Mariano Fortuny protagoniza la nueva muestra del Museo Carmen Thyssen Málaga

Varias de las obras de Mariano Fortuny expuestas en el Museo Carmen Thyssen Málaga.

El Museo Carmen Thyssen Málaga dedica su primera exposición temporal de 2026 a Mariano Fortuny y Marsal, figura clave del siglo XIX, con una selección de dibujos y grabados que exploran su vertiente más libre y personal.​

La exposición, titulada ‘Mariano Fortuny. Dibujos’ y patrocinada por Cervezas Victoria, presenta 28 dibujos y cuatro estampas del artista, procedentes del Musée Goya de Castres, uno de los fondos gráficos más significativos del pintor catalán.​

La muestra puede visitarse en la Sala Noble hasta el 3 de mayo y ofrece un recorrido por asuntos como el paisaje, las escenas costumbristas y el orientalismo, ámbitos donde Fortuny desarrolló una mirada adelantada a su tiempo.​

Un momento de la inauguración.

Los trabajos sobre papel permiten apreciar el rigor del estudio del natural, la precisión en los retratos y la fuerza expresiva de personajes y ambientes resueltos con pocos trazos de tinta, carboncillo o acuarela, de notable frescura.​

El interés de Fortuny por el paisaje y la luz se evidencia en apuntes que reflejan su apuesta por la pintura al aire libre, anticipando soluciones formales que conectan con la libertad de trazo impulsada después por los impresionistas.​

Según la directora artística, Lourdes Moreno, la exposición inaugura el año expositivo del museo con un creador convertido en mito, cuya temprana muerte y audacia plástica lo consolidaron como referencia de modernidad en el arte español.​

El conjunto exhibido procede del importante legado de obra gráfica que conserva el Musée Goya, fruto de la donación de Henriette Fortuny y de posteriores adquisiciones, y que ha sido objeto de distintas muestras monográficas en Francia.​

El comisario, Francesc Quílez, plantea un recorrido que revela a un artista experimental y exigente, capaz de afrontar retos compositivos complejos y de trasladar al papel emociones y sensaciones que trascienden el mero virtuosismo técnico.​

La exposición se integra en las actividades del Año Fortuny, celebradas entre 2024 y 2025 por el 150 aniversario de su fallecimiento, y dialoga con dos óleos del artista presentes en la colección del museo, Paisaje norteafricano y Corrida de toros.​