo.

Se ha hallado un complejo suburbano romano de carácter residencial e industrial, excavado en unos 700 metros cuadrados en la periferia norte de la antigua Malaca.​

Las campañas arqueológicas han documentado una ocupación ininterrumpida del solar desde antes del siglo I de nuestra era hasta la época bizantina, a comienzos del siglo VII, un hecho excepcional en la arqueología urbana malagueña.​

Factoría de salazones (s. I d. C.). Reconstrucción virtual realizada por Digivisión. Museo Carmen Thyssen Málaga

El enclave confirma el papel de la zona como periferia norte de la ciudad y como uno de los puertos más importantes del litoral sur hispano, con una clara vocación comercial ligada a la industria y al comercio de productos pesqueros.​

El conjunto se articula en torno a una domus, de la que se conocen varias estancias organizadas alrededor de un patio, una factoría de salazones y una taberna o pescadería abierta a la calle para la venta directa de conservas.​

La parte productiva del complejo estuvo en uso hasta comienzos del siglo III, mientras que el área doméstica, renovada arquitectónicamente en el siglo III, se mantuvo activa hasta mediados del siglo IV, antes de su abandono.​

En la segunda mitad del siglo IV el suburbio vivió una revitalización industrial y se levantó un nuevo edificio de calidad, con zonas habitacionales y manufactureras y dos baterías de piletas para la elaboración de conservas de pescado.​

Trama urbana y tienda. Museo Carmen Thyssen Málaga

Con el periodo bizantino, tras el colapso de la ciudad romana, el complejo quedó definitivamente abandonado y sobre sus restos se instaló una necrópolis, de la que se conservan diversas tumbas visibles en el recorrido.​

Entre los hallazgos más singulares destaca el llamado Ninfeo de los peces, una fuente monumental del patio interior, en uso desde finales del siglo I hasta mediados del V, concebida como complejo hidráulico y símbolo de prestigio social.​

La estructura del ninfeo, de tres naves rematadas en hornacinas, conserva parte de sus revestimientos de mármol, mosaicos geométricos y pinturas murales; en la hornacina oriental se representan peces de vivos colores sobre fondo negro, únicos en Málaga.​

Ninfeo de los Peces. Reconstrucción virtual realizada por Digivisión. Museo Carmen Thyssen Málaga

Otros elementos documentados son mosaicos geométricos del siglo IV, fragmentos de una escultura de bronce del siglo I, cerámicas de distintas épocas, monedas e instrumentos profesionales y de uso personal, que ilustran la vida cotidiana del enclave.​

En el recorrido por el yacimiento los espectadores podrán ver, además, cómo era ese espacio en la realidad a través de vídeos 360 accesibles mediante códigos QR que recrean virtualmente el Ninfeo de los peces y la tienda-pescadería abierta a la calle.