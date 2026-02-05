Laura Bueno Vidal, escritora, presenta su primera novela en Málaga: "Empecé como terapia después de una ruptura"

Laura Bueno Vidal (Linares, Jaén, 1994) viajó a Cantabria en plena pandemia para pasar unos días por fin de año. Le salió un trabajo y ya lleva cinco años allí. Si bien en un principio su mayor temor era adaptarse al clima, reconoce que lo que echa “mucho de menos” es la gente de Málaga.

Gracias a su cuñado, este viernes 6 de febrero a las 17:30 presenta More en el MUCAC de Málaga, después de haberlo hecho ya en Cantabria. La presenta su tía, Librada Olivares, también escritora y malagueña.

Llevaba mucho tiempo sin bajar a Málaga y era la “excusa perfecta” para lanzarse y darle un empujón a la novela; aunque reconoce, aparte de la ilusión de la presentación, que lo más valioso es volver a mirar a los ojos de quienes dejó aquí cuando Cantabria llamó a su puerta.

En esta novela se percibe el arraigo de una autora que siente Málaga ya como segunda casa, donde reside su familia y también la sensación de echar de menos estando a mil kilómetros de distancia. “Significa recargar la energía para seguir adelante en una situación como es vivir fuera de tu zona”, admite Bueno y añade: “Tiene una base muy autobiográfica de mi último año y medio y aunque hay una parte basada en hechos reales, existen detalles ficticios”.

La porción cántabra se refleja en el arranque, ambientado en la Plaza Roja, el nombre con el que se conoce a este lugar enclavado en Torrelavega, también llamada Plaza del Grano, ya que es donde antiguamente hacían el mercado del grano de café y para comercializarlo.

Victoria, la protagonista, adoptará cambios en su vida a raíz de la relación de amistad que se genera primero con la madre de Gabi, de quien luego se enamora. Violante es una muleta esencial para Victoria; con solo mirarse saben perfectamente lo que está ocurriendo, es ese impulso para coger la fuerza que a veces cuesta sacar desde el interior y lo buscamos en un apoyo externo.

Su primera novela tiene su génesis en una ruptura que sucedió en julio del verano pasado. Replicando la misma causa por la que empezó a escribir desde cría —liberar y descargar emociones—, le salió un enlace en reels donde buscaban voces literarias nuevas. Fue la editorial Talón de Aquiles la que apostó por la suya sin necesidad de inversión, pese a que Bueno no albergaba intención de publicar nada en aquel momento.

El carácter intimista de la obra era tal que los nombres de los personajes eran reales en un primer momento. Cuando recibió la aprobación de la editorial, no cabía en su asombro; pero aunque la inversión no haya sido económica, sí ha implicado un ingente esfuerzo energético, sobre todo en redes sociales.

La confusión del título

Quien piense que la obra de Bueno está en inglés, se equivoca. Aunque pueda parecer que el título del libro significa más, en realidad se pronuncia More tal cual; es el resultado de acortar la palabra amore, un código íntimo entre los protagonistas, Victoria y Gabi, que acaba dando nombre a toda la novela.

Pero la historia detrás del título no está exenta de casualidades. “Cuando hice mi primera presentación, vino un señor mayor que se asomó y dijo: ‘Uy, a ver qué es lo que hay aquí’. Al acercarse, creyó que la obra estaba en inglés y le expliqué que era un apelativo cariñoso. Me contó que en Cantabria, en la parte de los Valles Pasiegos, es una coletilla que usan cariñosamente, sobre todo las personas mayores hacia los críos”.

Aparte, una de las compañeras escritoras de la comunidad literaria que ambas comparten, “La trinchera de los libros”, entendió el título como “más amor”, una interpretación totalmente válida y que encaja dentro del sentido de la obra que Bueno quería imprimir.