El Museo Revello de Toro inicia las celebraciones por el centenario del pintor

Una persona observa la exposición de Revello de Toro.

El Museo Revello de Toro ha dado a conocer hoy los actos organizados con motivo del centenario de Félix Revello de Toro, que cumplirá cien años el próximo 10 de junio. El anuncio ha coincidido con la inauguración de la primera exposición temporal del año.

El calendario del llamado Año Revello incluye la instalación de un monumento en los jardines del Hospital Noble, lugar de nacimiento del creador, así como la exposición Revello de Toro y la aristocracia española, un libro conmemorativo, conferencias, conciertos y actividades educativas.

Entre las propuestas figuran además una mesa redonda, la segunda edición del Premio de Pintura Félix Revello de Toro, tertulias en medios locales, un juego interactivo, talleres infantiles, y la emisión de un sello homenaje.

Un momento de la presentación.

La muestra Revello de Toro y su familia malagueña rinde tributo a sus raíces con diecisiete piezas realizadas entre 1945 y 1983. Incluye retratos, dibujos y bodegones dedicados a sus padres, hermanos y otros miembros de su entorno más cercano.

Destacan seis retratos a lápiz coloreados de su familia realizados entre 1947 y 1959, así como óleos de gran fuerza expresiva, como los dedicados a su madre, su tía Luisa y su hermano José María.

Se exhiben además obras dedicadas a su esposa y sobrinos, junto a una pieza póstuma que realizó a lápiz de José Cabello Alcaraz de 1988 y dos bodegones de aire austero.

La exposición permanecerá abierta hasta el 3 de mayo de 2026, de martes a sábado entre las 10.00 y las 20.00 horas, y los domingos de 10.00 a 14.00, con entrada gratuita.