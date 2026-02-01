El rapero malagueño Delaossa sufre una grave caída en un concierto en Madrid: siguió cantando lesionado

Las claves nuevo Generado con IA El rapero malagueño Delaossa sufrió una grave caída durante su primer concierto en el Movistar Arena de Madrid debido a un fallo en el arnés que lo sostenía. A pesar de la lesión, que aparentemente le provocó la dislocación del hombro, Delaossa decidió continuar con el concierto con un cabestrillo. El incidente ocurrió mientras interpretaba la canción '2 the sky', y el público cercano al escenario fue testigo de la caída y el dolor del artista. Durante la velada, Delaossa estuvo acompañado de su padre y su amigo Quevedo, con quien interpretó el tema 'Still Luvin'.

El rapero malagueño Delaossa celebraba anoche uno de los conciertos más importantes de su carrera, su primera cita en el Movistar Arena de Madrid, pero no imaginaría que iba a acabar la velada en una ambulancia. El artista sufrió una brutal caída desde varios metros de altura tras fallar el arnés que lo sostenía. No llegó a partirse, pero el cantante cayó al suelo con una fuerza descomunal al destensarse la cuerda.

El artista, paleño orgulloso, presentaba en el recinto madrileño La Madrugá, uno de sus discos más especiales, que ha logrado récords de escucha, pero también el más personal de todos los que ha ido sacando.

Los hechos ocurrieron, aunque pueda sonar a broma, mientras interpretaba 2 the sky, justo en los primeros minutos del concierto.Tras la caída, los fans que estaban en las gradas no percibieron lo que ocurría como los que estaban alrededor del escenario, que pudieron observar que el joven cantante se encontraba tendido en el suelo muy dolorido. En las pantallas, la organización proyectó el siguiente mensaje: "Ha surgido una incidencia, enseguida volvemos".

Muchos creyeron que el concierto finalizaba ahí, pero el malagueño, un nervio sobre el escenario y un luchador nato, no dudó en volver al escenario para seguir con el concierto, esta vez con un cabestrillo y la manga de su chaqueta colgando. Aunque no han informado de qué le ocurrió exactamente, todo apunta a que se descolocó el hombro con la brutal caída. "Perdonad lo ocurrido, se me ha salido el hombro y me lo han tenido que colocar. Ahora volveré a que me lo miren porque se me ha vuelto a salir", dijo en un momento del concierto el paleño.

En una noche tan importante para él, y a la vez tan complicada, Delaossa estuvo rodeado de gente muy importante en su vida, como su padre, al que dedicó el tema Cuánto falta. O su amigo Quevedo, con quien cantó Still Luvin, uno de sus temas más populares. En el paso por Málaga de Quevedo, este estuvo también a su lado interpretando el mismo tema.